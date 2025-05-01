²¬»³¸©ÁÒÉß»Ô¤Î¶ÌÅç¿®ÍÑ¶â¸Ë¤È¶ÈÌ³Äó·È
³ô¼°²ñ¼Ò¤ß¤é¤¤¥ïー¥¯¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ²¬ËÜ ¾Í¼£¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢¶ÌÅç¿®ÍÑ¶â¸Ë¡ÊËÜÅ¹¡§²¬»³¸©ÁÒÉß»Ô¡¢Íý»öÄ¹ ÂðÏÂ ÇîÉ§¡Ë¤È¿Íºà»Ù±ç¤Ë¤è¤ëÃÏ°è´ë¶È¤Î»ö¶È¶¯²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¶ÈÌ³Äó·È·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤ÎÄó·È¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢118¤ÎÃÏ°è¶âÍ»µ¡´Ø¤ÈÃÏÊýÅ¾¿¦¡¦Éû¶È¿Íºà¤Î³èÍÑ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ¶ÌÅç¿®ÍÑ¶â¸Ë¤È¤ÎÄó·È¤ÎÇØ·Ê
¶ÌÅç¿®ÍÑ¶â¸Ë¤Ï¡¢¡Ö¤ï¤¿¤¯¤·¤¿¤Á¤Ï¡¡ÃÏ°è¤È¤È¤â¤ËÊâ¤à¿®ÍÑ¶â¸Ë¤È¤·¤Æ¡¡¤æ¤¿¤«¤ÊÀ¸³è¡¡Ì´¤¢¤ë³¹¤Å¤¯¤ê¤ËÅØ¤á¤Þ¤¹¡×¤ò·Ð±ÄÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¡¢ÃÏ°è´ë¶È¤Î·Ð±Ä²ÝÂê²ò·è¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢ÃÏÊýÉû¶È¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ØSkill Shift¡Ù¡Êhttps://www.skill-shift.com/¡Ë¤È¡¢ÃÏÊýÅ¾¿¦¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ØGlocal Mission Jobs¡ÊGMJ¡Ë¡Ù¡Êhttps://glocalmissionjobs.jp/¡Ë¤ò±¿±Ä¤·¡¢ÃÏÊýÃæ¾®´ë¶È¤¬ÅÔ»ÔÉô¤ÎÍ¥½¨¤Ê¿Íºà¤ò·Ð±Ä´´Éô¤ä¸å·Ñ¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢Àµ¼Ò°÷ºÎÍÑ¡¢¤Þ¤¿¤ÏÉû¶ÈºÎÍÑ¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏÊýÃæ¾®´ë¶È¤Ï¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤Ë¤è¤ë¿Í¼ê¡¦¿ÍºàÉÔÂ¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶ÌÅç¿®ÍÑ¶â¸Ë¤Î¤ª¼è°ú´ë¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤³¤Î²ÝÂê¤Ï¿¼¹ï¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢¿·¤¿¤Ê»Üºö¤È¤·¤Æ¡¢¡ØSkill Shift¡Ù¤È¡ØGlocal Mission Jobs¡ÊGMJ¡Ë¡Ù¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Éû¶È¿Íºà¤Î³èÍÑ¤ä¡¢ºÎÍÑ»Ù±ç¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢³Æ´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¡¢È¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¡¢ËÜ¶ÈÌ³Äó·È·ÀÌó¤òÄù·ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÄó·È¤Ë¤è¤ê¡¢¼«¤é¤Î¥¹¥¥ë¤òÃÏ°è¹×¸¥¤ËÀ¸¤«¤·¤¿¤¤¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¿Íºà¤È¡¢¶ÌÅç¿®ÍÑ¶â¸Ë¤Î¤ª¼è°úÀè¤ò¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢²¬»³¸©¤Ë¤ª¤±¤ë´Ø·¸¿Í¸ý¡Ê¢¨£±¡Ë¤ÎÁÏ½Ð¡¦Áý²Ã¡¢¿ÍºàÎ®Æ°²½¤ä¥¹¥¥ë¥·¥§¥¢¤Ë¤Ä¤Ê¤²¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡¡´Ø·¸¿Í¸ý¤È¤Ï¡§°Ü½»¤·¤¿¡ÖÄê½»¿Í¸ý¡×¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢´Ñ¸÷¤ËÍè¤¿¡Ö¸òÎ®¿Í¸ý¡×¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢ÃÏ°è¤äÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤ÈÂ¿ÍÍ¤Ë´Ø¤ï¤ë¿Í¡¹¤Î¤³¤È¡£¡¡½Ð½ê¡§¡ÖÁíÌ³¾Ê¡¡ÃÏ°è¤Ø¤Î¿·¤·¤¤Æþ¤ê¸ý¡Ø´Ø·¸¿Í¸ý¡Ù¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡×http://www.soumu.go.jp/kankeijinkou/
¢ã¶ÌÅç¿®ÍÑ¶â¸Ë¡¡³µÍ×¢ä
ËÜÅ¹½êºßÃÏ¡§²¬»³¸©ÁÒÉß»Ô¶ÌÅç
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§Íý»öÄ¹¡¡ÂðÏÂ ÇîÉ§
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§ÂçÀµ3Ç¯11·î
½Ð»ñ¶â¡¡¡¡¡§98,200Ëü±ß
URL¡¡¡¡¡¡¡§https://www.shinkin.co.jp/tamashima-sk/
¢ã³ô¼°²ñ¼Ò¤ß¤é¤¤¥ïー¥¯¥¹¡¡³µÍ×¢ä
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ÅìµþËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤½¤ÎÂ¾»ö¶È½ê¡§´ØÀ¾»Ù¼Ò¡¿¶å½£»Ù¼Ò¡¿ÅìËÌ»Ù¼Ò¡¿¹Ã¿®±Û»Ù¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡²¬ËÜ ¾Í¼£
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§2012Ç¯3·î
¾Ú·ô¥³ー¥É¡§6563¡ÊÅì¾Ú¥°¥íー¥¹¡Ë
»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡§86,765Àé±ß¡Ê2024Ç¯12·î31Æü»þÅÀ¡Ë
£Õ£Ò£Ì¡¡¡¡¡§https://www.mirai-works.co.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§¡¦¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¿Íºà»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¡¦¶ÈÌ³°ÑÂ÷¡¿Éû¶È¡¦¶ÈÌ³°ÑÂ÷¡¿Àµ¼Ò°÷
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅÐÏ¿¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë87,000Ì¾¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È7,500¼Ò¡Ê2025Ç¯3·î31Æü»þÅÀ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¼ÂÁ©·¿¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦ÃÏÊýÁÏÀ¸»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£·Ð±Ä»Ù±ç»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://mirai-works.co.jp/service/
»Ò²ñ¼Ò¡¡¡¡¡§Greenroom³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://greenroom.eco/