·ëº§¼°¾ì¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡ØHanayume¡Ê¥Ï¥Ê¥æ¥á¡Ë¡Ù¤ÎÄó¶¡¥¨¥ê¥¢¤ÇÀ¾ÆüËÜ¥¨¥ê¥¢¤ò³ÈÂç¡ª
ÁÏÂ¤À¤Èµ»½ÑÎÏ¤ÇÂ¿ÍÍ¤ÊIT¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¤¥Áー¥à¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¤¥Áー¥à¥é¥¤¥Õ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§´ÖÀ¥Ê¸Íº¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢·ëº§¼°¾ì¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡ØHanayume¡Ê¥Ï¥Ê¥æ¥á¡Ë¡Ù¡Êhttps://hana-yume.net/¡Ë¤Ï¡¢Äó¶¡¥¨¥ê¥¢¤ò³ÈÂç¤·¡¢2025Ç¯5·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êÀ¾ÆüËÜ¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¢¤ë¡Ö·§ËÜ¡¦ÂçÊ¬¡¦µÜºê¡¦¼¯»ùÅç¡¦»³¸ý¡Ê°Ê²¼¡¢¿·¥¨¥ê¥¢¡Ë¡×¤Î5¸©¤Ç¤Î¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¿·¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Î¡ØHanayume¡Ê¥Ï¥Ê¥æ¥á¡Ë¡ÙÄó¶¡¥µー¥Ó¥¹
¡ÖHanayume¡Ê¥Ï¥Ê¥æ¥á¡Ë¡×¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¡ÖÍýÁÛ¤Î·ëº§¼°¤Î¤¤Ã¤«¤±¡×¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¶È³¦¤È¤È¤â¤Ë¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2008Ç¯¤Ë¡Ö¤¹¤°º§navi¡×¤È¤·¤Æ¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ò³«»Ï¤·¡¢2016Ç¯8·î¤Î¡Ö¥Ï¥Ê¥æ¥á¡×¤Ø¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤òÌä¤ï¤º¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤ØÍÍ¡¹¤Ê²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡Ø°ìÁÈ¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¡¢¡ÈÍýÁÛ¤Î·ëº§¼°¡É¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¡Ù¤ò¤è¤ê¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¸þ¤±¤Æ¼Â¸½¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¿·¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Î¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó³ÈÂç¤¹¤ëÆî¶å½£¤Î¿·¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¡ØWEB¥µ¥¤¥È¡¦¥¢¥×¥ê¤Ç¤Î¼°¾ì¸¡º÷¥µー¥Ó¥¹¡Ù¡Ø¥Ï¥Ê¥æ¥á¥ª¥ó¥é¥¤¥óÁêÃÌ¡Ù¡Ø¥Ï¥Ê¥æ¥áLINE¤ªµ¤·ÚÁêÃÌ¡Ù¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥Ê¥æ¥á¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡https://hana-yume.net/
¥Ï¥Ê¥æ¥á¥ª¥ó¥é¥¤¥óÁêÃÌ¡¡https://hana-yume.net/landing/online/
¥Ï¥Ê¥æ¥áLINE¤ªµ¤·ÚÁêÃÌ¡¡https://hana-yume.net/landing/line/ ¡Ê¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¤ß¡Ë
¤Ê¤ª¡¢´ûÂ¸¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢°ú¤Â³¤²¼µ¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò¤ªµÒÍÍ¤ËÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ï¥Ê¥æ¥á¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥Ç¥¹¥¯¡¦¥Ï¥Ê¥æ¥á¥ª¥ó¥é¥¤¥óÁêÃÌ¤Ç¤ÎÂÐÌÌÀÜµÒ
¡¦LINE¤òÍøÍÑ¤·¤¿ÈóÂÐÌÌÀÜµÒ
¡¦WEB¥µ¥¤¥È¡¦¥¢¥×¥ê¤Ç¤Î¼°¾ì¸¡º÷¥µー¥Ó¥¹
¡¦·ëº§¼°´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹¤Î¾Ò²ð¡¡
¢£¿·¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Î¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤òµÇ°¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¹¹ð¤ò½Ð¹Æ
¾¦¶È»ÜÀß¥¢¥ß¥å¥×¥é¥¶¼¯»ùÅç¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¿·¥¨¥ê¥¢¤Î°ìÉô¼çÍ×¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¹¹ð¤ò½Ð¹Æ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÇÐÍ¥ ¸ÅÀî¶×²»¤µ¤ó¤Î¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¡¢¿·¥¨¥ê¥¢³ÈÂç¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Á´¹ñ¤Î·ÇºÜ¥¨¥ê¥¢
¸½ºß¡¢·ëº§¼°¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¥Ï¥Ê¥æ¥á¡×¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î·ÇºÜ¥¨¥ê¥¢¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÏÀ¾ÆüËÜ¥¨¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¶å½£¥¨¥ê¥¢¤Ë·§ËÜ¡¦ÂçÊ¬¡¦µÜºê¡¦¼¯»ùÅç¡¢Ãæ¹ñ¡¦»Í¹ñ¥¨¥ê¥¢¤Ë»³¸ý¤¬¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/1348/table/2582_1_cb6c35440d802ad0de545765a9e804ef.jpg ]
¢£ÁêÃÌ¤·¤Æ·è¤á¤ë·ëº§¼°¾ì¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹¡ØHanayume¡Ê¥Ï¥Ê¥æ¥á¡Ë¡Ù
¥Ï¥Ê¥æ¥á¤Ï¡¢ÍýÁÛ¤Î·ëº§¼°¾ìÃµ¤·¤¬¤Ç¤¤ë·ëº§¼°¾ì¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¿Íµ¤·ëº§¼°¾ì¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤ä¸ý¥³¥ß¤âÂ¿¿ô·ÇºÜ¡£Á´¹ñ5¥õ½ê¤ËÌµÎÁÁêÃÌ¥Ç¥¹¥¯¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ï¡¢¡ÖÁêÃÌ¥Ç¥¹¥¯¡×¡¦¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¡¦¡ÖLINE¡×¡¦¡ÖÅÅÏÃ¡×¤È£´¤Ä¤ÎÁêÃÌÊýË¡¤¬Áª¤Ù¤Þ¤¹¡£¡Ö·è¤á¤ë¤Ê¤é¡¢¥Ï¥Ê¥æ¥á¡£¡×¤ò¼Â´¶¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤¬·ëº§¼°¾ì¤ÎÃµ¤·Êý¤äÈæ³Ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¸«ÀÑ¤ê¤Î¸«Êý¤òÃúÇ«¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ï¥Ê¥æ¥á¤Î¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¡×¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¤¥áー¥¸¤«¤é·ëº§¼°¾ì¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÂ¾¡¢¥Ï¥Ê¥æ¥á¤À¤±¤Î¤ªÆÀ¤ÊÆÃÅµ¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://hana-yume.net/
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¤¥Áー¥à¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊAteam Holdings Co., Ltd.¡Ë
½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶èÌ¾±Ø»°ÃúÌÜ28ÈÖ12¹æ ÂçÌ¾¸Å²°¥Ó¥ë¥Â¥ó¥°32F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÎÓ¹âÀ¸
ÀßÎ©¡§2000Ç¯2·î29Æü
»ñËÜ¶â¡§838É´Ëü±ß¡Ê2024Ç¯10·î31Æü»þÅÀ¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Æü¾ïÀ¸³è¤ËÌ©Ãå¤·¤¿Èæ³Ó¥µ¥¤¥È¡¦¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Äー¥ë¤Ê¤É¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥¦¥§¥Ö¥µー¥Ó¥¹¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦±¿±Ä¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±¥Ç¥¸¥¿¥ë½¸µÒ»Ù±ç¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¶È»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡×¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥²ー¥à¤ä¥Äー¥ë¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò´ë²è¡¦³«È¯¡¦±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»ö¶È¡×¡¢Ê£¿ô¤Î¾¦ºà¤ò¼è¤ê°·¤¦D2C¥µ¥¤¥È¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦±¿±Ä¤ò¤¹¤ë¡ÖD2C»ö¶È¡×¤Î3¤Ä¤Î¼´¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëIT´ë¶È
URL¡§https://www.a-tm.co.jp/
¢¨Ê¸Ãæ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¢¾¦ÉÊÌ¾¤Ï³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¡¢ÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£