¥Ð¥Ç¥£¥¢ー¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¡¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢ー¥È´°À®¡ª
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥Ð¥Ç¥£¥¢ー¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ê»öÌ³¶É¡§»³±¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡¡½êºßÃÏ¡§Åçº¬¸©½Ð±À»Ô¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÏÉô¹¬ÂÀÏº¡Ë¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿3¤Ä¤Î¥¢ー¥È¤ò´°À®¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢ー¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆËüÇî¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀ¤³¦Ãæ¤ÎÊý¡¹¤ËÅÁ¤¨¡¢¤Þ¤¿¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¤Î³èÌö¤ò¹¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ð¥Ç¥£¥¢ー¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢2025Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¸ø¼°¥é¥¤¥»¥ó¥¹¾¦ÉÊ¤Î´ë²è¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä¤Ë¤ª¤±¤ë¼ý±×¤Î°ìÉô¤ò¡¢¾ã³²¼ÔÊ¡»ã»ÜÀß¡¦ÃÄÂÎ¤Ø´Ô¸µ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤â¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
´°À®¤·¤¿£³¤Ä¤Î¥¢ー¥È¤Î¤¦¤Á¤Î£±¤Ä¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¡Ø¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡çÌ®¡¹¤ÈºÌ¤ëËª¤ÎÉñ¡Ù
¥Ð¥Ç¥£¥¢ー¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¤È¥×¥í¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬¥Ð¥Ç¥£¡ÊÁêËÀ¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¤ÎÆÈ¼«¤Î´¶À¤ä»ëÅÀ¡¢ÁÛÁüÎÏ¤È¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î·Ð¸³¤äÆÈÁÏÅª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò³è¤«¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤¬µá¤á¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿Â¿ÍÍÀ¤äÊñ³çÀ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬Ë¤«¤Ê¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢2022Ç¯¤«¤é»³±¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤¬»öÌ³¶É¤È¤·¤Æ»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
～¥Ð¥Ç¥£¥¢ー¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÌÜÅª～
£±.¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¤Î¼Ò²ñ»²²Ã¡¦Æ¯¤¯µ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð
£².¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¤ÎÂ¸ºß¤òÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ÎÃÎ¤Ã¤ÆÄº¤¯
£³.¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¡¢¤ª¤è¤Ó²ÈÂ²¤ÈÊ¡»ã´Ø·¸¼Ô¤ÎÌ´¤È´õË¾¤È¤Ê¤ë
°Ê¾å£³¤Ä¤ÎÌÜÅª¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¤¬¼Ò²ñ¤Î¥Ò¥«¥ê¤È¤Ê¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
¢¨¥Ð¥Ç¥£¥¢ー¥È¤Ï»³±¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£¡ÊÅÐÏ¿Âè6773640¹æ¡Ë
¥¢ー¥È¥Æー¥Þ¤È¾ã³²¼ÔÊ¡»ã»ÜÀß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
º£²ó¤Î¥Ð¥Ç¥£¥¢ー¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ï£¶¥«½ê¤Î¾ã³²¼ÔÊ¡»ã»ÜÀß¤¬»²²Ã¤·¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥Æー¥Þ¡Ö¤¤¤Î¤Áµ±¤¯Ì¤Íè¼Ò²ñ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤«¤éÏ¢ÁÛ¤·¤¿¡ÖÀ¸¤Êª¡×¡Ö±§Ãè¡×¡ÖÌ´¡× ¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤ò¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿Ìó200ÅÀ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬¡¢¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¤«¤é½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢¥×¥í¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬1¤Ä¤Î¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤Ø¤È¹½À®¡¦¾º²Ú¤·¡¢º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢ー¥È¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡～½¸¤Þ¤Ã¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤«¤é¥Ð¥Ç¥£¥¢ー¥È¤¬¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹～
½¸¤Þ¤Ã¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥×¥í¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬¹½À®¤·¡¢Ì¿¤ò¤Ä¤Ê¤°ÇÞ²ð¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¡ØËª¡Ù¡¢Â¿ÍÍÀ¤ÈÁêÂ³ÎÏ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡Ø£¸¤Ä¤Î¿§ ¡Ù¡¢¡ç¡ÊÌµ¸ÂÂç¡Ë¤ò¡Ø£¸¡Ù¤ÇÉ½¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Ìµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤äÂ¿ÍÍÀ¡¢Ì¿¤ÎºÆÀ¸¤ä½Û´Ä¡¢´î¤Ó¤ä´¶Æ°¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Î´õË¾¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ã³²¼ÔÊ¡»ã»ÜÀß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
£±¡¢¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í¡¡ÂçºåÊ¡»ã»ö¶ÈºâÃÄ¡¡³ÄÍ¤³¤¹¤â¤¹¤ÎÎ¤
¡¡¡¡¡¡¡¡ÂçºåÉÜ³ÄÍ»ÔÌ¾±Û1087-5
£²¡¢ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í¥µ¥Ýー¥È¥»¥ó¥¿ー¤É¤êー¤à
¡¡¡¡¡¡¡¡ Åçº¬¸©½Ð±À»ÔÅìÊ¡Ä®820ÈÖÃÏ1¡¡¡¡
£³¡¢³ô¼°²ñ¼Ò»³±¢¹çÆ±¶ä¹Ô¡¡¤´¤¦¤®¤ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥É¤Þ¤Ä¤¨
¡¡¡¡¡¡¡¡Åçº¬¸©¾¾¹¾»ÔËÌËÙÄ®180ÈÖÃÏ
£´¡¢ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í¤¢¤«¤ê¹¾ì
¡¡¡¡¡¡¡¡Ä»¼è¸©ÊÆ»Ò»Ô³§À¸²¹Àô2ÃúÌÜ2ÈÖ8¹æ
£µ¡¢¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í¡¡¾°¿ÎÊ¡»ã²ñ¡¡¹¾Èþ¤Î¶¿
¡¡¡¡¡¡¡¡Ä»¼è¸©ÆüÌî·´¹¾ÉÜÄ®µ×Ï¢7ÈÖÃÏ
£¶¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥Ïー¥È¥Õ¥¡ー¥à¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥Ä³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯HDÆÃÎã»Ò²ñ¼Ò¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡ÂçºåÉÜ¼é¸ý»Ô¶¶ÇÈÂ«Ç·Ä®3ÃúÌÜ2ÈÖ12¹æ
º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
´°À®¤·¤¿3¤Ä¤Î¥¢ー¥È¤Ï¡¢2025Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¥Þ¥¹¥¿ー¥é¥¤¥»¥ó¥¹¥ª¥Õ¥£¥¹¡Ê°Ê²¼¡¢2025MLO¡Ë¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë200¼Ò°Ê¾å¤Î2025Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¸ø¼°¥é¥¤¥»¥ó¥¹¾¦ÉÊ¥µ¥Ö¥é¥¤¥»¥ó¥·ー¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¡¢2025Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¸ø¼°¥é¥¤¥»¥ó¥¹¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢²ñ¾ìÆâ¤ä²ñ¾ì³°¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢µÚ¤ÓEC¥µ¥¤¥ÈÅù¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¾°¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¢ー¥È¤Ï2025MLO¤È¥µ¥Ö¥é¥¤¥»¥ó¥¹·ÀÌó¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥Ö¥é¥¤¥»¥ó¥¹·ÀÌó¤ò¤´´õË¾¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï2025MLO¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£
¡ÊHPÆâ¤Ë¤¢¤ë¥é¥¤¥»¥ó¥·¥ó¥°¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¤´°ìÆÉ¤Î¾å¡¢HP¤Î¡ÖIP»ÈÍÑ¿½ÀÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×µºÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ë±è¤Ã¤Æ¤´¿½ÀÁ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ë
¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥Æー¥Þ¡Ö¤¤¤Î¤Áµ±¤¯Ì¤Íè¼Ò²ñ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢Â¿ÍÍÀ¤òÂº½Å¤·¡¢¶¦¤ËÍý²ò¤·¹ç¤¦¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤È¶¦¤Ë¡¢¿·¤·¤¤¥¢ー¥ÈÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ì¤Íè¤ò°ì½ï¤ËÉÁ¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
Æ±¥¢ー¥È¤Î¾¦ÉÊ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î»ö¶È¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÌä¹ç¤»Àè
¥¢ー¥È¤ò¾¦ÉÊ²½¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢²¼µ¤ÎÁë¸ý¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
▹2025Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¥Þ¥¹¥¿ー¥é¥¤¥»¥ó¥¹¥ª¥Õ¥£¥¹
¡¡¡¡ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÇßÅÄ3¡¾1¡¾3
¡¡¡¡https://expo2025mlo.jp/
¡¡¡¡ip-appl@expo2025mlo.jp
▹¥Ð¥Ç¥£¥¢ー¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»öÌ³¶É¡Ê»³±¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼ÒÆâ¡Ë
¡¡¡¡Åçº¬¸©¾¾¹¾»ÔÀ¾ÄÅÅÄ2-10-19
¡¡¡¡https://sanin-panasonic.jp/
¡¡¡¡itagaki.tsuyoshi@jp.panasonic.com ¡ÊËÜ·ïÃ´Åö¡§ÈÄ³À¡Ë¡¡¡¡
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§»³±¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡¡
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§Åçº¬¸©½Ð±À»ÔÅÏ¶¶Ä®416ÈÖÃÏ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ »ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯À½ÉÊ¤ò¼ç¤È¤¹¤ë²ÈÅÅ¡¢ ½»Àß·úºà ¡¢ ÅÅÀß»ñºà ¡¢
ÆÃµ¡¥·¥¹¥Æ¥à¾¦ÉÊ¤Î²·Çä¶ÈÊÂ¤Ó¤Ë½¤Íý ¡¢ ÀßÈ÷¹©»ö ¡¢ Àß·× ¡¢ »Ü¹© ¡¢ ´ÆÍýµÚ¤ÓÊÝ¼é¶ÈÌ³¡¢
¥É¥³¥â¥·¥ç¥Ã¥×ÂåÍýÅ¹
¡Ú¥ê¥êー¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥Ð¥Ç¥£¥¢ー¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»öÌ³¶É¡¡ËÜ·ïÃ´Åö¡§ÈÄ³À¡¡
itagaki.tsuyoshi@jp.panasonic.com