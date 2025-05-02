Åìµþ¥Ù¥¤ÉñÉÍ¥Û¥Æ¥ë¡¡¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥ê¥¾ー¥È¡Ö¥µー¥í¥¤¥ó¥¹¥Æー¥¿©¤ÙÊüÂê¥é¥ó¥Á¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡×¤ò³«ºÅ¡Ê2025Ç¯6·î14Æü¡¦15Æü¡Ë
¥µー¥í¥¤¥ó¥¹¥Æー¥¤¬¿©¤ÙÊüÂê
Åìµþ¥Ù¥¤ÉñÉÍ¥Û¥Æ¥ë¡¡¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥ê¥¾ー¥È¡ÊÀéÍÕ¸©±º°Â»ÔÉñÉÍ1-6¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯6·î14Æü¡¦15Æü¤Ë¡Ö¥µー¥í¥¤¥ó¥¹¥Æー¥¿©¤ÙÊüÂê¥é¥ó¥Á¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇ¾åÉô°Ì¤Ç¤¢¤ë¥µー¥í¥¤¥ó¤Ï¤«¤à¤¿¤Ó¤ËÀÖ¿È¤È»é¤Î»ÝÌ£¤¬´¶¤¸¤é¤ì¡¢¶¯¤¤²ÐÎÏ¤ÇÉ½ÌÌ¤ò¥«¥ê¥Ã¤È¡¢Ãæ¤Ï¤ä¤ï¤é¤«¤¯¾Æ¤¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¥ªー¥É¥Ö¥ë¡¢¥µ¥é¥À¥Ðー¡¢²¹ÌîºÚ¤ä¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥á¥Ë¥åー
¡ã¥é¥¤¥Ö¥¥Ã¥Á¥ó¡ä
¥µー¥í¥¤¥ó¥¹¥Æー¥¡¡ÏÂÉ÷¤ª¤í¤·¥Ý¥ó¿Ý&¥Þ¥¹¥¿ー¥É¥½ー¥¹
¡ãÎäÀ½ÎÁÍý¡ä
¥í¥ß¥í¥ß¥µー¥â¥ó¡¡¥Ï¥ï¥¤¥¢¥óÉ÷
±¨Â±¤È¸Õ±»¤È¥»¥í¥ê¤ÎÇß´³¤·É÷Ì£¥Þ¥ê¥Í
·Ü¤à¤ÍÆù¤È¥°¥êー¥ó¥Ôー¥¹¤Î¥µ¥¦¥¶¥ó¥¢¥¤¥é¥ó¥ÉÉ÷
¥Û¥¦¥ì¥óÁð¤È¥Ùー¥³¥ó¤Î¥¥Ã¥·¥å¡¡¥í¥ìー¥ÌÉ÷
ÀÖ¥Ôー¥Þ¥ó¤È²«¥Ôー¥Þ¥ó¤Î¥àー¥¹¡¡Æó½ÅÁÕ¡¡À¸¥Ï¥àÅº¤¨
²ÆÌîºÚ¤Î¥Ðー¥Ë¥ã¥«¥¦¥À
¥µ¥é¥À¥Ðー
¡ã²¹À½ÎÁÍý¡ä
¥ê¥è¥Íー¥º¥Ý¥Æ¥È
ÎÐÌîºÚ¥¹¥Áー¥à
²ÆÌîºÚ¤Î¥é¥¿¥È¥¥¥¤¥æ
¥Ð¥¿ー¥³ー¥ó
¥¬ー¥ê¥Ã¥¯¥é¥¤¥¹
¥³¥·¥Ò¥«¥ê
¥Á¥¥ó¥È¥Þ¥È¥«¥ìー
Çò¿Èµû¤Î¥à¥Ë¥¨¥ë¡¡¥Öー¥ë¥Î¥¢¥¼¥Ã¥È¤È¥¢ー¥â¥ó¥É¤Î¥íー¥¹¥È
²Ø»Ò¤È¥Á¥ç¥ê¥½ー¥½ー¥»ー¥¸¤Î¥¢¥é¥Ó¥¢ー¥¿¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£ー
Îä¤¿¤¤¥È¥Þ¥È¤Î¥¬¥¹¥Ñ¥Á¥ç¡¡¥«¥¿¥ëー¥Ë¥ãÉ÷
µí¥¹¥ÍÆù¤Î¥½¥ë¥í¥ó¥¿¥óÉ÷¥¹ー¥×
¡ã¥Û¥Æ¥ë¼«²ÈÀ½¥Ñ¥ó¡ä
¡ã¥Ç¥¶ー¥È¡ä
¥µー¥í¥¤¥ó¥¹¥Æー¥
¥í¥ß¥í¥ß¥µー¥â¥ó
²ÆÌîºÚ¤Î¥Ðー¥Ë¥ã¥«¥¦¥À
¥Û¥¦¥ì¥óÁð¤È¥Ùー¥³¥ó¤Î¥¥Ã¥·¥å
²ÆÌîºÚ¤Î¥é¥¿¥È¥¥¥¤¥æ
Çò¿Èµû¤Î¥à¥Ë¥¨¥ë
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/40733/table/38_1_ea697d7fcfc414735f973a8b64fbfce0.jpg ]
¢¨ÎÁ¶â¤Ï¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¡¢ÀÇ¶â¹þ¤Ç¤¹¡£¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¢¨¿©ºà¤Î»ÅÆþ¤ì¾õ¶·Åù¤Ë¤è¤ê¥á¥Ë¥åー¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¥ªー¥ë¥Ç¥¤¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡¡¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢
TEL¡§047-355-1181¡Ê¼õÉÕ»þ´Ö¡¡11:00～22:00¡Ë
¡Ö¥µー¥í¥¤¥ó¥¹¥Æー¥¿©¤ÙÊüÂê¥é¥ó¥Á¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡×¥Õ¥§¥¢¾ÜºÙ¥Úー¥¸¤Ø(https://www.maihamahotel-firstresort.jp/restaurant-plan/steak-lunch2025061415/)