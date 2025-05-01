PingCAP¡¢ÊÆ¹ñºÇ¹â¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¢¥ïー¥ÉAmerican Business Awards(R)¤ÇGold Stevie¾Þ¤ò¼õ¾Þ

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The American Business Awards¤Î¾ÜºÙ¤È2025 Stevie¼õ¾Þ¼Ô¥ê¥¹¥È¤Ï www.StevieAwards.com/ABA(http://www.stevieawards.com/ABA) ¤«¤é¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
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