¹ñºÝ¸¦µæ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²è¤·À¼Í¥¤ÎÀÐÀîÍ³°Í¤é¤¬»²²Ã¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿²»³Ú¤Ë¤è¤ë¹ñºÝ¶¦ÁÏ¶µ°é¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖShion¡×À©ºî³Ú¶Ê¤¬5·î30Æü¤ËDICT Records¤è¤ê¥ê¥êー¥¹·èÄê¡ª

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[ºî»ìÊäºî: ¹©Æ£½¨Ê¿ Shuhei Kudo]
X: https://x.com/kkshuhei
Instagram: https://www.instagram.com/kkshuhei/
[ºî¶Ê: ÅìÂçÏ©·ûÂÀ Kenta Higashiohji]
Official: https://www.imagine-music.co.jp/artist/index/22
X: https://x.com/kenta_ohji¡¡
[¥á¥¤¥ó¥Üー¥«¥ë: ÀÐÀîÍ³°Í Yui Ishikawa]
Official: https://mittma.com/profile/yui_ishikawa/¡¡¡¡
X: https://x.com/YUI_STAFF
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