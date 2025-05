ÆÃÊÌ¤Õ¤í¤¯ ¥Ò¥°¥Á¥æ¥¦¥³¡Ö¤»¤«¤¤¤¤¤Á¤Î¤Í¤³¡×ÂçÈ½¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥«ー¥É¡Ã ´¬Æ¬ÆÃ½¸¡¡»ä¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡¡¤¤¤Ä¤â¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ëÂçÀÚ¤ÊÍ§¤À¤Á MOE2025Ç¯6·î¹æ¡¢2025Ç¯5·î2ÆüÈ¯Çä¡ª

株式会社白泉社『MOE2025年6月号』

【2025年5月2日(金)発売】

MOE 2025年6月号 CONTENTS



特別ふろく

ヒグチユウコ「せかいいちのねこ」大判ダイカットカード

「せかいいちのねこ」のニャンコとアノマロの大判カード!

絵/ヒグチユウコ デザイン/名久井直子



巻頭特集

いつもそばにいる大切な友だち

私のぬいぐるみ

撮影/黒澤義教

つぶらな瞳に、ふわふわした柔らかい体……不安や孤独を感じたときに触れると気持ちを和らげてくれるぬいぐるみは、子どもだけのものではなく、大人にこそ必要なもの。最近は、ぬいぐるみと一緒にお出かけしたり、写真を撮ってSNSに投稿する「ぬい活」や「ぬい撮り」が大人気です。そんな愛しいぬいぐるみの世界を大特集。テディベア作家の今井昌代さんが画家のヒグチユウコさんの描いた絵本『せかいいちのねこ』について語るほか、MOEが注目するぬいぐるみ作家による作品ギャラリー、ぬいぐるみワークショップなど盛りだくさんの内容でお届けします。





● ヒグチユウコ×今井昌代 絵本とぬいぐるみ● 球体関節の魅惑的なテディベア 今井昌代● 憧れのぬいぐるみ作家のアトリエへhippie coco yoshimaru droguerie● MOEが注目するぬいぐるみ作家File● 誌上ワークショップ 手のひらサイズのぬいぐるみ 野ねずみさんbon bon du coton● ぬいぐるみ好きの聖地巡礼伊豆テディベア・ミュージアムへ● 「伊豆テディベア・ミュージアム」の貴重なコレクションでたどるテディベア120年の歴史● 物語とぬいぐるみの素敵な関係こみねゆら やぎたみこ懸賞メリーマイヤーのかわいいぬいぐるみアイテム 合計30名プレゼント撮影/志田三穂子



「ヨシタケシンスケ展かもしれない たっぷり増量タイプ」

東京凱旋レポート

大人気のヨシタケシンスケ展がパワーアップ! その見どころを紹介します。

撮影/加藤新作

連載 第11回

ヨシタケシンスケのおなやみそうだん そんなこともアラーナ

ヨシタケさんと助手のアラーナちゃんが、読者のおなやみにお答えします。

絵/ヨシタケシンスケ



新作映画

「パディントン 消えた黄金郷の秘密」

パディントンはルーシーおばさんを探しにペルーへ。思いがけない大冒険が待っていた!

「パディントン 消えた黄金郷の秘密」5月9日(金)全国公開(C) 2024 STUDIOCANAL FILMS LTD.- KINOSHITA GROUP CO., LTD. All Rights Reserved.

新連載 BOOK in BOOK

身体をととのえる精油とハーブのレシピ

森の処方箋 第一回 ほのかに香る春のクリーム カモミールのおやつ

おそわる人・小川糸 森の案内人・萩尾エリ子

長野県の西洋薬草店「蓼科ハーバルノート」に、植物の力を暮らしに取り入れるレシピを学びます。

撮影/砺波周平

絵本作家からの贈り物

あずみ虫のアラスカだより

アラスカに滞在して創作を続ける絵本作家あずみ虫さんに、暮らしと最新作についてインタビュー。

絵/あずみ虫

注目の展覧会から

パウル・クレーという画家の物語

色彩を音楽のように表現し、童話的な絵画を生み出したパウル・クレーの人生に迫ります。

パウル・クレー《チュニスの赤い家と黄色い家》 1914年 パウル・クレー・センター「パウル・クレー展―創造をめぐる星座」 兵庫県立美術館 3月29日(土)~5月25日(日)

本を片手に

東京名建築めぐり

春の行楽シーズンにぜひ訪れたい、東京の美しい建築をめぐります。

撮影/坂本美穂子

夢の共作ポスター

ヒグチユウコ×大島依提亜 映画のはなし

ヒグチユウコさんと大島依提亜さんが好きな映画について語り合い、夢の映画ポスターを共作する大人気企画、久々の登場です。今回はこの春に公開された映画「ロングレッグス」と「終わりの鳥」を紹介します。

『映画とポスターのお話』ヒグチユウコ、大島依提亜/著 白泉社



連載第7回

たなかひかる「プロフェッショナルズ ~プロフェッショナルで勝手に空想タイム~」

テーマは「プロフェッショナルの活用術」。今回は……、F-1レーサー!

絵/たなかひかる

好評連載

ワンワンちゃん 工藤ノリコ



アーティスト・インタビュー 越岡裕貴・松崎祐介

注目の作家インタビュー 青山美智子

MOEのおすすめ新刊絵本

今月の展覧会

新刊読みもの

今月のおすすめ映画

※※リリース内の画像をご使用の際は必ずコピーライトを付記願います※※



「月刊MOE」は、 絵本やキャラクターなどのアート・エンターテインメントを

ビジュアル豊かに特集し読者にお届けしています。



「月刊MOE」(毎月3日発売/発行:白泉社)

【公式サイト】 MOE web https://www.moe-web.jp

【公式X(旧Twitter)】 @MOE_web(https://x.com/MOE_web)

【公式Facebook】 https://www.facebook.com/MonthlyMOE

【公式Instagram】 @moe_web(https://www.instagram.com/MOE_web)

【公式Threads】 @moe_web (https://www.threads.net/MOE_web)