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1¡¡GLORY!


2¡¡AH NOSTALGIA


3¡¡WHAT CAN I DO FOR YOU


4¡¡SOMETIMES I WISH


5¡¡A FOREVER KIND OF LOVE


6¡¡STEAL YOU AWAY


7¡¡IF I SHOULD GO


8¡¡I BELIEVE IN YOU


9¡¡IN LOVE


10¡¡BIRDS OF PARADISE







¥Ç¥£¥¹¥¯2¡¡¡ÚOH MY LOVE¡Û¡Ê±Ñ¸ì¡Ë


1.OH MY LOVE


2.THE ROSE OF VERSAILLES


3.OLD FRIEND


4.CAN YOU HEAR ME


5.A FRIENDLY LIE


6.AS YOU ARE


7.SILENT LAUGHTER


8.YOU'RE THE QUEEN


9.WHEN I SEE YOU AGAIN


10.SAVE A LITTLE SONG



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9.¤¢¤¤¤·¤Æ FALL IN LOVE


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