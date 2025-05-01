²û¤«¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡ªÁàºîÉô¤Þ¤Ç¥ì¥È¥í¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡Ö¥Ä¥¤¥ó¤Ä¤Þ¤ß¡×ÅëºÜ¤Î¡Ø¥ß¥ËÀðÉ÷µ¡¡Ù¿·È¯Çä¡ª
ÍýÈþÍÆ´ï¶ñ¤Ê¤É¤Î¼«¼Ò¾¦ÉÊ¤Î´ë²è¡¦³«È¯¤È¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥áー¥«ー¥Ö¥é¥ó¥É¾¦ÉÊ¤ò¼è°·¤¤¡¢ÈÎÇä¤¹¤ëÂåÍýÅ¹¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¾®ÀôÀ®´ï³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÃæ±û¶èÈ÷¸åÄ®¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¶¶ËÜÄ¾»Ö)¤Ï¡¢¡Ø¥ß¥ËÀðÉ÷µ¡¡ÊKLF-2056/A¡Ë¡Ù¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ¾ðÊó
[ÉÊÌ¾]¥ß¥ËÀðÉ÷µ¡
[ÉÊÈÖ]KLF-2056/A
[¥«¥éー]¥Ö¥ëー
¡¦£²¤Ä¤Î¥À¥¤¥ä¥ë¼°¤Î¤Ä¤Þ¤ß¤ÇÁàºî¡£ÀÚ¥¿¥¤¥ÞーÌó180Ê¬¡£
¡¡º¸±¦¼«Æ°¼ó¿¶¤êÌó70¡ë¡¢¾å²¼¼êÆ°¼ó¿¶¤ê¾å¤ËÌó30¡ë¡¢²¼¤ËÌó10¡ë¤ÎÈÏ°Ï¤ÇÄ´Àá²ÄÇ½¡£
¡¦¥«¥Á¥Ã¤È²»¤¬ÌÄ¤ëÉ÷ÎÌ¥Ü¥¿¥ó¡£É÷ÎÌÄ´Àá3ÃÊ³¬¡Ê¼å/Ãæ/¶¯¡Ë¡£
¡¦¹â¤µ400mm¤Î¾®¤µ¤áÀß·×¡£Â¸µ¤ä¥Ç¥¹¥¯¼þ¤ê¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¡£
À½ÉÊÆÃÄ¹
¢£¼ó¿¶¤êÄ´Àá
º¸±¦¼«Æ°¼ó¿¶¤êÌó70¡ë
¾å²¼¼êÆ°¼ó¿¶¤ê¾å¤ËÌó30¡ë¡¢²¼¤ËÌó10¡ë
¢£¥ì¥È¥í¤ÊÁàºîÉô
¢£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º
À½ÉÊ»ÅÍÍ
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¾®ÀôÀ®´ï¾¦ÉÊÁí¹ç¥µ¥¤¥È
https://www.koizumiseiki.jp/products/detail/1486
¥³¥¤¥º¥ß¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
https://www.koizumi-onlineshop.jp/c/season/klf2056
´ë¶È¾ðÊó
¾®ÀôÀ®´ï¤Ï¡¢ÍýÈþÍÆ²ÈÅÅ¡¦Ä´Íý²ÈÅÅ¤Ê¤É¤Î¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¾¦ÉÊ¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦ÈÎÇä¤È¡¢·ò¹¯´ØÏ¢µ¡´ï¡¦Ä´Íý²ÈÅÅ¡¦¥ê¥Ó¥ó¥° ´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤Ê¤É¤ÎÈÎÇäÂåÍýÅ¹¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¹Ô¤¦²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£»þÂå¤ÎÊÑ²½¤ä¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÊÑ²½¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÈÎÌ¤Î³ÈÂç¡É ¤è¤ê¤â¡È¼Á¤ÎË¤«¤µ¡É¤òÄÉµá¤¹¤ë¤Î¤¬»ö¶È¤ÎËÜ¼Á¤ÈÂª¤¨¡¢À¸³è¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡ÖË¤«¤ÊÊë¤é¤·¤Î¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¡×¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¼ûÍ×ÁÏÂ¤¤ÎÄó°Æ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦´ë¶ÈÌ¾¡§¾®ÀôÀ®´ï³ô¼°²ñ¼Ò
¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¶¶ËÜÄ¾»Ö
¡¦ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©541-0051 Âçºå»ÔÃæ±û¶èÈ÷¸åÄ®3-3-7
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§²ÈÅÅÀ½ÉÊ¡¢²ÈÄíÍÑÉÊ¤Î´ë²è¡¦À½Â¤¡¦²·Çä¤ê