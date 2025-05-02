¡ãTHE YARD¡ä°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹ ËÜ´Û£·³¬ POP UP ³«ºÅ¤Î¤´°ÆÆâ
¤¤â¤ÎÀìÌçÅ¹¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¤ä¤Þ¤È¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡ãTHE YARD (¥¶¡¦¥äー¥É)¡ä¤Ï¡¡¡ÈÇò¥·¥ã¥Ä¤Î¤è¤¦¤ËÃå¤ë¿·¤·¤¤Æü¾ï¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¤â¤Î¡É¡¡¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¡¢¸½Âå¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¥«¥ë¥Á¥ãー¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¿·¤·¤¤¡Ö¤¤â¤ÎÊ¸²½¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¡ÈÆüËÜ¡É¤À¤«¤é¤³¤½¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤¤â¤Î¤ÎÅÁÅý¤ÈÌ¥ÎÏ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æü¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤¤â¤Î¤ÎÁõ¤¤¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡ãTHE YARD¡ä¤Ï¡¢2025Ç¯5·î7Æü¡Ê¿å¡Ë～ 5·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹ËÜ´Û£·³¬¤Ë¤Æ¡¢POP UP¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜPOP UP¤Ç¤Ï¡¢²Æ¤Î²Ö²ÐÂç²ñ¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¥·ー¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥µ¥¤¥º¤Ç¥ªー¥Àー¤Ç¤¤ë½Õ²Æ¤Î¿·ºî¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤¹¤°¤ËÃåÍÑ²ÄÇ½¤Ê»ÅÎ©¤Æ¾å¤ê¤Î¤æ¤«¤¿¤äÂÓ¡¢²¼ÂÌ¤Ê¤É¡¢½ë¤¤µ¨Àá¤ò·Ú¤ä¤«¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç³§¤µ¤Þ¤ò¤ª·Þ¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÃËÀ»ÅÎ©¤Æ¤ä±©¿¥»ÅÎ©¤Ê¤É¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë¤ª±þ¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢POP UP¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤âÅ¸³«Í½Äê¡£
É÷·°¤ë£µ·î¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¡¢¡ãTHE YARD¡ä¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¡È¿·¤·¤¤Æü¾ï¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¤â¤Î¡É¤ò¤´ÂÎ´¶¤¯¤À¤µ¤¤¡£
=======================================================
¢£³«ºÅ¾ðÊó
³«ºÅ´ü´Ö¡¡2025/5/7(¿å)～5/20(²Ð)
±Ä¶È»þ´Ö¡¡10:00-20:00 (ºÇ½ªÆü¤Ï18:00¤Þ¤Ç)
³«ºÅ¾ì½ê¡¡°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹¡¡ËÜ´Û7³¬
¢©160-0022¡¡ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É 3-14－1
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¤ªµÒÍÍ¥µ¥Ýー¥È¥»¥ó¥¿ー 0120-18-8880¡Ê9:00～18:00¡Ë
¡¡¡¡¡¡
¢¨POP UP³«ºÅ´ü´ÖÃæ¡¢THE YARD³°±ñÁ°Å¹¤Ï¡¢Î×»þµÙ¶È¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
=======================================================
¢£POP UP Å¸³«¾¦ÉÊ
¡ý¥¤¥áー¥¸¤Ï°ìÎã¡¡¡ý²Á³Ê¤ÏÁ´¤Æ ÀÇ¹þ¡¦»ÅÎ©¤ÆÂå¹þ¤ß¤Î¶â³Û¤Ç¤¹¡£
¡¦¤æ¤«¤¿¡¡47,300±ß～
¡¦²Æ¤¤â¤Î¡¡68,200±ß～
¡¦³ÑÂÓ 16,500±ß～ / ¡¦È¾ÉýÂÓ 22,000±ß～ / ¡¦Ì¾¸Å²°ÂÓ 42,900±ß～
¡¦²¼ÂÌ¡ÊÃËÀ¡Ë 19,800±ß～ / ¡¦²¼ÂÌ¡Ê½÷À¡Ë 25,300±ß～
¡ý¥¤¥áー¥¸¤Ï°ìÎã¤Ç¤¹¡£¡ý²ñ´üÃæ¤Ë¤ÏPOP UP¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤âÅ¸³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
THE YARD
¡ÈÇò¥·¥ã¥Ä¤Î¤è¤¦¤ËÃå¤ë¡¡¿·¤·¤¤Æü¾ï¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¤â¤Î¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¤ä¤Þ¤È¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¡£¸½Âå¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¥«¥ë¥Á¥ãー¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¿·¤·¤¤¡Ö¤¤â¤ÎÊ¸²½¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¡ÈÆüËÜ¡É¤À¤«¤é¤³¤½¼Â¸½¤Ç¤¤ëÃåÊª¤ÎÅÁÅý¤ÈÌ¥ÎÏ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤â¤Î¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿·¤·¤¤É÷¤ò¿á¤¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¤â¤Î¤È¤ÏÌµ±ï¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ë¤³¤½¡¢¡ãTHE YARD¡ä¤Î¤¤â¤Î¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Instagram¡§@theyard_jp(https://www.instagram.com/theyard_jp/)
¢£Brand Site¡§https://the-yard.jp