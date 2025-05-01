Duolingo¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¡¦¥É¥¤¥Ä¸ì¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤Î3¸À¸ì¤òÆüËÜ¸ìÏÃ¼Ô¸þ¤±¤Ë¿·¤¿¤ËÄó¶¡³«»Ï¡ª
Duolingo, Inc.¡ÊËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§Pittsburgh, USA¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¶µ°é¥¢¥×¥ê¡ÖDuolingo¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ìÏÃ¼Ô¸þ¤±¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¥³ー¥¹¡¢¥É¥¤¥Ä¸ì¥³ー¥¹¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¥³ー¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò¿·¤¿¤Ë³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤Ï¡¢Â¾¸À¸ì¤Î¥æー¥¶ー¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¤Ç³Ø½¬¤Ç¤¤ë¥³ー¥¹¤â°ìÀÆ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¡¢Á´ÂÎ¤Ç148¤Î¿·¥³ー¥¹¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½¾Íè¤Ï1¤Ä¤Î¥³ー¥¹³«È¯¤Ë¿ôÇ¯¤òÍ×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À¸À®AI¤ä¼ÒÆâ¥Äー¥ë¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢³«È¯¥¹¥Ôー¥É¤¬ÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¤·¤¿·ë²Ì¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¸ìÈÇUI¤Ë¿·¤¿¤Ë3¸À¸ì¤¬ÅÐ¾ì¡ª
Duolingo Language Report 2024¤Î¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¸À¸ì¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤ÏÂè2°Ì¡¢¥É¥¤¥Ä¸ì¤ÏÂè4°Ì¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤ÏÂè6°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¤¤¤º¤ì¤âÀ¤³¦Åª¤Ë³Ø½¬¼Ô¤ÎÂ¿¤¤¸À¸ì¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¥æー¥¶ー¤µ¤Þ¤«¤é¤â¤³¤ì¤é¤Î¸À¸ì¤ò³Ø¤Ó¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤´Í×Ë¾¤òÂ¿¿ô¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤Ç¤ËÆüËÜ¸ìUI¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë±Ñ¸ì¡¢´Ú¹ñ¸ì¡¢Ãæ¹ñ¸ì¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ë²Ã¤¨¡¢º£²ó¿·¤¿¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¡¢¥É¥¤¥Ä¸ì¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤¬³Ø¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Âç³Ø¤Ë¤ª¤±¤ëÂèÆó³°¹ñ¸ì¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¸À¸ì¤ÎÂ¿¤¯¤òÌÖÍå¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥°¥íー¥Ð¥ëµ¬ÌÏ¤Ç¤ÏÄó¶¡¥³ー¥¹¿ô¤¬2ÇÜ°Ê¾å¤Ë¡ªAI¤È¼«Æ°²½¤Ø¤ÎÅê»ñ¤¬¥¹¥Ôー¥É¤ÈÉÊ¼Á¤ò¸þ¾å
¤Þ¤¿¡¢ËÜÆü¸ø³«¤µ¤ì¤¿Â¾¸À¸ìUI¤Ç³Ø½¬¤Ç¤¤ë¥³ー¥¹¡Ê¤¿¤È¤¨¤Ð¥Õ¥é¥ó¥¹¸ìÏÃ¼Ô¤¬ÆüËÜ¸ì¤ò³Ø¤Ö¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ìÏÃ¼Ô¤¬´Ú¹ñ¸ì¤ò³Ø¤Ö¡¢¤Ê¤É¡Ë¤ò´Þ¤á¤ë¤È¡¢º£²óDuolingo¾å¤Ç¿·¤¿¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¸À¸ì¥³ー¥¹¤Ï148¥³ー¥¹¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç10²¯¿Í°Ê¾å¤Î³Ø½¬¼Ô¤Ë¿·¤·¤¤³Ø½¬¤ÎÈâ¤¬³«¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Duolingo¤Ç¤ÏºÇ½é¤Î100¥³ー¥¹¤ò³«È¯¤¹¤ë¤Î¤ËÌó12Ç¯¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤ÎÀ¸À®AI¤ÎÈ¯Å¸¡¢¶¦Í¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¼ÒÆâ¥Äー¥ë¤Î¿Ê²½¤Ë¤è¤ê¡¢³«È¯¥¹¥Ôー¥É¤¬ÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¤·¡¢º£²ó¤Î148¥³ー¥¹¤ò1Ç¯Ì¤Ëþ¤Ç³«È¯¡¦¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Duolingo¤¬¼ÒÆâ¤Ç¡Ö¶¦Í¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡×¤È¸Æ¤Ö¤³¤Î¿·¤·¤¤¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¤Ï¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ê¥Ùー¥¹¥³ー¥¹¤òºîÀ®¤·¡¢¤½¤ì¤òÊ£¿ô¤Î¸À¸ì¤ËÁÇÁá¤¯¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢À¸À®AI¤Ë¤è¤ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎºîÀ®¤È¸¡¾Ú¤ò¼«Æ°²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Duolingo¤Î¸·³Ê¤Ê¥³ー¥¹ÉÊ¼Á´ð½à¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼ÒÆâ¤ÎÀìÌç²È¤Ï¤è¤ê½ÅÍ×¤ÊÎÎ°è¤ËÃíÎÏ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¿·¤¿¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥³ー¥¹¤Ï¼ç¤Ë½é¿´¼Ô¥ì¥Ù¥ë¡ÊCEFR A1～A2¡Ë¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÉ²òÎÏ¤ò°é¤Æ¤ë¡ÖStories¡×¤ä¡¢¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°ÎÏ¤òÃÃ¤¨¤ë¡ÖDuoRadio¡×¤Ê¤É¤ÎË×Æþ·¿µ¡Ç½¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤ê¹âÅÙ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï2025Ç¯Ãæ¤Ë½ç¼¡ÄÉ²ÃÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡ÖÃ¯¤â¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡¢À¤³¦ºÇ¹â¤Î¶µ°é¤ò³«È¯¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢Duolingo¤Ï¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¸þ¤±¤Æ³Ú¤·¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¸ì³Ø³Ø½¬ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Duolingo¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
À¤³¦¤ÇºÇ¤â¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¸ì³Ø¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£³Ø½¬¼ÔÆ±»Î¤Ç¶¥¤¤¹ç¤¦¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢¥²ー¥à´¶³Ð¤Ç³Ø½¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¡¢¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¡¢¥¹¥Ôー¥¥ó¥°Îý½¬¤¹¤Ù¤Æ¤ò´Þ¤à1¥»¥Ã¥È¤òÌó5Ê¬ÄøÅÙ¤Ç¼õ¹Ö¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢³°½ÐÀè¤äË»¤·¤¤¿Í¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë·ÑÂ³¤Ç¤¤ëÀß·×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Duolingo English Test¤ò³«È¯¤·¡¢À¤³¦¤Ç5,500°Ê¾å¤Î¶µ°éµ¡´Ø¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¸À¸ì»ñ³Ê¤ÎÇ§Äê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¡¢³Ø½¬¼Ô¤¬¼ê¤´¤í¤ÇÊØÍø¤Ë¼õ¸³¤Ç¤¤ëÊýË¡¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Duolingo Official Website¡§https://ja.duolingo.com/info