¡Ú´Ú¹ñÈ¯¤Î¥»¥ë¥Õ¥Õ¥©¥È¥Öー¥¹Photomatic¡ÛÍ³ÚÄ®¤ÇÍ·¤Ö¡ÖLife is a Picnic¤ÊµÙÆü¡×¥ë¥ß¥ÍÍ³ÚÄ®¡ßºåµÞ¥á¥ó¥ºÅìµþ¶¨¶È¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì
¥¥¿¥à¥é¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ ¥°¥ëー¥×¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥Ï¥¤¥Ö³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó COO¡§ÂçÇ÷ Í³Åµ)¤Ï¡¢2025Ç¯5·î3Æü(ÅÚ¡¦½Ë)～2025Ç¯5·î5Æü(·î¡¦½Ë)¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢Í³ÚÄ®¤ÇÍ·¤Ö¡ÖLife is a Picnic¤ÊµÙÆü¡×¥ë¥ß¥ÍÍ³ÚÄ®¡ßºåµÞ¥á¥ó¥ºÅìµþ¶¨¶È¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡¢Photomatic¤Î¥»¥ë¥Õ¥Õ¥©¥È¥Öー¥¹¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖNEXTWEEKEND¡×¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Ë ¤è¤ë¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢Í³ÚÄ®¥Þ¥ê¥ª¥ó¡¡¥»¥ó¥¿ー¥âー¥ë ¡õ¥ë¥ß¥Í¥Ñ¥µー¥¸¥å¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¥ë¥ß¥Í¥Ñ¥µー¥¸¥å¤Ë¤Ï¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¥»¥ó¥¿ー¥âー¥ë ¤Ë¤Ïµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¡¢´ü´ÖÃæ¤Î¤ªÇã¤¤¾å¤² ¤Ç¥ì¥·ー¥È¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤ë¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤ÃêÁª²ñ¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
Photomatic ÀßÃÖ³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/132579/table/67_1_853d4701bf22387d96a24226ec75ad7c.jpg ]
Photomatic¤È¤Ï
TAKE YOUR MEMORY¡¡¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î»ä¡¢º£Æü¤ò»Ä¤·¤¿¤¤
2018Ç¯¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ç¤â¤¢¤ëÂåÉ½¥Û¥ó¡¦¥¹¥ó¥Ò¥ç¥ó»á¤Î¡Ö¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ë»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Ç¥Ýー¥È¥ìー¥È¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¤¤¤¦°ì¸À¤«¤éPhotomatic¤Î¥»¥ë¥Õ¥Õ¥©¥È¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀìÌçÅª¤Ë¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¾ÈÌÀ¤ä¶õ´Ö¤Ë¡¢Photomatic¤Î´¶À¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¡¢¥«¥á¥é¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¥ê¥â¥³¥ó¤ò²¡¤¹¤À¤±¤Ç¡¢Ã¯¤Ç¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÎºÇ¹â¤Î½Ö´Ö¤ò¼ý¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÆÈ¼«¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£ー¤Ê»£±ÆÂÎ¸³¤¬´Ú¹ñ¤Î¥»¥ì¥Ö¤«¤é¿Íµ¤¤ò¸Æ¤Ó¡¢BTS¤äNewJeans¤Ê¤É¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤éÁÏ¶È°ÊÍè°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¡¢¥¥¿¥à¥é¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ ¥°¥ëー¥×¤È¤Î¶¨¶È¤ò³«»Ï¤·¡¢¤¤¤è¤¤¤èÆüËÜ¤ËËÜ³Ê¾åÎ¦¡£ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¿·¤·¤¤»£±ÆÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¡https://www.photomatic.jp
Instagram¡¡¡¡https://www.instagram.com/photomatic_japan/
TikTok¡¡¡¡¡¡ https://www.tiktok.com/@photomatic_japan
X¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ https://twitter.com/photomatic_jp
LINE ¡¡¡¡ ¡¡¡¡https://line.me/R/ti/p/@photomatic_japan
Photomatic ¥Õ¥©¥È¥Öー¥¹¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Photomatic¤Ç¤Ï¡¢Ë¡¿Í¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Õ¥©¥È¥Öー¥¹¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Photomatic¤Î¹â¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î»£±Æµ»½Ñ¤È¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤Ç¡¢¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤È¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿´ë²è¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£IP¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥³¥¹¥á¤ä¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤Î¥íー¥ó¥Á¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥é¥¤¥Ö/¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤ÎÈÎÂ¥¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅù¤ÎÂ¿¿ô¤Î¼ÂÀÓ¤ò¸µ¤Ë¡¢Photomatic¤Î¥Õ¥©¥È¥Öー¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤¿´ë²è¤Î¤´Äó°Æ¤â¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
Photomatic¥Õ¥©¥È¥Öー¥¹Ë¡¿Í¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¢
»ñÎÁÀÁµá¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Õ¥©¥È¥Öー¥¹¥ì¥ó¥¿¥ë¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤» :
https://www.photomatic.jp/contact/
²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§¥Ô¥Ã¥¯¥Ï¥¤¥Ö³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©160-0023¡¡ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É6-3-1 ¿·½É¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥¦¥¤¥ó¥°13³¬
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÂçÇ÷ Í³Åµ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥»¥ë¥Õ¼Ì¿¿´Û¡ÖPICmii¡×¡¢¥»¥ë¥Õ¥Õ¥©¥È¥Öー¥¹¡ÖPhotomatic¡×¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Õ¥©¥È¥¹¥¿¥¸¥ª¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¤Î´ë²è
HP¡§https://pichive.com/