³êÀî½÷À¥Ç¥¸¥¿¥ë¿Íºà°éÀ®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È Âè2´üÀ¸Êç½¸³«»Ï
½÷À¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯Æ¯¤¯´Ä¶¤òºî¤ë¤¿¤á¡¢½÷À¥Ç¥¸¥¿¥ë¿Íºà¤Î°éÀ®¤ÈÁ´¹ñ¤Î´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼ÒMAIA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§·îÅÄ Í¹á¡¢°Ê²¼¡ÖMAIA¡×¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥©ー¥Ð¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃæÅçÕòÅµ¡¢°Ê²¼¡Ö¥Õ¥©ー¥Ð¥ë¡×¡Ë¤È¤Î¶¦Æ±±¿±Ä¤Ë¤è¤êÉÙ»³¸©³êÀî»Ô¤Ë¤Æ¡Ö³êÀî½÷À¥Ç¥¸¥¿¥ë¿Íºà°éÀ®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×Âè2´ü¤Î¼Â»Ü¤Ë¸þ¤±¤ÆÊç½¸¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³êÀî½÷À¥Ç¥¸¥¿¥ë¿Íºà°éÀ®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
MAIA¤È¥Õ¥©ー¥Ð¥ë¤Ï¡¢IT¥¹¥¥ë½¬ÆÀ¤òÄÌ¤¸¤¿½÷À¤Î³èÌö»Ù±ç¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÃæ¾®´ë¶È¡¦¾®µ¬ÌÏ»ö¶È¼Ô»Ù±ç¤È¤ò¤«¤±¤¢¤ï¤»¤¿¿·¤·¤¤µ¡²ñ¤ò¶¦Æ±¤ÇÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢2023Ç¯£µ·î¤è¤ê¶ÈÌ³Äó·È¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¥Õ¥©ー¥Ð¥ë¤¬ÉÙ»³¸©³êÀî»Ô¤è¤ê¡Ö³êÀî»Ô½÷À¥Ç¥¸¥¿¥ë¿Íºà°éÀ®»ö¶È±¿ÍÑ¶ÈÌ³°ÑÂ÷¡×¤ò¼õÂ÷¤·¤¿¤³¤È¤ËÈ¼¤¤¡¢ËÜÄó·È¤Î¤â¤ÈMAIA¤È¥Õ¥©ー¥Ð¥ë¤Î¶¦Æ±±¿±Ä¤Ë¤è¤ê½÷À¥Ç¥¸¥¿¥ë¿Íºà°éÀ®»ö¶È¤È¤·¤Æ¡Ö³êÀî½÷À¥Ç¥¸¥¿¥ë¿Íºà°éÀ®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×Âè2´ü¤Î¼Â»Ü¤¬·èÄê¤·¡¢Êç½¸¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÙ»³¸©³êÀî»ÔÆâºß½»¤Î½÷À¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢°é»ù¡¦²ð¸î¤Ê¤É¤È»Å»ö¤È¤òÎ¾Î©¤·¤¿·ÑÂ³Åª¤Ê½¢Ï«¤ä¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¡¢¥Æ¥ì¥ïー¥¯¤Ê¤É¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÆ¯¤Êý¤ËÉ¬Í×¤ÊÃÎ¼±¤Î½¬ÆÀ¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¥ë¤Î¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢MAIA¤¬Äó¶¡¤¹¤ëe-Learning¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Ëー¥º¤Î¹â¤¤IT´ØÏ¢¥¹¥¥ë¤Ç¤¢¤ëSAP¤Î½¬ÆÀµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢»Å»ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¾å¤ÇÂçÀÚ¤Ê¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¥ë¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¡¢IT¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Éý¹¤¤¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤âÄó¶¡¤·¡¢½ªÎ»¸å¤Ï½¢Ï«°Æ·ï¾Ò²ð¤òÄÌ¤·¤Æ¤è¤ê½ÀÆð¤Ç¹âÃ±²Á¤Ê¶ÈÌ³¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
³êÀî½÷À¥Ç¥¸¥¿¥ë¿Íºà°éÀ®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È Âè2´ü Êç½¸Í×¹à
¡Ê1¡ËÊç½¸´ü´Ö¡¡2025Ç¯5·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë～2025Ç¯7·î4Æü¡Ê¶â¡Ë
¡Ê2¡Ë³Ø½¬¥«¥ê¥¥å¥é¥à
¡¡£±.¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¥ë¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊÌó27»þ´Ö¡Ë
¡¡¡¦½¸¹ç¸¦½¤
¡¡¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹´ðÁÃ
¡¡¡¦¼«¸Ê¸¦ïÓ¡Ê¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¡Ë
¡¡¡¦IT´ðÁÃ
¡¡£².IT¥¹¥¥ë¥×¥í¥°¥é¥à
¡¡¡¦SAP¥³ー¥¹¡ÄÌó140»þ´Ö
¡Ê3¡ËÊç½¸Äê°÷¡¡10Ì¾
¡Ê4¡Ë±þÊç¾ò·ï
¡¡¡¦ÉÙ»³¸©³êÀî»Ôºß½»
¡¡¡¦À®¿Í½÷À¡Ê18ºÐ°Ê¾å¡Ë
¡¡¡¦½¢Ï«¤Î°ÕÍß¤¬¤¢¤ëÊý
¡Ê5¡Ë¼õ¹Ö´ü´Ö
¡¡¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¥ë¡¦SAP´ðÁÃ¡¡2025Ç¯8·î1Æü¡Ê¶â¡Ë～2025Ç¯11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¡¡¦DX¥ê¥Æ¥é¥·ー¸¦½¤¡¡2025Ç¯12·î1Æü¡Ê·î¡Ë～2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë
¡Ê6¡Ë¼õ¹ÖÎÁ¡¡¤Ê¤·
º£²ó¤ÎÊç½¸¤ËºÝ¤·¡¢²¼µ¤ÎÆüÄø¤Ç¼õ¹Ö´õË¾¼Ô¸þ¤±¤ËÀâÌÀ²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Ö³êÀî½÷À¥Ç¥¸¥¿¥ë¿Íºà°éÀ®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¼õ¹Ö´õË¾¼Ô¸þ¤±¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀâÌÀ²ñ
£±.2025Ç¯5·î21Æü¡Ê¿å¡Ë20:00～21:30¡¡
£².2025Ç¯6·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00～11:30
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï²¼µ¡Ö³êÀî»Ô½÷À¥Ç¥¸¥¿¥ë¿Íºà°éÀ®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×ÆÃÀß¥Úー¥¸¤è¤ê
▶https://digital-women.maia.co.jp/namerikawa/
¢¨ÀâÌÀ²ñ¤Î»²²Ã¤Þ¤¿¤Ï¥¢ー¥«¥¤¥ÖÆ°²è¤Î»ëÄ°¤¬±þÊç¤ÎÉ¬¿Ü¾ò·ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Äê°÷¤òÄ¶²á¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Áª¹Í¤Î¾å¤Ç¼õ¹Ö¼Ô¤ò·èÄê¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
¡ã³ô¼°²ñ¼ÒMAIA¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
MAIA¤Ï¡ÖCo-Create the Future Ã¯¤â¤¬¸Ä¤È¤·¤Æ¼«Î©¤·¡¢¼«Í³¤Ë¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¡¢¶¦ÁÏ¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢½÷À³èÌö¡ßÃÏ°è¡ßIT¤ò¤«¤±¤¢¤ï¤»¤¿»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½÷À¤ÎIT¥¹¥¥ë¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤·¡¢¥¹¥¥ë¤ò½¬ÆÀ¤·¤¿Êý¡¹¤Î³èÌö¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤³¤È¤òÄÌ¤¸¤Æ¹ñ¤äÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¡¢´ë¶È¤ÎDX¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡ÛÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ1-4-5 ¥¢ー¥¯¥Ò¥ë¥º¥µ¥¦¥¹¥¿¥ïー16£Æ
¡ÚÀßÎ©¡Û2017Ç¯11·î
¡ÚÂåÉ½¼Ô¡ÛÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡·îÅÄ Í¹á
¡Ú»ñËÜ¶â¡Û2,330Ëü±ß
¡Ú¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Ûhttps://www.maia.co.jp/
¡Ú»ö¶ÈÆâÍÆ¡Û¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¡¦½¢Ï«»Ù±ç¡¢ÃÏ°è³èÀ²½»Ù±ç¡¢IT¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
¡ãËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
¡Ö³êÀî½÷À¥Ç¥¸¥¿¥ë¿Íºà°éÀ®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×±¿±Ä»öÌ³¶É¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒMAIA¡Ë
URL¡§https://digital-women.maia.co.jp/namerikawa/
MAIL¡§digital-women@maia.co.jp