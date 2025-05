¥À¥¤¥Ëー¡¢¿··Ð±ÄÂÎÀ©¤Î¤ªÃÎ¤é¤»

株式会社ダイニー

株式会社ダイニー(本社:東京都港区/ 代表取締役:山田真央/以下、ダイ二ー)は、2025年3月にダイニーに参画したBranden Chenが、時価総額10兆円のグローバル企業をめざし、事業推進を図るため、2025年5月1日付けで最高財務責任者(以下、CFO)に就任したことをお知らせします。新たな経営体制のもと、既存事業のさらなる拡大と新規プロダクトの開発を推進します。

■背景

All in One Restaurant Cloud.の実現を掲げるダイニーは、「ダイニーモバイルオーダー」「ダイニーPOSレジ」「ダイニーキャッシュレス」「ダイニー勤怠」等、飲食店に特化した複数事業を提供し、スタートアップ企業からグローバル企業へと変貌させることをめざしています。社内のグローバル化促進のため、国際経験が豊かなBrandenは2025年3月17日にダイニーへ参画しました。(※)急速な事業拡大と成長が求められる中、財務戦略の中核を担う体制構築が重要となり、2025年5月1日付けでダイニーのCFOに就任し、経営陣の一員として事業成長と財務基盤の強化を推進してまいります。

※ 「元シャープ CFOのBranden Chenが、ダイニーに参画」

(2025年3月17日プレスリリース https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000087.000043056.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000087.000043056.html))

■期待役割

時価総額10兆円のグローバル企業になることをめざすダイニーにおいて、事業や組織拡大に向けた成長基盤の整備は不可欠であり、Brandenは、急成長を支える財務戦略と資金調達体制の構築等を担います。Brandenは、Kingdeeにてグロースをリードしたり、Suishouにて15人であった会社を1,500人規模に拡大成長させた他、CFOとして、KKRやSequoia Capitalから約300億円の資金調達した経験があり、ダイニーにおいても、キャッシュフローの改善やコスト最適化、および非連続成長のための投資を通じて、財務面からの経営支援の強化を図り、スピード感のある意思決定と強固な経営基盤の実現に寄与します。

■Branden Chenのプロフィール

金融およびハイテク業界で20年以上の経験を持つ。シャープ株式会社のCFOとして資本構造戦略を主導し、事業部門のリーダーに対してマネジメントに従事。Suishou Technologyでは財務チームをゼロから構築し、シリーズC資金調達を成功させユニコーン企業に成長させ、Jefferiesではリサーチアナリストとして担当。ニューヨーク州立大学バッファロー校で工業工学の学士、セント・トーマス大学でソフトウェア工学の修士号、ミネソタ大学でMBAを取得。

■2025年5月1日以降の経営体制

◼︎株式会社ダイニー

株式会社ダイニーは、「 “飲食”をもっと楽しくおもしろく。」をミッションに掲げ、すべての人の飲食のインフラとなることを目指し、飲食店に特化した All in One Restaurant Cloud.を開発・提供しています。 モバイルオーダーやID-POSから、売上向上のためのCRM、従業員の管理ツール、そしてモバイル決済まで、飲食店経営のあらゆる課題を解決していきます。 飲食業界に入り込み、店舗や従業員、顧客を深く理解したプロダクト開発により、テクノロジーの力で飲食店の経営をサポートし、お客様の飲食店での体験価値を劇的に変えていきます。

◼︎会社概要

社名:株式会社ダイニー

代表者:代表取締役 山田 真央

設立:2018年6月20日

所在地:東京都港区芝浦1丁目1-1 浜松町ビルディング15階 D区画

URL:https://about.dinii.jp/