¡ÚÅÔ¥Û¥Æ¥ë Æôºê¡Û6·î³«»Ï¤Î¿·¥á¥Ë¥åー¡ÖÃæ²Ú¥Ð¥ë¡×Àè¹ÔÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¡¡Ãæ¹ñÎÁÍý »ÍÀî ¡¡¸Þ´¶¤ò»É·ã¤¹¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÌ£

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¡¡Å¹ÊÞURL https://www.miyakohotels.ne.jp/amagasaki/restaurant/shisen/
¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥óÍ½Ìó¡¡https://www.tablecheck.com/ja/shops/shisen-miyakohotel/reserve
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