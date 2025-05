¡ÚÁá³ä¡Û¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥ÈÁê¾ì80%¥ª¥Õ¤ÎINAI WEDDING¡¢30ÆüÁ°Í½Ìó¤Ç¤µ¤é¤Ë¤ªÆÀ¤Ë¡ª

株式会社World map

ウェディングフォト専門セルフフォトスタジオ「INAI WEDDING」は、2025年5月より、撮影日30日前までのご予約でお得になる「早割プラン」の提供を開始しました。

INAI WEDDINGは、洋装前撮り専門のセルフフォトスタジオ。前撮りを"相場の約80%オフ”で叶えられるスタジオとして、プレ花嫁を中心に年間1000組以上のカップルに選ばれています。

このたび新たに、30日前までのご予約で適用される“早割”特典を導入。より計画的に前撮りを検討されるカップルに、さらなるメリットをご提供いたします。

INAIWEDDING 東京店で撮影

■「早割プラン」概要

対象:撮影日の30日前までにご予約完了されたお客様(ご予約は90日前から可能です)

内容:対象プランよりさらに割引(※割引率はプランにより異なります)

対象プラン:スタンダードプラン、ベーシックプラン ほか

予約方法:公式ホームページより通常通りご予約いただき、予約に関するメモ欄に「早割希望」とご入力ください。※他の割引との併用OK!

早割適用後の料金プラン

- basic :27,800円男女衣装貸し出し 60分プラン- simple plus:19,800円衣装お持ち込み 90分プラン- standard:32,800円男女衣装貸し出し 90分プラン- Two Dress:37,800円男女衣装貸し出し 女性2着 90分プラン- With your dog plus:25,000円愛犬と撮影できる 90分プラン※早割適用後の料金記載※土日祝日料金+5500(0円になる割引併用OK)

参考記事:INAI WEDDING で撮影されたお客様からの口コミ(https://inaiwedding.jp/kuchikomi2024/)

INAI WEDDING 東京店で撮影

■ 導入の背景

INAI WEDDINGでは、撮影日が近づくと予約枠が埋まりやすくなることから、余裕を持って計画を立てるお客様のメリットをさらに強化したいと考え、早割導入に至りました。また、入籍日当日の記念撮影としてもご来店いただくことが多く、「当日撮影したいのに予約が埋まって撮影できない・・・」という状況を無くしたいと考えました。

■ INAI WEDDINGについて

INAI WEDDINGは、東京・福岡に展開するウェディングフォト専門セルフフォトスタジオ。「ふたりきりだから撮れるウェディングフォトがある。」「一般的なフォトスタジオクオリティをセルフで」をコンセプトに、最も自然体で自由に撮影できるスタジオです。撮影データは全データ補正後納品(当日納品もあり)。一般的なセルフ写真館では叶えられないハイクオリティな撮影体験をウェディングフォト相場の80%オフの撮影費で叶えます。結婚式をしないカップル、後撮り、愛犬と一緒に、ソロウェディングなどなど、様々なご希望を叶えられるスタジオとして、年間1,000組以上にご利用いただいています。

参考記事:INAI WEDDING で撮影された前撮りアイテム108選(https://inaiwedding.jp/items-bring/)

[公式サイト] https://inaiwedding.jp/

[Instagram] https://www.instagram.com/inaiwedding/

1日5組限定・完全貸切空間。

土日祝日は埋まりやすいでお早めのご予約がおすすめです。

