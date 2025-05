¡ÚLILY BROWN¡ÛÅÁÅý¤¢¤ë¥Ùー¥·¥Ã¥¯¥¢¥Ñ¥ì¥ë/¥¢¥ó¥Àー¥¦¥§¥¢¥áー¥«ー¡ØFRUIT OF THE LOOM¡Ù¤È½é¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡ã5·î21Æü(¿å)È¯Çä¡ä

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ(本社 東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が展開するレディースブランド「LILY BROWN(リリー ブラウン)」は、5月21日(水)よりベーシックアパレル/アンダーウェアメーカー『FRUIT OF THE LOOM(フルーツ・オブ・ザ・ルーム)』とのコラボレーションアイテムを全国の店舗、オフィシャルオンラインストア、マッシュグループ公式アプリ「MASH STORE(マッシュストア)」およびECデパートメントストアのUSAGI ONLINE(ウサギオンライン)にて発売いたします。発売に先駆け、各オンラインストアでは5月2日(金)12:00(正午)より先行予約を開始いたします。

1851年創立の伝統あるベーシックアパレル/アンダーウェアメーカー『FRUIT OF THE LOOM』との初のコラボレーションアイテム。

定番のワッフル生地にホルターネックデザインを落とし込んだヘルシーなカップ付きキャミソールをご用意。

デイリーに使いやすいベーシックなカラーをベースに、FRUIT OF THE LOOMのアイコニックなロゴと配色パイピングでアクセントを効かせて特別感のあるデザインに仕上げました。

商品名:【LILY BROWN×FRUIT OF THE LOOM】ホルターネック ブラトップ

価格:\5,940(税込)

カラー:WHT, BORDER, BLK

サイズ:F

販売について

■WEB先行予約開始日:5月2日(金)12:00(正午)

・LILY BROWNオフィシャルオンラインストア〈 https://lily-brw.com/ 〉

・MASH STORE(公式アプリ)

・USAGI ONLINE〈 https://usagi-online.com/brand/lilybrown/ 〉

・ZOZOTOWN〈 https://zozo.jp/shop/lilybrown/ 〉

・楽天〈 https://brandavenue.rakuten.co.jp/ba/shop-lilybrown/ 〉

■全国発売日:5月21日(水)

取扱店舗:

・LILY BROWN全国直営店〈 https://lily-brw.com/Page/shoplist.aspx 〉

・オフィシャルオンラインストア〈 https://lily-brw.com/ 〉

・MASH STORE(公式アプリ)

・USAGI ONLINE〈 https://usagi-online.com/brand/lilybrown/ 〉

・ZOZOTOWN〈https://zozo.jp/shop/lilybrown/ 〉

・楽天〈 https://brandavenue.rakuten.co.jp/ba/shop-lilybrown/ 〉

他

FRUIT OF THE LOOM(フルーツ・オブ・ザ・ルーム)について

アメリカ・ケンタッキー州に本拠地を置く170年以上の歴史を持つ世界有数のベーシック アパレル/アンダーウェアメーカー。古くからアメリカ人の日常に溶け込み、人々の生活に欠かせないベーシックな衣料品を作り 続け、ブランドのアイコンでもある果実のロゴを知らないアメリカ人はいないと言われている。 アンダーウェアや、Tシャツをはじめとするベーシックアパレルラインをベースに、「すべて の人にとっての快適なライフスタイルグッズ」をキーワードにした、ジャンルや年齢、そして 性別を超えたニュートラルな製品を提案し続けている。

LIL Y BROWN(リリー ブラウン)について

『Vintage Feature Dress』をコンセプトに、ヴィンテージアイテムから伝わる繊細なクラフトワークや独創的なデザインを現代のファッションに取り入れたリアルクローズを提案。

ファッションの歴史にリスペクトを込めたコレクションは、大胆な色使いや目を楽しませるディテールで魅せる自由な感性と洗練されたムードを併せもつワードローブです。



