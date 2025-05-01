¥¨¥Ã¥¯¥¹¥â¥Ð¥¤¥ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥ê¥Ä³ô¼°51¡ó¼èÆÀ¤Ç¥°¥ëー¥×¥·¥Ê¥¸ー¤ò¼Â¸½
¥¨¥Ã¥¯¥¹¥â¥Ð¥¤¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä9-7-1 ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡¦¥¿¥ïー35F¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÌÚÌî¾ÆÁ¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥ê¥Ä¡Ê°Ê²¼¡¢¥µ¥ó¥ê¥Ä¡Ë¤Î³ô¼°51¡ó¤ò¼èÆÀ¤·¡¢Æ±¼Ò¤ò¥°¥ëー¥×»±²¼¤Ë²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¤Þ¤¿Æ±»þ¤Ë¡¢¥¨¥Ã¥¯¥¹¥â¥Ð¥¤¥ë ÂåÉ½¼èÄùÌò¤ÎÌÚÌî¾ÆÁ¤¬¡¢¥µ¥ó¥ê¥Ä¤Î¼èÄùÌò²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥ó¥ê¥Ä¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡Ö¹³¶Ý¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¡×¤È¤·¤Æ¹â¤¤ÉÊ¼Á¡¦¿¦¿Íµ¤¼Á¤ÎÀ½ÉÊ¤ò»Ô¾ì¤ËÄó¶¡¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é¿®Íê¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¥¨¥Ã¥¯¥¹¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ï¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎMVNO»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢½¼¼Â¤·¤¿¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÈËÉÙ¤Ê¾ðÊóÈ¯¿®ÎÏ¤òÉð´ï¤Ë»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥°¥ëー¥×¥·¥Ê¥¸ー¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð
£±.¥Ö¥é¥ó¥É¾ðÊóÈ¯¿®¤Î¶¯²½
¥¨¥Ã¥¯¥¹¥â¥Ð¥¤¥ë¤ÎËÉÙ¤Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Á¥ã¥Í¥ë¡Ê¸ø¼°HP¡¢SNS¤Ê¤É¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥µ¥ó¥ê¥Ä¤Î¡Ö¹³¶Ý¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¹â¤¤À½ÉÊÎÏ¤Èµ»½ÑÎÏ¤ò¹¤¯È¯¿®¡£¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤¿¥Ö¥é¥ó¥ÉÀïÎ¬¤Ë¤è¤ê¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ø¤Î¿®ÍêÅÙ¸þ¾å¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
£².ÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¤ÎÏ¢·È¤È¿·¤¿¤Ê¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó»Üºö
MVNO»ö¶È¤È¹³¶Ý¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È»ö¶È¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢ÀìÍÑ¤Î¥»¥Ã¥È¥×¥é¥ó¤ä¸ÂÄê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó·ÀÌó¤È¹³¶Ý¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤Î¹ØÆþ¤ËÏ¢Æ°¤·¤¿ÆÃÊÌ³ä°ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ê¤É¡¢Áê¸ß¤Î¸ÜµÒ¥Ùー¥¹¤ò³ÈÂç¤·¡¢·ÐºÑ¸ú²Ì¤ÎºÇÂç²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
£³.¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤È·ÐºÑ¸ú²Ì¤Î¸þ¾å
Î¾¼Ò´Ö¤Î¾ðÊó¶¦Í¤ä¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤òÅý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½ÅÊ£¤¹¤ë¥³¥¹¥È¤òºï¸º¤·¡¢¸úÎ¨Åª¤Ê·Ð±ÄÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤Î·ÐºÑÅª¶¥ÁèÎÏ¤òÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸³«
¥¨¥Ã¥¯¥¹¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÀïÎ¬ÅªÄó·È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¥°¥ëー¥×Æâ¤Î¥·¥Ê¥¸ー¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸ø¼°HP¤ª¤è¤ÓSNS¤òÄÌ¤¸¤¿¾ðÊóÈ¯¿®¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£³×¿·Åª¤ÊÀ½ÉÊ²ÁÃÍ¤ÈÀè¿Ê¤ÎÄÌ¿®µ»½Ñ¤ÎÍ»¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¸³è¤ËÄ¾ÀÜÅª¤ÊÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤Î¿·¤¿¤ÊÄ¬Î®¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë½êÂ¸¤Ç¤¹¡£
¢£ÈÎÇä / ¹Êó³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¾ðÊó¤äº£¸å¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÊÀ¼Ò¸ø¼°HP¤ª¤è¤Ó³ÆSNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¿ï»þ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§www.reallygreatsite.com(http://www.reallygreatsite.com/)
¥¨¥Ã¥¯¥¹¥â¥Ð¥¤¥ë¡§https://xmobile.ne.jp/
¢£¥¨¥Ã¥¯¥¹¥â¥Ð¥¤¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÚÀßÎ©¡Û2013Ç¯10·î
¡ÚÂåÉ½¼Ô¡ÛÂåÉ½¼èÄùÌò ÌÚÌî ¾ÆÁ
¡Ú½êºßÃÏ¡ÛÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä9-7-1 ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡¦¥¿¥ïー35F
¡Ú»ö¶ÈÆâÍÆ¡Û°ÜÆ°ÄÌ¿®¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¡¢·ÈÂÓÃ¼Ëö¤ÎÈÎÇä
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://xmobile.ne.jp/
¥¨¥Ã¥¯¥¹¥â¥Ð¥¤¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï2013Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿ÆÈÎ©·ÏMVNO¤Ç¤¹¡£2010Ç¯Âå½éÆ¬¤ÎMVNO»Ô¾ìóÕÌÀ´ü¤«¤é¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤ÎHAPPY¤ò¥±ー¥¿¥¤¤Ç¤¤ê¤Ò¤é¤¯¡£¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢²è°ìÅª¤ÊÄÌ¿®¶È³¦¤ÎÃæ¤Ç¡¢Â¿ÍÍÀ¤¢¤Õ¤ì¤ëË¤«¤Ê¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤È¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¡¢Æü¡¹¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£³Ê°Â¥¹¥Þ¥Û¤¬½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ç¤â¡¢·î´Ö0GB～50GB¤ÎÃæ¤«¤é¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥×¥é¥ó¤¬Áª¤Ù¤ë¡Ö¥·¥ó¡¦¥×¥é¥ó¡Ù¤ä¡¢¹ñÆâ¤Ë¸Â¤é¤º³¤³°¤Ç¤âÍøÍÑ¾ì½ê¤ËÀ©¸Â¤µ¤ì¤Ê¤¤¡Ø¸Â³¦ÆÍÇËWiFi¡Ù¤òÅ¸³«¡£²ÃÌÁÅ¹¤òÁ´¹ñ¤ËÌó200Å¹ÊÞ°Ê¾åÅ¸³«¤·¡¢³Ê°Â¥¹¥Þ¥Û¶È³¦¤Ç¤ÏÅ¹ÊÞ¿ôNo.1¢¨¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Îµ¿Ìä¤äÉÔ°Â¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç²ò·è¤·¡¢·ÀÌó¸å¤â°Â¿´¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ ¡Ê¢¨¼«¼ÒÄ´¤Ù¡Ë
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤äÃøÌ¾¿Í¡¢´ë¶È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥â¥Ð¥¤¥ë¤òÂ¿¿ô¥ê¥êー¥¹¤·¡¢ÆÈ¼«¤Î¥×¥é¥ó¤ä¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆÃÅµ¤ò¼¡¡¹¤Ë¼ÂÁõ¡£¼ãÇ¯ÁØ¤«¤é¥·¥Ë¥¢ÁØ¤Þ¤ÇÉý¹¤¤À¤Âå¤Ë¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤¡¢¶Ã¤¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿ÄÌ¿®¥µー¥Ó¥¹¤òÁÏ½Ð¤·¡¢¿Í¡¹¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òË¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£