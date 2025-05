有限会社アメニティ

有限会社アメニティ(本社:さいたま市)は、タケカワユキヒデのデビュー50周年を記念しアルバムBOX『GLORY!』を、2025年6月7日にリリースいたします。

「銀河鉄道999」「ビューティフル・ネーム」「ガンダーラ」など、数々の大ヒット曲を生み出してきたタケカワユキヒデが、デビュー50周年を迎え、特別な記念アルバムBOX『GLORY!』を発売いたします。

本作は、全曲新曲で構成されており、タケカワユキヒデ渾身の豪華4枚組アルバムです。

英語詞と日本語詞、それぞれの魅力を堪能できるセットで、英語バージョン2枚+日本語バージョン2枚を、オリジナルデザインの特別スリーブBOXに収めたファン必携のコレクターズアイテムとなっております。

英語詞は、ゴダイゴ時代の盟友奈良橋陽子氏と、娘でシンガーソングライターの武川アイが担当

英語詞は、ゴダイゴ時代から数多くの作品を共に手がけてきた奈良橋陽子氏と、シンガーソングライターとして活躍する武川アイが、それぞれ10曲ずつを担当しています。

英語詞20曲が完成したのち、タケカワユキヒデ自らがその一つひとつを基に日本語詞を書き下ろしました。

節目にふさわしい、50周年を迎えた音楽の集大成が詰め込まれています。

商品情報

タイトル:GLORY!

仕様:4枚組CD(英語版2枚+日本語版2枚)/特製スリーブBOX入り

発売日:2025年6月7日

価格:10,000円(税込)

購入方法:Amazon、ディスクユニオン、タケカワユキヒデオフィシャルHP、他

アルバム内容

ディスク1【GLORY!】(英語)

1 GLORY!

2 AH NOSTALGIA

3 WHAT CAN I DO FOR YOU

4 SOMETIMES I WISH

5 A FOREVER KIND OF LOVE

6 STEAL YOU AWAY

7 IF I SHOULD GO

8 I BELIEVE IN YOU

9 IN LOVE

10 BIRDS OF PARADISE

ディスク2 【OH MY LOVE】(英語)

1.OH MY LOVE

2.THE ROSE OF VERSAILLES

3.OLD FRIEND

4.CAN YOU HEAR ME

5.A FRIENDLY LIE

6.AS YOU ARE

7.SILENT LAUGHTER

8.YOU'RE THE QUEEN

9.WHEN I SEE YOU AGAIN

10.SAVE A LITTLE SONG

ディスク3【アイ・ビリーブ・イン・ユー】(日本語)

1.グローリー !

2.ノスタルジア

3.イナズマが見えた夜

4.明日は来る

5.永遠の愛

6.孤独な太陽

7.さよなら

8.アイ・ビリーブ・イン・ユー

9.あいして FALL IN LOVE

10.楽園の鳥

ディスク4【ベルサイユの花】(日本語)

1.オー・マイ・ラブ

2.ベルサイユの花

3.オールド・フレンド

4.聞こえるかい

5.やさしい嘘

6.アズ・ユー・アー

7.ベルを鳴らせ

8.夢のクイーン

9.ウェン・アイ・シー・ユー・アゲイン

10.心にこの歌を

アーティストコメント

「50周年という節目を迎えることができ、本当に感謝しています。これまで応援してくださった皆様に感謝の気持ちを込めて、このアルバム『GLORY!』をお届けします。」

- タケカワユキヒデ

音楽先行配信のお知らせ

アルバムBOX発売に先駆け、DISK1「GLORY!」をサブスク解禁いたします。

5月10日より、Spotify・Apple Musicなど各音楽配信サイトにて、毎月1枚ずつ順次リリースすることが決定しました。

さらに、5月1日からはTikTokにて「GLORY!」をプレリリースいたします。

https://sndo.ffm.to/4woanoo

SNS情報

ついにSNS公式アカウント始動いたしました! TikTok・Instagramにて、最新情報やスペシャルコンテンツを続々発信予定です。ぜひフォローしてください。

タケカワユキヒデ 公式TikTok https://www.tiktok.com/@takekawa_yukihide

タケカワユキヒデ 公式Instagram https://www.instagram.com/takekawa_yukihide/(https://www.instagram.com/takekawa_yukihide/)

最新の情報はこちらから

タケカワユキヒデ スタッフX https://x.com/takekawa_staff

タケカワユキヒデ オフィシャルHP → http://takekawayukihide.com

今後のプレスリリースでは、MV公開・リリースイベント情報などさらなる最新情報を随時発表予定です。

続報に、どうぞご期待ください。