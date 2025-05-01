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1¡¡GLORY!
2¡¡AH NOSTALGIA
3¡¡WHAT CAN I DO FOR YOU
4¡¡SOMETIMES I WISH
5¡¡A FOREVER KIND OF LOVE
6¡¡STEAL YOU AWAY
7¡¡IF I SHOULD GO
8¡¡I BELIEVE IN YOU
9¡¡IN LOVE
10¡¡BIRDS OF PARADISE
¥Ç¥£¥¹¥¯2¡¡¡ÚOH MY LOVE¡Û¡Ê±Ñ¸ì¡Ë
1.OH MY LOVE
2.THE ROSE OF VERSAILLES
3.OLD FRIEND
4.CAN YOU HEAR ME
5.A FRIENDLY LIE
6.AS YOU ARE
7.SILENT LAUGHTER
8.YOU'RE THE QUEEN
9.WHEN I SEE YOU AGAIN
10.SAVE A LITTLE SONG
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