¡ÚÍýÈþÍÆ¼¼¡¢Ä¾±Ä110Å¹ÊÞÄ¶¤Î³ô¼°²ñ¼ÒWAKAMATSU¡Û¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤òµ¯ÅÀ¤ËÍýÈþÍÆ»Õ¤Î¿·¤¿¤ÊÆ¯¤Êý¤Î¥«¥¿¥Á¤ò¤Ä¤¯¤ë
³ô¼°²ñ¼ÒWAKAMATSU¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜºæ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¼ã¾¾ Åì¹î¡Ë¤Ï¡¢´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢¤ÇÍýÈþÍÆ¥Á¥§ー¥ó¤òÅ¸³«¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¸Ø¤ê¤ò»ý¤Á¡¢Á°¸þ¤¤ËÆ¯¤±¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ËÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢Êª²Á¤Î¾å¾º¤äÄÂ¶â³Êº¹¤Î³ÈÂç¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¤É¤ì¤À¤±´èÄ¥¤Ã¤Æ¤âÊó¤ï¤ì¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ëÀ¼¤¬ÍýÈþÍÆ¶È³¦¤Ç¤âÊ¹¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¸½¾õ¤ò¼õ¤±¡¢WAKAMATSU¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Î½Û´Ä¤ò¼´¤Ë¡¢Æ¯¤Êý¡¦¥µー¥Ó¥¹¡¦Êó½·¤Î¤¢¤êÊý¤ò¸«Ä¾¤¹¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯5·î¡¢Á´½¾¶È°÷¤Ë¡ÈÁÛ¤¤¡É¤ò¹þ¤á¤¿¥¯¥ì¥É¥«ー¥É¤òÇÛÉÛ¤·¡¢Æü¡¹¤Î»Å»ö¤Î°ÕÌ£¤ä¼Ò²ñÅª»ÈÌ¿¤òºÆÇ§¼±¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ò²ñ²ÝÂê¤È»ä¤¿¤Á¤Î¥¢¥×¥íー¥Á
¤³¤ì¤Þ¤ÇÍýÈþÍÆ¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢°ìÈÌ´ë¶È¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÄÂ¶â¤Î¾å¾º¤¬Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÍÞÀ©¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢Êª²Á¤Î¾å¾º¤äÆ¯¤¼ê¤Î¸º¾¯¤È¤¤¤Ã¤¿±Æ¶Á¤â½Å¤Ê¤ê¡¢¡È²Á³Ê¾¡Éé¡É¤¬¸½¾ì¤ÎÂç¤¤ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ò¼õ¤±¡¢WAKAMATSU¤Ï¡Ö¿Í¤Î²ÁÃÍ¡×¤òºÆÄêµÁ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
WAKAMATSU¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î3¤Ä¤Î¼´¤Ç²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£±. ¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤¬½ä¤ë¿¦¾ì¤Å¤¯¤ê
ÄêÎÌÅª¤Ê¿ôÃÍÉ¾²Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Î¸ÀÍÕ¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÀ®Ä¹»ØÉ¸¤Î°ì¤Ä¤ËÀßÄê¡£Æ¯¤¯°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¸Ø¤ê¤ò»ý¤Á¡¢¿Í³ÊÅª¤Ë¤âË¤«¤Ë¤Ê¤ì¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£². ¥Ç¥¸¥¿¥ë½¸µÒ¤Ë¤è¤ëÀ¸»ºÀ¸þ¾å
½¾Íè¤ÎÀÞ¹þ¥Á¥é¥·¤ä´ÇÈÄ¤ËÍê¤ë½¸µÒ¤«¤é¡¢Web¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤äSNS»Üºö¤Ø¤È°Ü¹Ô¡£¤è¤ê¡ÈÀµ¤·¤¯Íè¤Æ¤Û¤·¤¤¤ªµÒÍÍ¡É¤È¤ÎÀÜÅÀ¤òÁý¤ä¤·¡¢¸½¾ì¤ÎÅØÎÏ¤¬Êó½·¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£³. ´Ô¸µ½Å»ë¤ÎÊó½·¥â¥Ç¥ë
¸Ä¿Í¤´¤È¤ÎÀ®²Ì¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÊó½·¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ëÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¤òÆ³Æþ¡£Êª²Á¾å¾º¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÀ¸³è¿å½à¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢¡Ö´èÄ¥¤ì¤Ð¤Á¤ã¤ó¤ÈÊó¤ï¤ì¤ë¡×¹½Â¤¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ì¥É¥«ー¥É¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤
º£²ó¡¢Á´½¾¶È°÷¤ËÇÛÉÛ¤¹¤ë¥¯¥ì¥É¥«ー¥É¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¸ÀÍÕ¤ò¹ï¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ò¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®Ä¹¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¿Í¤Î²ÁÃÍ¤ò¿®¤¸¡¢ÃÏ°è¤È¤È¤â¤ËÌ¤Íè¤òÁÏ¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ù
¤³¤Î¥¯¥ì¥É¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¼ÒÆâ¥ëー¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¼Ò²ñ¤Ø¤ÎÌóÂ«¡É¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤Î°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò¶»¤Ë¡¢ÃÏ°è¤ÇÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¿Íºâ¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¼ã¾¾ Åì¹î
ÂåÉ½¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¡È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡É¤Î¸ÀÍÕ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿»ä¤¿¤Á¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï¡È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡É¤ò¼Ò²ñ¤ËÆÏ¤±¤ëÈÖ¤Ç¤¹¡£
¿¦¶È¤äÎ©¾ì¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¿Í¤Î²ÁÃÍ¤¬ÀµÅö¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï»ä¤¿¤Á¤Î¸½¾ì¤«¤éÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒWAKAMATSU
½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜºæ»ÔËÌ¶è¶â²¬Ä®1414-2
Àß¡¡Î©¡§1983Ç¯3·î15Æü
Âå¡¡É½¡§¼ã¾¾ Åì¹î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÍýÍÆ¼¼¡¦ÈþÍÆ¼¼¤Î·Ð±Ä
¸ø¼°HP¡§https://www.waka-matsu.jp/
WAKAMATSU ºÎÍÑ¥Úー¥¸ :
https://job-gear.net/wakamatsu/