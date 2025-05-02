¡ÚÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡ÛÆüËÜ¤ÎÇÀ¶È¤ò¸µµ¤¤Ë¡ª³ô¼°²ñ¼ÒM&A¤¬ÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÇÀ¶È¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¤Ë¤Ã¤Ý¤óÀÄ²Ìº×¡Ù¤ò½é³«ºÅ¡ª¡Ø¤ß¤Î¤êÇÀ±à¡Ù¤È¤·¤Æ¼«¼Ò¥Öー¥¹¤ò½ÐÅ¹¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒM&A¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ø¤ß¤Î¤êÇÀ±à¡Ù¤Ï¡¢¤Ë¤Ã¤Ý¤óÀÄ²Ìº×¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ(³ô¼°²ñ¼ÒN.Create¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤ª¤ª¤¤Ë¤È¤È¤â¤ËÁÈ¿¥)¤È¤·¤Æ¡¢ 2025Ç¯4·î5Æü(ÅÚ)¡¢6Æü(Æü)¤Î2Æü´Ö¡¢ÀðÄ®¸ø±à¡ÊÂçºå»ÔËÌ¶è¡Ë¤Ë¤Æ¡ØÂè1²ó¤Ë¤Ã¤Ý¤óÀÄ²Ìº×¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¡¢¡Ø¤ß¤Î¤êÇÀ±à¡Ù¤È¤·¤Æ¤Î¥Öー¥¹½ÐÅ¹¤â¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤Ë¤Ã¤Ý¤óÀÄ²Ìº×¡Ù¤ÏÆüËÜ»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÇÀ¶È¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¹ë²Ú¤Ê¥²¥¹¥È¤ÎÊý¡¹¤â¤´»²²Ã¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ2Ëü3Àé¿Í¤â¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯9·î13Æü(ÅÚ)¡¢14Æü(Æü)¤Ë¤Ï¡ØÂè2²ó¤Ë¤Ã¤Ý¤óÀÄ²Ìº×¡Ù¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¤ÎÀðÄ®¸ø±à¤Ë¤Æ³«ºÅ
ÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÇÀ¶È¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¤Ë¤Ã¤Ý¤óÀÄ²Ìº×¡Ù¤È¤Ï
¡Ø¤Ë¤Ã¤Ý¤óÀÄ²Ìº×¡Ù¤ÏÆüËÜÁ´¹ñ¤ÎÌîºÚ¤ä²ÌÊª¤¬½¸¤Þ¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÇÀ²È¤µ¤ó¤¬¼«Ëý¤ÎÇÀ»ºÊª¤òÄ¾ÀÜÈÎÇä¤¹¤ë¥Öー¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹ØÆþ¤·¤¿¿·Á¯¤ÊÌîºÚ¤ò¤½¤Î¾ì¤ÇÄ´Íý¤·¤ÆÌ£¤ï¤¨¤ë°û¿©¥Öー¥¹¡¢´ë¶È¤¬ÎÁÍý¡¦¤ª¼ò¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¡¢ÇÀ¶È¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¹¥Æー¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏËþ³«¤Îºù¤Î²¼¤Ç¤Î¤ª²Ö¸«¤ä¤ª»Ò¤µ¤Þ¸þ¤±¤Î´ë²è¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÇÍè¾ì¼Ô¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Þ¤·¤¿¡£Âè1²ó¤Ï²ñ¾ì¤È¤·¤Æ¤ÏÂçºå»Ô¡¦Å·Ëþ±Ø¶á¤¯¤ÎÀðÄ®¸ø±à¤òºÎÍÑ¡£2Æü´Ö¤Î³«ºÅ´ü´ÖÃæ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬ÆüËÜ¤ÎË¤«¤Ê¿©¤ÈÇÀ¶È¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¿¨¤ì¡¢ÃÏ°èÇÀ¶È¤Î³èÀ²½¤È¿©Ê¸²½¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ë¤Ã¤Ý¤óÀÄ²Ìº×¤Ç¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿Ìëºù¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò
³ô¼°²ñ¼ÒM&A¤È¡Ø¤ß¤Î¤êÇÀ±à¡Ù¤È¤Ï
³ô¼°²ñ¼ÒM&A¤Ï¡¢Âçºå¡¦ÇßÅÄ¥¹¥«¥¤¥Ó¥ë¶á¹Ù¤Ç¤æ¤º¤ÈÌîºÚ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¾®ÇäÅ¹¡ØÛÙ～siori～¡Ù¤Î±¿±Ä¤ä¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー»ö¶È¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»ö¶È¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢µþÅÔÉÜÆîÃ°»Ô¤Ë¤Æ¼«¼ÒÇÀ±à¤Ç¤¢¤ë¡Ø¤ß¤Î¤êÇÀ±à¡Ù¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤ß¤Î¤êÇÀ±à¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÇÀ¶È½¾»ö¼Ô¤Î¹âÎð²½¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÇÀ¶È¤È¤¤¤¦»º¶ÈÁ´ÂÎ¤ÎÊú¤¨¤ëÌäÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢20Âå～30Âå¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¼ã¼Ô¤¬ÇÀ¶È¤Ë´Ø¤ï¤ëµ¡²ñ¡¦¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤·¡¢¼«¼ÒÇÀ±à¤Ç¤ÎºÏÇÝ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µþÅÔÉÜÆîÃ°»Ô¤Î¼«¼ÒÇÀ±à¤Ç¤ÎÇÀ¶ÈÂÎ¸³¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÊý¤âÇ¯¡¹Áý¤¨¡¢Åö½é¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÇÀ±à¤ÎÈÏ°Ï¤â³ÈÂç¤·¤Þ¤·¤¿¡£°é¤Æ¤¿ÌîºÚ¤Ï¡ØÛÙ～siori～¡Ù¤ÎÅ¹Æ¬¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ø¤ß¤Î¤êÇÀ±à¡Ù¼þÊÕ¤ÎÃÏ¸µÇÀ²È¤ÎÊý¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÌîºÚ¤ä¡¢Âçºå¡¦Ì§ÌÌ»Ô¤Î¼ÂÀ¸¤æ¤º¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤â¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ß¤Î¤êÇÀ±à½ÐÅ¹¥Öー¥¹
¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤Ë¤â»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¡Ø¤Ë¤Ã¤Ý¤óÀÄ²Ìº×¡Ù¤Ë2.3Ëü¿Í¤¬Íè¾ì¡¡
¡ØÂè1²ó¤Ë¤Ã¤Ý¤óÀÄ²Ìº×¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤ÎÊý¡¹¤Î¤ªÎÏÅº¤¨¤â¤¢¤ê¡¢2Æü´ÖÎß·×2.3Ëü¿Í¤â¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¹Ö±é¤ò¼Â»Ü¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¤Î¤¿¤á¤ËÆ°¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÅì¹ñ¸¶±ÑÉ×¤µ¤ó¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ÎÃæ¤Ç¤´¼«¿È¤âÇÀ¶È¤Ë¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤ÆÍè¤é¤ì¤¿¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤µ¤ó¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Íè¾ì¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ËÈó¾ï¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤ß¤Î¤êÇÀ±à¡Ù¤Î¥Öー¥¹¤Ç¤â20Ëü±ß/Æü¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤òÃ£À®
°ìÈÌÅª¤Ë¡¢¥Þ¥ë¥·¥§Åù¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ï1¥Öー¥¹¤¢¤¿¤ê5Ëü±ß/Æü¤òÃ£À®¤¹¤ì¤ÐÈó¾ï¤ËÍ¥½¨¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡¢º£²ó¤Î¡ØÂè1²ó¤Ë¤Ã¤Ý¤óÀÄ²Ìº×¡Ù¤Ç¤Î¡Ø¤ß¤Î¤êÇÀ±à¡Ù¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ï20Ëü±ß/Æü¤òÃ£À®¡£Â¾¤ÎÇÀ²È¤µ¤ó¤Î¥Öー¥¹¤Ç¤â10Ëü±ß/Æü¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤òÃ£À®¤µ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¯¡¢¸®ÊÂ¤ß¹â¿å½à¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ë¤Ã¤Ý¤óÀÄ²Ìº×¤Ç¤Î¤ß¤Î¤êÇÀ±à¥Öー¥¹¤ÎÍÍ»Ò
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
³ô¼°²ñ¼ÒM&A¤ÎÂåÉ½¤Ç¤¢¤ë»°Ã«Í¦Í´¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¡ØÛÙ～siori～¡Ù¤È¡Ø¤ß¤Î¤êÇÀ±à¡Ù¤¬¡Ø¤Ë¤Ã¤Ý¤óÀÄ²Ìº×¡Ù¤Ë¼çºÅ¤È¤·¤Æ·È¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¡Ø¤Ë¤Ã¤Ý¤óÀÄ²Ìº×¡Ù¤Î¤è¤¦¤ÊÂçµ¬ÌÏ¤ÊÇÀ¶È¥¤¥Ù¥ó¥È/¥Õー¥É¥Õ¥§¥¹¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¸»º¼Ô¤ÎÊý¤È¾ÃÈñ¼Ô¤ò¡¢À¸»º¼Ô¤ÎÊý¤È°û¿©Å¹¤ä´ë¶È¤ÎÊý¤ò·Ò¤®¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë¹ñ»º¤ÎÇÀ»ºÊª¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤ëµ¡²ñÁÏ½Ð¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢½ÐÅ¹¤µ¤ì¤¿ÇÀ²È¤µ¤ó¤Î¿·Á¯¤ÇÈþÌ£¤·¤¤ÌîºÚ¤ò¡¢¡Ö¼«¼Ò¤Î°û¿©Å¹¤Ç¼è¤ê°·¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤ªÀ¼¤â¤¢¤ê¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¤â·Ò¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£¸å¤âÆüËÜ¤ÎÇÀ»ºÊª¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¡¢ÆüËÜÁ´ÂÎ¤ÎÇÀ¶È¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯9·î13Æü(ÅÚ)14Æü(Æü)¤Ë¤Ï¡ØÂè2²ó¤Ë¤Ã¤Ý¤óÀÄ²Ìº×¡Ù¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒM&A¤È¡Ø¤ß¤Î¤êÇÀ±à¡Ù¤Ï¡¢º£¸å¤â¤³¤¦¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼çºÅ¡¦½ÐÅ¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÇÀ¶È¤ÎÌ¤Íè¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ØÏ¢¾ðÊó¡Û
¡Ø¤Ë¤Ã¤Ý¤óÀÄ²Ìº×¡Ù
¢£ ¸ø¼°HP
https://seikasai.jp/
https://www.instagram.com/seikasai.fes/
¡Ø¤ß¤Î¤êÇÀ±à¡Ù
https://www.instagram.com/minori_farm.agri/
¡ØÛÙ～siori～¡Ù
¢£ ½»½ê¡§¢©531-0076 ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÂçÍäÃæ£±ÃúÌÜ13ÈÖÃÏ4 1F
¢£ ±Ä¶È»þ´Ö¡§Ê¿Æü11¡§00～18¡§00¡¡ÅÚÆü½ËÉÔÄêµÙ
¢£ TEL¡§06-6467-8332
¢£ ¸ø¼°HP
https://siori-organic.com/
https://www.instagram.com/siori_organic_selectshop/