¡Ú¿Íºà°éÀ®¤Ë²ÝÂê¤òÊú¤¨¤ë´ë¶ÈÍÍ¤Ø¡ÛTechTrain¡¢Startup JAPAN EXPO 2025¤Ë½ÐÅ¸¡Ê5/8～9¡Ë
¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò»Ù¤¨¤ë¡¢Á´¤Æ¤Î¿Í¤Î¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¤Ë¡£¡×¤ò·Ç¤²¤ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¶µ°é¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖTechTrain¡×¡Ê±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼ÒTechBowl¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®ß·À¯À¸¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯5·î8Æü¡ÊÌÚ¡Ë～9Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖClimbers Startup JAPAN EXPO 2025¡×¤Ë½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢´ë¶È¤Î¡Ö¿Íºà°éÀ®¡¦¸¦½¤¡×¡ÖDX¿ä¿Ê¡×¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëTechTrain¤Î³Æ¼ï¥µー¥Ó¥¹¤ò¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£´ë¶È¸þ¤±¤Î¶µ°é¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¥Ç¥â¡¢Æ³Æþ»öÎã¤ÎÅ¸¼¨¡¢ºÎÍÑ¡¦¸¦½¤Ã´Åö¼ÔÍÍ¸þ¤±¤ÎÌµÎÁ¸ÄÊÌÁêÃÌ¤Ê¤É¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
½ÐÅ¸¤ÎÌÜÅª
µÞÂ®¤Ë¿Ê¤àDX¤ÈÀ¸À®AI¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤Ë¤Ï¡ÖÂ¨ÀïÎÏ¤È¤Ê¤ëIT¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¿Íºà¤Î³ÎÊÝ¤ÈÄêÃå¡×¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£TechTrain¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î°éÀ®¤È´ë¶È¤Î¿Íºà²ÝÂê²ò·è¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¶µ°é¤ÈºÎÍÑ¤ò¤Ä¤Ê¤°¡Ö¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎEXPO½ÐÅ¸¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿·µ¬»ö¶ÈÁÏ½Ð¤äÁÈ¿¥ÊÑ³×¤ËÄ©¤àÍè¾ì´ë¶È¤Î²ÝÂê²ò·è¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Î¶¦ÁÏµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
Å¸¼¨ÆâÍÆ
- ¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ëTechTrain¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¶µ°é²ÝÂê
- ´ë¶È¸þ¤±¥ª¥ó¥Üー¥Ç¥£¥ó¥°¡¿¸¦½¤»Ù±ç¥á¥Ë¥åー¤Î¤´¾Ò²ð
- ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¿ÍºàºÎÍÑ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤Î»öÎãÅ¸¼¨
- ¥Öー¥¹¸ÂÄê¡ªÌµÎÁÁêÃÌ¡¦»ñÎÁÇÛÉÛ¡¦¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥×¥ì¥¼¥ó¥È
Å¸¼¨²ñ³µÍ×
Å¸¼¨²ñÌ¾¡¡¡§ Climbers Startup JAPAN EXPO 2025
²ñ´ü¡¡¡¡¡¡¡§ 2025Ç¯5·î8Æü¡ÊÌÚ¡Ë～9Æü¡Ê¶â¡Ë10:00～17:00
²ñ¾ì¡¡¡¡¡¡¡§ Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È ÆîÅ¸¼¨Åï
¥Öー¥¹ÈÖ¹æ¡§ 1-12
¼çºÅ¡¡¡¡¡¡¡§ Eight¡ÊSansan³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
Å¸¼¨²ñ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://eight-event.8card.net/climbers/startup-japan/
Íè¾ìÆÃÅµ
TechTrain¤Î¥Öー¥¹¡Ê1-12¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Íè¾ì¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë°Ê²¼¤ÎÆÃÅµ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹
- ºÎÍÑ¡¦¸¦½¤¤Ë´Ø¤¹¤ë¸ÄÊÌÌµÎÁÁêÃÌ¡Ê»öÁ°Í½Ìó²Ä¡Ë
- ¸ÂÄê¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥°¥Ã¥º¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Ë
- ¶µ°é¡¦ºÎÍÑ»Ù±ç¤Ë¤ª¤±¤ëÆ³Æþ´ë¶È¤ÎÀ®¸ù»öÎã¤ò¥Öー¥¹Æâ¤Ç¤´¾Ò²ð
¤¼¤Ò²¼µ¤è¤ê¤´ÅÐÏ¿¤Î¤¦¤¨¤´Íè¾ì¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»²²Ã¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://eight-event.8card.net/climbers/startup-japan/#registration
¡ÖClimbers Startup JAPAN 2024¡×¤Ë½ÐÅ¸¤·¤¿»þ¤ÎÍÍ»Ò¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒTechBowl
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò ¾®ß· À¯À¸
½êºßÃÏ¡¡¡§ ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¿ÀÊÝÄ®2-32-5 ¿ÀÊÝÄ®¥Õ¥í¥ó¥È4F
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§ 2018Ç¯10·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¶µ°é»ö¶È¡ÖTechTrain¡×¡¢HR»ö¶È
⬛︎ TechTrain ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
TechTrain
¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò»Ù¤¨¤ë¡¢Á´¤Æ¤Î¿Í¤Î¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¤Ë
2019Ç¯5·î¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¡£Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¡¢³«»Ï¤«¤é6Ç¯¤Ç¥æー¥¶ー¿ô9,500Ì¾¤òÆÍÇË¡£¸½ºß70¼Ò150Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ëIT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬¡¢¥á¥ó¥¿ー¤È¤·¤Æ¼ÂÌ³¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿³«È¯¼êË¡¤ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
TechTrain¤ÎÄó¶¡¥µー¥Ó¥¹
Ë¡¿Í¸þ¤±
TechTrain ºÎÍÑ»Ù±ç(https://business.techtrain.dev/)
¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤¤ÁÈ¿¥¤Î³§ÍÍ¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¤´»Ù±ç¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
TechTrain ´ë¶È¸¦½¤(https://business.techtrain.dev/)
¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¿¦¤ÎÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢±Ä¶È¡¢¥Þー¥±¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿¦¼ï¤ÎÊý¤Ë¸þ¤±¤¿IT¥¹¥¥ë¸¦½¤¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
TechTrain ³Ø¹»»Ù±ç(https://education.techtrain.dev/)
Âç³Ø¡¢ÀìÌç³Ø¹»¡¢¹âÅùÀìÌç³Ø¹»¤òÃæ¿´¤Ë¡¢³Ø¹»¶µ°é¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯³Ø½¬¡¦½¢¿¦»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¸Ä¿Í¸þ¤±
TechTrain ¥¹¥¯ー¥ë(https://service.techtrain.dev/school)
ÍÌ¾IT´ë¶È¤ÇÆ¯¤¯¥Æ¥Ã¥¯¥êー¥É¥¯¥é¥¹°Ê¾å¤Î¥á¥ó¥¿ー¤«¤é¼ÂÌ³¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¹¥¥ë¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥¹¥¯ー¥ë¤Ç¤¹¡£IT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤òÌÜ»Ø¤¹¼Ò²ñ¿Í¤ä³ØÀ¸¤ò»Ù¤¨¡¢³Ø¤Ó¤«¤éÅ¾¿¦¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
TechTrain Å¾¿¦(https://service.techtrain.dev/career)
IT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¥¥ã¥ê¥¢¼Â¸½¤ò¥Èー¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤Î²ñ¼Ò¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¤´»Ù±ç¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
TechTrain ³ØÀ¸(https://service.techtrain.dev/student)
IT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¤¤³ØÀ¸¤ËÉ¬Í×¤Ê¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥µ¥Ýー¥È¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢IT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤òÌÜ»Ø¤¹³ØÀ¸¤Î¤¿¤á¤Î³Ø½¬»Ù±ç¡¦½¢¿¦»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò TechBowl
¼Ò Ì¾¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒTechBowl
Âå É½¡¡¡§ ¾®ß· À¯À¸
ÀßÎ©Æü¡¡¡§ 2018Ç¯10·î
»ñËÜ¶â¡¡¡§ 100,000,000±ß (»ñËÜ½àÈ÷¶â´Þ¤à)
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥µー¥Ó¥¹¶È
½êºßÃÏ¡¡¡§ ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¿ÀÊÝÄ®2-32-5 ¿ÀÊÝÄ®¥Õ¥í¥ó¥È4F
HP¡¡¡¡ ¡§ https://techbowl.co.jp/
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
ËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï°Ê²¼¤Î¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤ª¼õ¤±ÉÕ¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢E¥áー¥ë¡Êsales@techbowl.co.jp¡Ë¤Ç¤â¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¸Ä¿Í¤ÎÊý :
https://service.techtrain.dev/counseling
Ë¡¿Í¤ÎÊý :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUXfZ_ShW8F5B-Payk40wI9Uy-q5tjbX3Y8uLXgEm11ZRlsQ/viewform