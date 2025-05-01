¥Þ¥µ¥Á¥åー¥»¥Ã¥Ä¹©²ÊÂç³Ø¤Î»º³ØÏ¢·È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë²ÃÌÁ
°ËÆ£Ãé¥Æ¥¯¥Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿·µÜ Ã£»Ë¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢Î¬¾Î¡§CTC¡Ë¤Ï¡¢ÊÆ¥Þ¥µ¥Á¥åー¥»¥Ã¥Ä¹©²ÊÂç³Ø¡ÊMIT¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë»º³ØÏ¢·È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖIndustrial Liaison Program¡Ê°Ê²¼¡¢ILP¡Ë¡×¤Ë2025Ç¯4·î1ÆüÉÕ¤Ç²ÃÌÁ¤·¤Þ¤·¤¿¡£CTC¤ÏMIT¤Î¸¦µæ¼Ô¤ä²ÃÌÁ´ë¶È¤È¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢AI¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¢¥Ï¥×¥Æ¥£¥¯¥¹¡Ê¿¨³Ðµ»½Ñ¡Ë¤Ê¤É¤ÎºÇÀèÃ¼Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¸¦µæ¡¦µ»½Ñ³«È¯¤ò°ìÁØ¶¯²½¤·¡¢Àè¿ÊÅª¤Ê¥µー¥Ó¥¹ÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
MIT ILP¤Ï¡¢²ÃÌÁ´ë¶È¤ÈMIT¤Î¸¦µæ¼Ô¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¶¦Æ±¸¦µæ¤äµ»½Ñ°ÜÅ¾¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤È¤ÎÏ¢·È¤Ê¤É¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë»º³ØÏ¢·È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£1948Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï260¤òÄ¶¤¨¤ë´ë¶È¡¦ÁÈ¿¥¤Ê¤É¤¬²ÃÌÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£MIT¤Î¸¦µæ¼Ô¤äÀìÌç²È¤È¤Î¸ÄÊÌÌÌÃÌ¡¢µ»½ÑÅª¤Ê²ÝÂê¤Ë±þ¤¸¤Æ²ÃÌÁ´ë¶È¤äMITÈ¯¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤È¤ÎÏ¢·È»Ù±ç¤Ê¤É¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¤Ë¸þ¤±¤¿Â¿ºÌ¤Ê»Ù±ç¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£²ÃÌÁ¤¹¤ë´ë¶ÈÆ±»Î¤Î¸òÎ®µ¡²ñ¤âÄó¶¡¤µ¤ì¡¢¶¦ÄÌ¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¶¦Æ±¸¦µæ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Å¤¯¤ê¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
CTC¤ÏMIT ILP¤Ø¤Î²ÃÌÁ¤Ë¤è¤ê¡¢MIT¤Î¸¦µæ¼Ô¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ä¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤¿AI¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¢¥Ï¥×¥Æ¥£¥¯¥¹¤Ê¤É¤ÎºÇÀèÃ¼Ê¬Ìî¤Îµ»½Ñ¸¡¾Ú¤ò¿Ê¤á¡¢¿·»ö¶È¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸¦µæÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ëÀè¿Êµ»½Ñ¤äÍË¾¤Ê¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤È¤ÎÁá´üÏ¢·È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼¡À¤Âå¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¤äµ»½ÑÎÏ¤Î¹¹¤Ê¤ë¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤âCTC¤Ï¡¢MIT ILP²ÃÌÁ´ë¶È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¤·¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê»ëÅÀ¤Ç¤Îµ»½ÑÀïÎ¬¤Î¹½ÃÛ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãMIT Industrial Liaison Program¤Î¥í¥´¥Þー¥¯¡ä
¢¨µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊÌ¾¤Ê¤É¤Î¸ÇÍÌ¾»ì¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤Ï¡¢È¯É½Æü¸½ºß¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°Ê¾å
°ËÆ£Ãé¥Æ¥¯¥Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊCTC¡Ë
https://www.ctc-g.co.jp/