¡Ú·ÄØæµÁ½Î¡ÛÆñ¼£À´â¤ÎÂåÉ½¡¦¾®ºÙË¦ÇÙ´â¤Î¼£ÎÅ¤Ë¿·¤¿¤Ê¸÷
·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø°å³ØÉôÆâ²Ê³Ø¡Ê¸ÆµÛ´ï¡Ë¶µ¼¼¤Î°ÂÅÄ¹ÀÇ·½Ú¶µ¼ø¡¢Æ±Âç³Ø±¡°å³Ø¸¦µæ²Ê¤ÎÊ¡Åçµ®Âç¡ÊÂç³Ø±¡À¸¡Ë¡¢Æ±°å²½³Ø¶µ¼¼¤Îº´Æ£½ÓÏ¯¶µ¼ø¤é¤Î¸¦µæ¥Áー¥à¤Ï¡¢33¿Í¤Î¾®ºÙË¦ÇÙ´â´µ¼Ô¤«¤é¡Ö¥ª¥ë¥¬¥Î¥¤¥É¡×¤ò¼ùÎ©¤·¡¢°ìÉô¤Î¾®ºÙË¦ÇÙ´â¡ÊÈó¿À·ÐÆâÊ¬Èç¥¿¥¤¥×¡Ë¤¬IGF-1¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÁý¿£°ø»Ò¤Ë¶¯¤¯°ÍÂ¸¤·¤ÆÁý¿£¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢IGF-1¤Î¼õÍÆÂÎ¤Ç¤¢¤ëIGF1R¤ËÂÐ¤¹¤ëÁË³²ºÞ¤¬¿·¤·¤¤¼£ÎÅÌô¤Î1¤Ä¤È¤·¤ÆÍ¸ú¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤ò¸«½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ºÙË¦ÇÙ´â¤Ï¡¢´â¤ÎÉÂÂÖ²òÌÀ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤é¤ºÍ¸ú¤Ê¼£ÎÅË¡¤¬¸Â¤é¤ì¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£¼ê½Ñ¤Ç¤¤Ê¤¤¾®ºÙË¦ÇÙ´â´µ¼Ô¤Î5Ç¯À¸Â¸Î¨¤Ï10¡ó°Ê²¼¤Ç¤¢¤ê¡¢Æñ¼£À´â¤ÎÂåÉ½¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¦µæ¥Áー¥à¤Ï¡¢Áí·×33Îã¤Î¾®ºÙË¦ÇÙ´â´µ¼ÔÁÈ¿¥¤«¤é40¼ïÎà¤Î¾®ºÙË¦ÇÙ´â¥ª¥ë¥¬¥Î¥¤¥É¤ò¼ùÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶áÇ¯¡¢¾®ºÙË¦ÇÙ´â¤Ï°äÅÁ»ÒÈ¯¸½¤Î¥Ñ¥¿ー¥ó¤«¤é4¤Ä¤Î¥¿¥¤¥×¡ÊASCL1¡¢NEUROD1¡¢POU2F3¡¢YAP1¡Ë¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¿¥¤¥×¤´¤È¤ËÆÃ¸úÌô¤È¤Ê¤ë¼£ÎÅË¡¤Î³ÎÎ©¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¦µæ¥Áー¥à¤Î³ÎÎ©¤·¤¿¥ª¥ë¥¬¥Î¥¤¥É¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤é4¥¿¥¤¥×¤¬´Þ¤Þ¤ì¡¢Á´ÂÎ¤ÎÌó3³ä¤Ë¤¢¤¿¤ëÈó¿À·ÐÆâÊ¬Èç¥¿¥¤¥×¡ÊPOU2F3¡¢YAP1¥¿¥¤¥×¡Ë¤Î¾®ºÙË¦ÇÙ´â¤Ï¡¢IGF-1¡Ê¥¤¥ó¥¹¥ê¥óÍÍÁý¿£°ø»Ò¡Ë¤Ë¤è¤ë»É·ã¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁý¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸¦µæ¥Áー¥à¤ÏÆ°Êª¥â¥Ç¥ë¤òÍÑ¤¤¡¢IGF-1¤Î¼õÍÆÂÎ¤Ç¤¢¤ëIGF1R¤ËÂÐ¤¹¤ëÁË³²ºÞ¡ÊIGF1RÁË³²ºÞ¡Ë¤Ë¤è¤ë¼£ÎÅ¤¬¤³¤ì¤é¤Î¥¿¥¤¥×¤Î¾®ºÙË¦ÇÙ´â¼£ÎÅ¤ËÍ¸ú¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸«½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¸¦µæ¤Ë¤è¤ê¡¢Æñ¼£À´â¤ÎÂåÉ½¤Ç¤¢¤êÍ¸ú¤Ê¼£ÎÅÌô¤¬¸Â¤é¤ì¤ë¾®ºÙË¦ÇÙ´â¤Ç¡¢IGF1RÁË³²ºÞ¤òÍÑ¤¤¤¿¿·¤¿¤Ê¼£ÎÅË¡³«È¯¡Ê¸ÄÊÌ²½°åÎÅ¡Ë¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¸¦µæÀ®²Ì¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢2025Ç¯4·î30Æü¡Ê±Ñ¹ñ»þ´Ö¡Ë¤Ë±Ñ²Ê³Ø»ïNature CancerÅÅ»ÒÈÇ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢§Á´Ê¸¤ÏËÜ³Ø¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.keio.ac.jp/ja/press-releases/files/2025/5/1/250501-1.pdf