Ä²Æâ´Ä¶­¸¡ºº¥­¥Ã¥È¡Ø¥Þ¥¤¥­¥ó¥½ー¡ÙÅú¤¨¤ÆÅö¤¿¤ë¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´3Ëç)

³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥¿¥Ü¥ê¥Ã¥¯

¿·ÄÄÂå¼Õ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢Á´¤Æ¤Î¿Í¤ÎÈþ¤È·ò¹¯¤ò±þ±ç¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥¿¥Ü¥ê¥Ã¥¯(ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:À¾ÅÄÏÂ¹° ËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢°Ê²¼¥á¥¿¥Ü¥ê¥Ã¥¯) ¤Ï¡¢2025Ç¯5·î1Æü¤è¤ê¡¢WEB¥¢¥ó¥±ー¥È¤ËÅú¤¨¤ÆÃêÁª¤Ç¹ç·×120Ì¾ÍÍ¤ËÄ²Æâ´Ä¶­¸¡ºº¥­¥Ã¥È¡Ö¥Þ¥¤¥­¥ó¥½ー¡×¤¬Åö¤¿¤ë¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£


▪️Ëè·îÃêÁª¤Ç5Ì¾ÍÍ¡¢¹ç·×120Ì¾ÍÍ¤ËÄ²Æâ´Ä¶­¸¡ºº¥­¥Ã¥È¡Ö¥Þ¥¤¥­¥ó¥½ー¡×¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª

¥á¥¿¥Ü¥ê¥Ã¥¯¤Ï1991Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢·ò¹¯¿©ÉÊ¥áー¥«ー¤È¤·¤Æ¡¢30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¿·ÄÄÂå¼Õ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÈþ¤È·ò¹¯¤òÆâÂ¦¤«¤é¥µ¥Ýー¥È¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ê¾¦ÉÊºî¤ê¤ËÅØ¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´¼«Ê¬¤Î·ò¹¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤Æ°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤­¤Ã¤«¤±ºî¤ê¤È¤·¤Æ¡¢ÃíÌÜ¤ÎÃ»º¿»éËÃ»À»ºÀ¸¶Ý¡ÊÍï»À¶Ý¡¦¿Ý»À¶ÝÅù¡Ë¡¦¥¨¥¯¥ªー¥ë»ºÀ¸¶Ý¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¼«Âð¤Ç¸¡ºº¤Ç¤­¤ëÄ²Æâ´Ä¶­¸¡ºº¥­¥Ã¥È¡Ö¥Þ¥¤¥­¥ó¥½ー¡×¤¬WEB¥¢¥ó¥±ー¥È¤ËÅú¤¨¤ÆÅö¤¿¤ë¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£


¥Þ¥¤¥­¥ó¥½ー¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥­¥ó¥½ー(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò Âô°æ Íª)¤¬³«È¯¡¦Äó¶¡¤¹¤ëÄ²ÆâºÙ¶Ý¸¡ºº¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£ÀìÍÑ¤Î¸¡ºº¥­¥Ã¥È¤ÇºÎÊØ¤·¡¢ÀìÍÑ¤ÎÉõÅû¤Ç¥Ý¥¹¥È¤ËÅêÈ¡¤¹¤ë¤È¡¢¸½ºß¤ÎÄ²Æâ´Ä¶­¤Î¾õÂÖ¤òÄ´¤ÙÃÎ¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£


²¼µ­¤Î¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¥µ¥¤¥È¤Ë¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹±þÊç¥Õ¥©ー¥à¤è¤êWEB¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë¤ªÅú¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤Ë¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒÂ¿¤¯¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£





¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦»ÅÍÍ¤¬°ìÉô°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£

▪️¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×

·ü¾Þ¼ïÊÌ¡§¡¡¥ªー¥×¥ó·ü¾Þ


¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¥µ¥¤¥È¡§¡¡https://www.mdc.co.jp/campaign/mykinso_2025 ¢¨¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£


±þÊç´ü´Ö¡§¡¡2025Ç¯5·î1Æü¤«¤é2027Ç¯4·î30Æü


±þÊçÊýË¡¡¦ÅöÁªÈ¯É½¡§¡¡¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¥µ¥¤¥È¤Î¡ÖWEB¥µ¥¤¥È¤«¤é¥¢¥ó¥±ー¥È¤ËÅú¤¨¤Æ±þÊç¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¤´µ­Æþ¤¤¤¿¤À¤­Á÷¿®¤·¡¢±þÊç´°Î»¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤é¤´±þÊç´°Î»¤Ç¤¹¡£


¸·Àµ¤Ê¤ëÃêÁª¤Î¾å¡¢Ëè·î5Ì¾¤ÎÅöÁª¼Ô¤ò·èÄê¡£ÅöÁª¤µ¤ì¤¿Êý¤Î¤ß¤Ë¥áー¥ë¤Ë¤ÆÅöÁª¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤ª¤è¤Ó¾ÞÉÊÁ÷ÉÕÀèÆþÎÏ¥Õ¥©ー¥àURL¤òÁ÷¿®¤·¤Þ¤¹¡£


·ÊÉÊ¡§¡¡¥Þ¥¤¥­¥ó¥½ー¡¡Ëè·î5Ì¾¡¢¹ç·×120Ì¾


Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§¡¡¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢²¼µ­¥áー¥ë¤Ë¤Æ¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


cmp@mdc.co.jp¡¡


¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯5·î1Æü¤«¤é2027Ç¯5·î31Æü


¼õÉÕ»þ´Ö¡§10¡§00～17¡§00 ¢¨ÅÚÆü¡¦½ËÆü¤ò½ü¤¯


▪️¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¹ðÃÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ

¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥á¥¿¥Ü¥ê¥Ã¥¯¤Î°ìÉô¾¦ÉÊ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë¹ðÃÎ¥·ー¥ë¤òÅ½ÉÕ¤¹¤ëÂ¾¡¢¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡¢¥âー¥ë´Þ¤à¸ø¼°EC¥µ¥¤¥ÈÅù¤Ç¹ðÃÎ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£





¢¨¹ðÃÎ¥·ー¥ë¥¤¥áー¥¸

▪️³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥¿¥Ü¥ê¥Ã¥¯

¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ËÈþ¤È·ò¹¯¤ò¡£


³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥¿¥Ü¥ê¥Ã¥¯¤Ï¡¢1991Ç¯(Ê¿À®3Ç¯)10·î¤ËÈ¯Â­¤·¤¿¡¢·ò¹¯¿©ÉÊ¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£¡È¥á¥¿¥Ü¥ê¥Ã¥¯¡É¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¡¢¡Ö¿·ÄÄÂå¼Õ¤Î¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö·ò¹¯¤ÈÈþÍÆ¤Î´ðËÜ¤Ï¿·ÄÄÂå¼Õ¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤Æ¼ÒÌ¾¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¥á¥¿¥Ü¥ê¥Ã¥¯¤ÏÁÏ¶È°ÊÍè¡¢°ì´Ó¤·¤ÆºÇ¿·¤Î¸¦µæ·ë²Ì¤ä¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢ºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤È¹¥´ñ¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¾¦ÉÊ³«È¯¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¾ïÀ¸³è¤òÄÌ¤¸¤Æ·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÌò³ä¤òÃ´¤¦¤Ù¤¯¡¢¿·ÄÄÂå¼Õ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¤è¤ê°ÂÁ´¤Ç°Â¿´¤Ê¾¦ÉÊºî¤ê¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÈþ¤È·ò¹¯¤Ë¹×¸¥¤Ç¤­¤ë¤è¤¦ÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£



¢¨¥á¥¿¥Ü¥ê¥Ã¥¯¾¦ÉÊ°ìÎã