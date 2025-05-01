¸ø±à¡¦Ì´¥×¥é¥óÂç¾Þ2025¡¡Êç½¸¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í ¸ø±àºâÃÄ¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¸ø±àÎÐÃÏÅù¤òÉñÂæ¤Ë¡¢»ÔÌ±¤Ë¤è¤ë¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä³èÆ°¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¡¦¥×¥é¥ó¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸ø±à¡¦Ì´¥×¥é¥óÂç¾Þ2025¡Û
¸ø±à¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤äÃÏ°è¤Î³§¤µ¤ó¤¬¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿³èÆ°»öÎã¤ä¡¢³Ú¤·¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ê¤É¤ò¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¡¢¿³ºº¡¦É½¾´¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¡Ö¼Â¸½¤·¤¿Ì´¡×ÉôÌç¤È¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤Ì´¡×ÉôÌç¤Î2¤Ä¤ÎÉôÌç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡É¸ø±à¤Ç¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡É¤ä¡É¤³¤ó¤Ê¾õ¶·¤À¤«¤é¤³¤½É¬Í×¤Ê¸ø±à¡É¤Ê¤É¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÁÛ¤¤¤¬¤¿¤¯¤µ¤óµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£»ö¶ÈÌ¾¾Î
¸ø±à¡¦Ì´¥×¥é¥óÂç¾Þ2025
¢£Êç½¸´ü´Ö
2025Ç¯4·î18Æü¡Ê¶â¡Ë～ 2025Ç¯9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë
¢£¼çºÅ¼ÔÅù
¼çºÅ¡§°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í ¸ø±àºâÃÄ
¶¦ºÅ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¸ø±àÎÐÃÏ¶¨²ñ
¸å±ç¡§¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¡¢¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜÂ¤±à³Ø²ñ¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¥ì¥¯¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¶¨²ñ¡¢°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í ÆüËÜÂ¤±à½¤·Ê¶¨²ñ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜÂ¤±à·úÀß¶È¶¨²ñ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ¥é¥ó¥É¥¹¥±ー¥×¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥Ä¶¨²ñ¡¢¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ²ÈÄí±à·ÝÉáµÚ¶¨²ñ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¸ø±à»ÜÀß¶È¶¨²ñ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ¸ø±à´ÉÍý±¿±Ä»Î²ñ
¢£Êç½¸ÆâÍÆ¤È¾ò·ï
1.¡Ö¼Â¸½¤·¤¿Ì´¡×ÉôÌç
¡¦¸ø±à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢³§¤µ¤ó¤Î¡ÈÌ´¤Î¼Â¸½¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä³èÆ°¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦²áµî5Ç¯´Ö¡Ê2021Ç¯1·î1Æü°Ê¹ß¡Ë¤Ë¸ø±à¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä³èÆ°¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä³èÆ°¤Î¼çºÅ¼Ô¤ÏÌä¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ÔÌ±¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤ê¼Â»Ü¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä³èÆ°¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¸Ä¿Í¡¢¥°¥ëー¥×¡¢ÃÄÂÎ¡¢´ë¶È¤òÌä¤ï¤º¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â±þÊç¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼«Á¦¡¦Â¾Á¦¤òÌä¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨Â¾Á¦¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä³èÆ°¼Â»Ü¼Ô¤ÎÎ»²ò¤òÆÀ¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
¡¦²áµî¤Ë¡Ö¸ø±à¡¦Ì´¥×¥é¥óÂç¾Þ¡×¤Ë±þÊç¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä³èÆ°¤â±þÊç¤Ç¤¤Þ¤¹¡ÊÆþ¾Þ¡¦ÆþÁª¥×¥é¥ó¤ò½ü¤¯¡Ë¡£
¡¦Äó½Ð¤¤¤¿¤À¤¤¤¿²èÁü¤Ï¡¢µÏ¿»ï¡¢¼¡Ç¯ÅÙ±þÊç¥Á¥é¥·Åù¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2.¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤Ì´¡×ÉôÌç
¡¦¸ø±à¤Ç¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤È¤¤¤¦³Ú¤·¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä³èÆ°¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â±þÊç¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦±þÊç¥×¥é¥ó¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸ø±à¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦±þÊç¥×¥é¥ó¤Î¼Â¸½¤ËºÝ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆâÍÆ¤Î°ìÉô¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦»ØÄê´ÉÍý¼ÔÅù¡¢¸ø±à´ÉÍý¤Ë·È¤ï¤ëÊý¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤âÂç´¿·Þ¤Ç¤¹¡£
¢£¿³ºº¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤ÆÌ´¤¬¤¢¤ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤â¤Î
¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤äÏÃÂêÀ¡¢¿·¤·¤¤Äó°Æ¤¬¤¢¤ë¤â¤Î
¡¦¥Õ¥£ー¥ë¥É¤ä»ñ¸»¡¢¿Íºà¤ò³è¤«¤·¡¢ÃÏ°è¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¤â¤Î
¢£±þÊçÊýË¡
¼¡¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ÎÊýË¡¤Ç¤´±þÊç²¼¤µ¤¤¡£
¡¦¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Î±þÊç¥Õ¥©ー¥à¤Ç±þÊç¡¡https://yumeplan.prfj.or.jp/
¡¦¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤«¤é±þÊçÍÑ»æ¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¡¢ÀìÍÑ¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ØÁ÷¿®¡¡yumeplan@prfj.or.jp
¡¦±þÊç¥Á¥é¥·¤ËÉ¬Í×»ö¹à¤òµºÜ¤Î¾å¡¢Í¹Á÷
¡¦¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤Ì´¡×ÉôÌç¤ÏFAX¤â²Ä
¢¨±þÊç¤µ¤ì¤¿½ñÎàÅù¤ÏÊÖµÑ¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨±þÊç¤µ¤ì¤¿¥×¥é¥ó¤Ï¸ø±à¡¦ÎÐÃÏÅù¤ÎÍøÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëÉáµÚ¡¦·¼È¯¤ÎÌÜÅª¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¹¹ð¡¦PR³èÆ°¡¢
¡¡WEB¥µ¥¤¥È¡¢Å¸¼¨Êª¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅù¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£È¯É½
2025Ç¯12·îº¢¡¢¡Ö¸ø±à¡¦Ì´¥×¥é¥óÂç¾Þ¡×HP¤Ç¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼õ¾Þ¼Ô¤Ë¤ÏÄ¾ÀÜ¤ªÃÎ¤é¤»¡Ë
¢£²áµî¤Î±þÊç·ï¿ô¤Ê¤É
Ê¿À®8Ç¯¤«¤é24Ç¯¤Þ¤Ç¹ñ±Ä¸ø±àÅù¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÌ´¥×¥é¥ó¡×¤ò¡¢Ê¿À®25Ç¯¡Ê2013Ç¯¡Ë¤«¤éÁ´¹ñ¤Î
¸ø±àÎÐÃÏ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡Ö¸ø±à¡¦Ì´¥×¥é¥óÂç¾Þ¡×¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¡¢º£Ç¯¤Ç13²óÌÜ¤Î¼Â»Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ºòÇ¯ÅÙ¤Î±þÊç·ï¿ô
¸ø±à¡¦Ì´¥×¥é¥óÂç¾Þ2024¡Ö¼Â¸½¤·¤¿Ì´¡×ÉôÌç 49·ï¡¢¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤Ì´¡×ÉôÌç 359·ï