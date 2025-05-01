Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî²ñ¾ìÆâ¤Î¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥óÅ¹ÊÞ¡¢¥Üー¥¤¥¹¥«¥¦¥È¤Î¼ê¤Ç²ó¼ý¤µ¤ì¤¿¡È²´éÚ¥Ñ¥¤¥×¡ÉÍ³Íè¤ÎÇã¤¤Êª¤«¤´¤òÆ³Æþ
²Ê³Øµ»½Ñ¤ÎÎÏ¤Ç¤¢¤é¤æ¤ë´Ä¶ÌäÂê¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹³ô¼°²ñ¼Ò¥Ô¥ê¥«¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾®ÖºÉÔÆóÉ× °Ê²¼¥Ô¥ê¥«¡Ë¤Ï¡¢2022Ç¯¤Ë¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¥Üー¥¤¥¹¥«¥¦¥ÈÆüËÜÏ¢ÌÁ¤¬°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥óµÇ°ºâÃÄ¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤À²´éÚÍÜ¿£ÍÑ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥Ñ¥¤¥×¤òÇã¤¤Êª¤«¤´¤Ë¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¼Â»Ü¡£ÃÂÀ¸¤·¤¿Çã¤¤Êª¤«¤´¤¬¡¢2025Ç¯Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî²ñ¾ìÆâ¤Î¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó2Å¹ÊÞ¤Ë¤ÆÆ³Æþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÇã¤¤Êª¤«¤´¤ÎÁÇºà¤Ï¡¢2022Ç¯¤Ë¥Üー¥¤¥¹¥«¥¦¥ÈÆüËÜÏ¢ÌÁ¼çºÅ¤Î½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤¹´Ä¶¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥×¥é¤´¤ß¥Ð¥¹¥¿ー¥ºÂçºîÀï¡×¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ»³¸ý¸©¼þËÉÂçÅç¤Ç¤Î¡Ö¥¹¥«¥¦¥È¤ÎÆü¡×Á´¹ñ°ìÀÆ³èÆ°³¤¤´¤ß°ìÀÆÀ¶ÁÝ¤Ç¥Üー¥¤¥¹¥«¥¦¥È¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬²ó¼ý¤·¤¿²´éÚ¥Ñ¥¤¥×¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ëÇã¤¤Êª¤«¤´ÃÂÀ¸¤ÎÇØ·Ê
¶áÇ¯¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½¤Î¤´¤ß¤¬À¸ÂÖ·Ï¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢²´éÚÍÜ¿£¤ÇÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½¥Ñ¥¤¥×¤Î³¤ÍÎÎ®½Ð¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ô¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Î®½Ð¤´¤ß¤ò¡Ö²ó¼ý¢ªºÆ»ñ¸»²½¢ªÀ½ÉÊ²½¡×¤¹¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¼Â¸½¤¹¤Ù¤¯¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³¸ý¸©¼þËÉÂçÅç¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿³¤¤´¤ß°ìÀÆÀ¶ÁÝ¤ÎÍÍ»Ò
ËüÇî²ñ¾ì¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2025Ç¯ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¡ÊÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Ë³«ºÅ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÏÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÄ©Àï¤ò¶ñ¸½²½¤·¤¿¡ÈÌ¤Íè·¿Å¹ÊÞ¡É¡Ö¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥óÀ¾¥²ー¥ÈÅ¹¡×¤È¡Ö¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¥¦¥©ー¥¿ー¥×¥é¥¶Å¹¡×¤Î2Å¹ÊÞ¤ò½ÐÅ¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å¹ÆâÀßÃÖ¤ÎÇã¤¤Êª¤«¤´¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¹¥«¥¦¥È¤ÎÆü¡× Á´¹ñ°ìÀÆ³èÆ°³¤¤´¤ß°ìÀÆÀ¶ÁÝ¤Ç²ó¼ý¤µ¤ì¤¿»³¸ý¸©¼þËÉÂçÅç¤Î²´éÚ¥Ñ¥¤¥×¤ò°ìÉô¸¶ºàÎÁ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤¿Çã¤¤Êª¤«¤´¤òºÎÍÑ¡¢½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¤Ò¤È¤Ä¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢Ì¤Íè¤Î²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥©¥Ã¥·¥å¤òÀ¸¤Þ¤Ê¤¤¡¢¥È¥ìー¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£Ã´ÊÝ¤Î»ÅÁÈ¤ß
Çã¤¤Êª¤«¤´¤ËÅ½ÉÕ¤µ¤ì¤¿¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ÎÆó¼¡¸µ¥³ー¥É¤òÆÉ¤ß¹þ¤à¤È¡Ö¥¹¥«¥¦¥È¤ÎÆü¡×Á´¹ñ°ìÀÆ³èÆ°´ØÏ¢¤Î¾ðÊó¤ä¡Ö²´éÚ¥Ñ¥¤¥×¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¡×Çã¤¤Êª¤«¤´¤Î¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¸¶ºàÎÁ¤ÎÄ´Ã£¤ÎÍÍ»Ò¤«¤éÀ½Â¤¹©Äø¤Þ¤Ç¤â³«¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥¦¥©¥Ã¥·¥å¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ Çã¤¤Êª¤«¤´ÀßÃÖÅ¹ÊÞ¡§2025Ç¯Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî²ñ¾ìÆâ°Ê²¼2Å¹ÊÞ
¡¦¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥óÀ¾¥²ー¥ÈÅ¹
¡¦¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¥¦¥©ー¥¿ー¥×¥é¥¶Å¹
¢£ ¡Ö¥¹¥«¥¦¥È¤ÎÆü¡×Á´¹ñ°ìÀÆ³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥óµÇ°ºâÃÄ¤Ï¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¥Üー¥¤¥¹¥«¥¦¥ÈÆüËÜÏ¢ÌÁ¤¬ËèÇ¯£¹·î¤Î·ÉÏ·¤ÎÆü¡ÊÂè»°·îÍËÆü¡Ë¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ëÁ´¹ñ¤Ç°ìÀÆ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¡Ö¥¹¥«¥¦¥È¤ÎÆü¡×¤ò1994Ç¯¡ÊÊ¿À®6Ç¯¡Ë¤è¤ê·ÑÂ³¤·¤ÆÁ´ÌÌÅª¤Ë»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.7midori.org/katsudo/kouhou/scout/
¢£ ¡Ö¥×¥é¤´¤ß¥Ð¥¹¥¿ー¥ºÂçºîÀï¡×¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://scout-upcyclemission.pirika.org/
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ô¥ê¥«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²Ê³Øµ»½Ñ¤ÎÎÏ¤Ç¤¢¤é¤æ¤ë´Ä¶ÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢2011Ç¯¤ËµþÅÔÂç³Ø¤ÎÂç³Ø±¡À¸¤¬¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò³«»Ï¡¢Ë¡¿Í²½¡£¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¤´¤ß¤Î¼«Á³³¦Î®½ÐÌäÂê¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´¤ß½¦¤¤SNS¡Ö¥Ô¥ê¥«¡×¤Ï130¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇÍøÍÑ¤µ¤ì¡¢Îß·×4²¯¸ÄÄ¶¤Î¤´¤ß¤¬½¦¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê2025Ç¯2·î20Æü¸½ºß¡Ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤´¤ßÊ¬ÉÛÄ´ºº¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¿¥«¥Î¥á¡×¤ä¥Þ¥¤¥¯¥í¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ÎÎ®½ÐÄ´ººµ¡ºà¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥È¥í¥¹¡×¤ò³«È¯¡¢¤´¤ß¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ä¤½¤ÎÂÐºö¡¢¤´¤ß¤Î»ñ¸»²½¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£