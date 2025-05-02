³«¶È25¼þÇ¯¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤¿50¼ï¤òÄ¶¤¨¤ë¹ë²Ú¥Ö¥Ã¥Õ¥§¡ª¥Û¥Æ¥ë¼«Ëý¤ÎÍÎ¿©¤äÃæ²Ú¡¢¹õÌÓÏÂµí¤«¤é³¤Á¯¥Ñ¥Õ¥§¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥Õ¥§¥¢¡×¤ò2025Ç¯6·î1Æü(Æü)¤è¤ê´ü´Ö¸ÂÄê³«ºÅ
Åìµþ¥Éー¥à¥Û¥Æ¥ë¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¸å³Ú1-3-61¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Áí»ÙÇÛ¿Í¡§ÅïÊý»Ë¹¬¡Ë¤Ï¡¢¥¹ー¥Ñー¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ö¥ê¥é¥Ã¥µ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ³«¶È25¼þÇ¯µÇ°¡Ö¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥Õ¥§¥¢¡×¤ò2025Ç¯6·î1Æü(Æü)¤«¤é7·î31Æü(ÌÚ)¤Þ¤Ç´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³«¶È25¼þÇ¯µÇ°¡Ö¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥Õ¥§¥¢¡×¥¤¥áー¥¸
³«¶È25¼þÇ¯µÇ°¡Ö¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥Õ¥§¥¢¡×(http://www.tokyodome-hotels.co.jp/restaurants/fair/rilassa-anniversary/)
Åìµþ¥Éー¥à¥Û¥Æ¥ë¤Ï2025Ç¯6·î1Æü¤Ë³«¶È25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£Æüº¢¤Î¤´°¦¸Ü¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢¥·¥§¥Õ¤¬ÁíÎÏ¤ò¤¢¤²¤¿Ì¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¤ªÎÁÍý¤Î¿ô¡¹¤ò¤´Äó¶¡¤¹¤ëÈþÌ£ËþºÜ¤Î³«¶È25¼þÇ¯µÇ°¡Ö¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥Õ¥§¥¢¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Ç¥£¥Êー¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ï¹õÌÓÏÂµí¤â¤·¤¯¤Ï¥Õ¥«¥Ò¥ì¤ò»È¤Ã¤¿¤ªÎÁÍý¤Î¤¦¤ÁÁª¤Ù¤ë°ì»®¡¢¤Þ¤¿¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ï·îÂØ¤ï¤ê¤Î¥á¥Ë¥åー¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤¤¤Ä²¿ÅÙÍè¤Æ¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Ö¥Ã¥Õ¥§¤Ç¤¹¡£ÍÎ¿©¡¦Ãæ²Ú¡¦ÏÂ¿©¡¦¥¹¥¤ー¥Ä¤Î50¼ï¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡þÁª¤Ù¤ë2¤Ä¤Î¥á¥Ë¥åー¡Ê¥Ç¥£¥Êー¸ÂÄê¡Ë
¡¦¹õÌÓÏÂµí¤Î¥¹¥Æー¥
¹õÌÓÏÂµí¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢ÀÖ¥ï¥¤¥ó±ö¤È»³°ª¤òÅº¤¨¤¿ìÔÂô¤Ê°ì»®¡£
¡¦µí´Î¶ÝµûæÂßÖÈÓ¡Öµ¤Àç¾Â»º¥Õ¥«¥Ò¥ì¤È¥Ôー¥Á¥·¥ãー¥¯¤ò»È¤Ã¤¿¥Ý¥ë¥Áー¥ËÂû¹á¤ëñ²¤«¤±¥Á¥ãー¥Ï¥ó ¡×
¿Íµ¤¤Î¥Á¥ãー¥Ï¥ó¤Ë¥Õ¥«¥Ò¥ì¤È¥Ý¥ë¥Áー¥ËÂû¤Îñ²¤ò²Ã¤¨¤Æ¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î°ì»®¤Ë¡£
¤ª°ì¿ÍÍÍ¤Ë¤Ä¤°ì»®¸ÂÄê¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤«°ìÉÊ¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ª»ÒÍÍÎÁ¶â¤ÏÂÐ¾Ý³°
¹õÌÓÏÂµí¤Î¥¹¥Æー¥
µí´Î¶ÝµûæÂßÖÈÓ¡Öµ¤Àç¾Â»º¥Õ¥«¥Ò¥ì¤È¥Ôー¥Á¥·¥ãー¥¯¤ò»È¤Ã¤¿¥Ý¥ë¥Áー¥ËÂû¹á¤ëñ²¤«¤±¥Á¥ãー¥Ï¥ó ¡×
¡þ·îÂØ¤ï¤ê2¤Ä¤Î¥á¥Ë¥åー¡Ê¥é¥ó¥Á¸ÂÄê¡Ë
¥é¥ó¥Á¸ÂÄê¡ªÏÂµí¤ò»È¤Ã¤¿·îÂØ¤ï¤ê¤Î¤ªÎÁÍý¤¬ÅÐ¾ì
¡¦¡Ú6·î¸ÂÄê¡ÛÏÂµí¥Ï¥ó¥Ðー¥° ¥È¥ê¥å¥ÕÉ÷Ì£¤Î¥Ý¥Æ¥È¥Ô¥åー¥ì ¤ª¹¥¤ß¤Î¥½ー¥¹¤Ç
¡¦¡Ú7·î¸ÂÄê¡ÛÏÂµí¤¹¤¼Ñ
¡Ú6·î¸ÂÄê¡ÛÏÂµí¥Ï¥ó¥Ðー¥° ¥È¥ê¥å¥ÕÉ÷Ì£¤Î¥Ý¥Æ¥È¥Ô¥åー¥ì ¤ª¹¥¤ß¤Î¥½ー¥¹¤Ç
¡Ú7·î¸ÂÄê¡ÛÏÂµí¤¹¤¼Ñ
¡þ³«¶È25¼þÇ¯µÇ°¡Ö¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥Õ¥§¥¢¡×¥¤¥Á²¡¤·¥á¥Ë¥åー
¥ê¥é¥Ã¥µ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ³¤Á¯¥Ñ¥Õ¥§¡Ê¥Ç¥£¥Êー¸ÂÄê¡Ë
¥ê¥é¥Ã¥µ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ³¤Á¯¥Ñ¥Õ¥§¡Ê¥Ç¥£¥Êー¸ÂÄê¡Ë
Ëî¤ä´Å¥¨¥Ó¡¢¥È¥é¥¦¥È¥µー¥â¥ó¡¢¥¢¥Ü¥«¥É¡¢¥¤¥«¥ª¥¯¥é¤Ê¤É¤ò¤ª¹¥¤ß¤Ç¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î³¤Á¯¥Ñ¥Õ¥§¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ê¥é¥Ã¥µ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ¥¿¥³¥¹¥Ðー¡Ê¥é¥ó¥Á¸ÂÄê¡Ë
¥È¥ë¥Æ¥£ー¥ä¤ËÆù¤äÌîºÚ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥ó¥Ç¥£¥á¥ó¥È¤ä¥½ー¥¹¤ò¶´¤ó¤Ç¼«Í³¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë¡£¸«¤¿ÌÜ¤âºÌ¤êÁ¯¤ä¤«¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¿©¤Ù±þ¤¨¤Î¤¢¤ë°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥ê¥é¥Ã¥µ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ¥¿¥³¥¹¥Ðー¡Ê¥é¥ó¥Á¸ÂÄê¡Ë
¹ÈÇòËãÇÌÆ¦Éå¡Ê¥Ç¥£¥Êー¸ÂÄê¡Ë
¹ÈÇòËãÇÌÆ¦Éå¡Ê¥Ç¥£¥Êー¸ÂÄê¡Ë
ÆÚÆù¤ÈÆ¦Éå¤ò2¼ïÎà¤ÎÆ¦ÈÄ¾ß¤È¹á¤ê¹â¤¤ÀÖËãÇÌÆ¦ÉåÀìÍÑ¤ÎíåÌý¤ò²Ã¤¨¤Æ¼Ñ¹þ¤ó¤À¹È¤¤ËãÇÌÆ¦Éå¤È¡¢µíÆù¤ÈÆ¦Éå¤ò±öÌ£¤¬¸ú¤¤¤¿ÇòÅò¤Ç¼Ñ¹þ¤ß¡¢»³Ü¥¡¢°ìÌ£Åâ¿É»Ò¡¢ºñºÚ¡¢²êºÚ(¥äー¥Ä¥¡¥¤)¡¢¥«¥·¥åー¥Ê¥Ã¥ÄÅù¤ò²Ã¤¨¤Æ»Å¾å¤²¤¿Çò¤¤ËãÇÌÆ¦Éå¡£¿©¤ÙÈæ¤Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
µíÆù¤ÈÇò¥¤¥ó¥²¥óÆ¦¤Î¥È¥Þ¥È¼Ñ¹þ¤ß ´»µÌ¤Î¹á¤ê¡Ê¥Ç¥£¥Êー¸ÂÄê¡Ë
½À¤é¤«¤¯¼Ñ¹þ¤ó¤ÀµíÆù¤ÈÇò¥¤¥ó¥²¥óÆ¦¤Î¥È¥Þ¥È¼Ñ¹þ¤ß¤Ï¡¢¥È¥Þ¥È¤ÎÄø¤è¤¤´Å¤µ¤È»ÀÌ£¤ò´¶¤¸¤ë°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£ÁÖ¤ä¤«¤Ê´»µÌ¤Î¹á¤ê¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡£
µíÆù¤ÈÇò¥¤¥ó¥²¥óÆ¦¤Î¥È¥Þ¥È¼Ñ¹þ¤ß ´»µÌ¤Î¹á¤ê¡Ê¥Ç¥£¥Êー¸ÂÄê¡Ë
³¤Ï·¤Î¥Þ¥è¥Íー¥ºÏÂ¤¨¡Ê¥Ç¥£¥Êー¸ÂÄê¡Ë
³¤Ï·¤Î¥Þ¥è¥Íー¥ºÏÂ¤¨¡Ê¥Ç¥£¥Êー¸ÂÄê¡Ë
¥×¥ê¥×¥ê¿©´¶¤Î³¤Ï·¤Ë¡¢¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¥Þ¥è¥Íー¥º¥½ー¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£Âç¿Í¤ÎÊý¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿Íµ¤¤Î¿©ºà¤ò¤ª»ÒÍÍ¤Ë¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¹õ¿Ý¤Î¿ÝÆÚ¡Ê¥é¥ó¥Á¸ÂÄê¡Ë
Ìý¤ÇÍÈ¤²¤¿ÆÚÆù¡¢ºÌ¤êË¤«¤ÊÌîºÚ¤ò¡¢¹õ¿Ý¤¢¤ó
¤Ç¤«¤é¤á¤¿ÄêÈÖ¤ÎÃæ²ÚÎÁÍý¡£»ÀÌ£¤È¹á¤êË¤«¤Ê¿©Íß¤ò¤½¤½¤ë°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£
¹õ¿Ý¤Î¿ÝÆÚ¡Ê¥é¥ó¥Á¸ÂÄê¡Ë
¥íー¥¹¥È¥Ýー¥¯ ¥Ö¥ë¥®¥Ë¥ª¥ó¥Ð¥¿ー¤È¾Ç¤¬¤·¥¢ー¥â¥ó¥É¥Ñ¥óÊ´
¥íー¥¹¥È¥Ýー¥¯ ¥Ö¥ë¥®¥Ë¥ª¥ó¥Ð¥¿ー¤È¾Ç¤¬¤·¥¢ー¥â¥ó¥É¥Ñ¥óÊ´
½À¤é¤«¤¯¥¸¥åー¥·ー¤Ê¥íー¥¹¥È¥Ýー¥¯¡£¥Ð¥¿ー¤Ë¥Ë¥ó¥Ë¥¯¡¢¥Ñ¥»¥ê¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¥½ー¥¹¤ÈÌ£¤ï¤¤Ë¤«¤Ê¥¢ー¥â¥ó¥É¤òº®¤¼¤¿¥Ñ¥óÊ´¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÆùÎÁÍý¡£
Ã´Ã´ÌÍ
¹á¤ê¤ÎÎÉ¤¤¸ÕËã¤Î¥¹ー¥×¤ËÍí¤ß°×¤¤ºÙÌÍ¤ò¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£ÈÔÆù¤È¿©´¶¤ÎÎÉ¤¤¥«¥·¥åー¥Ê¥Ã¥Ä¤ò¤Î¤»¤ÆÌÜ¤ÎÁ°¤Ç»Å¾å¤²¤Æ¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Ô¥ê¿É¤ÇË§¹á¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ã´Ã´ÌÍ
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¥Õ¥§¥¢¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¼ïÎàËÉÙ¤Ê¥á¥Ë¥åー¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡¦¥Ý¥Æ¥È¤Î¥¬¥ì¥Ã¥È¤ÈÀ¸¥Ï¥à¡Ê¥Ç¥£¥Êー¸ÂÄê¡Ë
¡¦¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£ー¥Ë ¥Ú¥¹¥«¥Èー¥ì¥Ó¥¢¥ó¥³¡Ê¥Ç¥£¥Êー¸ÂÄê¡Ë
¡¦ÆÚ¥¹¥Ú¥¢¥ê¥Ö¤ÎÆ¦豉¾ø¤·¡Ê¥Ç¥£¥Êー¸ÂÄê¡Ë
¡¦¥ê¥é¥Ã¥µminiÐ§¡Ê³¤Á¯¤Á¤é¤·¡Ë¡Ê¥é¥ó¥Á¸ÂÄê¡Ë
¡¦¥ê¥¬¥Èー¥Ë ¥Ü¥í¥Íー¥¼ ¥Ý¥ë¥Áー¥ËÉ÷Ì£¡Ê¥é¥ó¥Á¸ÂÄê¡Ë
¡¦·Ü¼ê±©Àè¤ÎÀ¸Õª¹á¤êÍÈ¤²¡Ê¥é¥ó¥Á¸ÂÄê¡Ë
¡¦ºÌ¤êÌîºÚ¤Î¥¿¥ó¥É¥êーÉ÷¡Ê¥é¥ó¥Á¸ÂÄê¡Ë
¡¦¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ
¡¦¥¬ー¥ê¥Ã¥¯¥·¥å¥ê¥ó¥×¥Ý¥Æ¥È ¥¹¥âー¥¯¥Ñ¥×¥ê¥«É÷Ì£
¡¦Åìµþ¥Éー¥à¥Û¥Æ¥ëÌ¾ÍÀÁíÎÁÍýÄ¹´Æ½¤²¤É÷¥«¥ìー
¡¦¥Ñ¥×¥ê¥«¥àー¥¹ ¥È¥Þ¥È¤È³ï½Ð½Á¤Î¥¸¥å¥ì¡¡¤Û¤«
¡þ¥Ç¥¶ー¥È¥á¥Ë¥åー¤â½¼¼Â
¥Ç¥¶ー¥È¥¤¥áー¥¸
¡¦¥·¥åー¥¢¥é¥¯¥ìー¥à¥¥ã¥é¥á¥ë¡Ê¥Ç¥£¥Êー¸ÂÄê¡Ë
¡¦¥¯¥ìー¥×¥·¥å¥¼¥Ã¥È¡Ê¥Ç¥£¥Êー¸ÂÄê¡Ë
¡¦¥¯¥ìー¥à¥Ö¥ê¥å¥ì¡Ê¥é¥ó¥Á¸ÂÄê¡Ë
¡¦¤¤ÊÊ´¤Î¥Ó¥¹¥ー Î³¤¢¤ó¤È¥íー¥º¥Þ¥êー¤Î¥ª¥êー¥Ö¥ª¥¤¥ëÅº¤¨¡Ê¥é¥ó¥Á¸ÂÄê¡Ë
¡¦¥¯¥êー¥à¥Áー¥º¥àー¥¹ Çß¥¼¥êーÅº¤¨
¡¦¥Á¥§¥êー¥¯¥é¥Õ¥Æ¥£ー
¡¦¥¬¥Èー¥·¥ç¥³¥é
¡¦¥Ñ¥ó¥Ê¥³¥Ã¥¿ ¥¢¥×¥ê¥³¥Ã¥È¥¯ー¥ê
¡¦¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¡¡¤Û¤«
³«¶È25¼þÇ¯µÇ°¡Ö¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥Õ¥§¥¢¡× ³«ºÅ³µÍ×
URL¡§http://www.tokyodome-hotels.co.jp/restaurants/fair/rilassa-anniversary/
´ü ´Ö¡§2025Ç¯6·î1Æü(Æü)～7·î31Æü(ÌÚ)
¾ì ½ê¡§3F ¥¹ー¥Ñー¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ö¥ê¥é¥Ã¥µ¡×
»þ ´Ö¡§
¥é¥ó¥Á¥Ö¥Ã¥Õ¥§ ¡Ú90Ê¬À©¡Û 11:30～15:00(¥é¥¹¥È¥¤¥ó 14:30)
¥Ç¥£¥Êー¥Ö¥Ã¥Õ¥§¡Ú120Ê¬À©¡Û17:00～21:30(¥é¥¹¥È¥¤¥ó 21:00)
ÎÁ ¶â¡§
¥é¥ó¥Á¥Ö¥Ã¥Õ¥§
Ê¿Æü¡¡¤ª°ì¿ÍÍÍ\5,250 / ¤ª»ÒÍÍ(4ºÐ～¾®³ØÀ¸)\2,050
ÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü¡¡¤ª°ì¿ÍÍÍ\5,950 / ¤ª»ÒÍÍ(4ºÐ～¾®³ØÀ¸)\2,250
¥Ç¥£¥Êー¥Ö¥Ã¥Õ¥§
Ê¿Æü¡¡¤ª°ì¿ÍÍÍ\6,800 / ¤ª»ÒÍÍ(4ºÐ～¾®³ØÀ¸)\2,300
ÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü¡¡¤ª°ì¿ÍÍÍ\7,500 / ¤ª»ÒÍÍ(4ºÐ～¾®³ØÀ¸)\2,500
¢¨¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¥ÐーÉÕ¤
¢¨É½¼¨ÎÁ¶â¤Ï¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¡¦¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß
¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥ì¥¹¥È¥é¥óÍ½Ìó TEL.03-5805-2237¡Ê¼õÉÕ»þ´Ö 10:00～19:00¡Ë
¢¨ÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢¥á¥Ë¥åー¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹ー¥Ñー¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ö¥ê¥é¥Ã¥µ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¹ー¥Ñー¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ö¥ê¥é¥Ã¥µ¡×Å¹Æâ¥¤¥áー¥¸
¥¹ー¥Ñー¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ö¥ê¥é¥Ã¥µ¡×Å¹Æâ¥¤¥áー¥¸
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.tokyodome-hotels.co.jp/restaurants/list/rilassa/
ÅÔÆâ¤Ç¤âºÇÂçµé¤Î¹¤µ¤ò¸Ø¤ë¥Ö¥Ã¥Õ¥§¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¿§Ä´¤Î¹¤¯¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿Å¹Æâ¤Ï¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¥ê¥¾ー¥È´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·ー¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£¥Û¥Æ¥ë¥·¥§¥Õ¤¬ÏÓ¤ò¿¶¤ë¤¦ÍÎ¿©¡¦Ãæ²Ú¡¦ÏÂ¿©¡¦¥¹¥¤ー¥Ä¤Ê¤É¤ÎÎÁÍý¤òÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤éÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¤ª»ÒÍÍÍÑ¤Î¥á¥Ë¥åー¤ä¿©´ï¡¢¥µー¥Ó¥¹¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://www.tokyodome-hotels.co.jp/restaurants/rilassa-childservice/
Åìµþ¥Éー¥à¥Û¥Æ¥ë³«¶È25¼þÇ¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.tokyodome-hotels.co.jp/anniversary/
Åìµþ¥Éー¥à¥Û¥Æ¥ë¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¸å³Ú1-3-61¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Áí»ÙÇÛ¿Í¡§ÅïÊý»Ë¹¬¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯6·î1Æü(Æü)¤Ë³«¶È25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£2000Ç¯¤Î³«¶È°ÊÍè¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤´°¦¸Ü¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢2025Ç¯1·î1Æü(½Ë¡¦¿å)¤è¤ê1Ç¯´Ö¡¢³«¶È25¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä³Æ¼ï¥Õ¥§¥¢¡¢¾¦ÉÊ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï½ç¼¡¸ø³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡È³Ú¤·¤¤¡É¤ò¤â¤Ã¤È-¡×¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤ËÅ¸³«¤¹¤ëµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥Õ¥§¥¢¡¢¾¦ÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Åö¥Û¥Æ¥ë¤¬¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤ë¡Ö³Ú¤·¤µÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°£Îo.1¥Û¥Æ¥ë¡×¤òÉ½¸½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ì¤Íè¤Ø¤ÎÄ©Àï¤ÈÈ¯Å¸¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¥Éー¥à¥Û¥Æ¥ë
Åìµþ¥Éー¥à¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢ÅÔ¿´ºÇÂçµé¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥¨¥ê¥¢¡ÖÅìµþ¥Éー¥à¥·¥Æ¥£¡×¤Ë2000Ç¯6·î1Æü¤Ë³«¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£JR»³¼êÀþÆâ¤ÎÃæ¿´¡¢Îò»ËÅª°ä»º¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Ê¸µþ¶è¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢´Ý¤ÎÆâ¡¦Âç¼êÄ®¥¨¥ê¥¢¤«¤é¼Ö¡¢ÅÅ¼Ö¤ÇÌó10Ê¬¤È¤¤¤¦ÃÏ¤ÎÍø¤òÀ¸¤«¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¢¥ì¥¸¥ãー¡¢´Ñ¸÷¤ËºÇÅ¬¤Î¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£Åìµþ¥Éー¥à¥·¥Æ¥£¤¬Êñ´Þ¤¹¤Ù¤3¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¡¢¡Ö´Ñ¤ë¡×¡ÖÍ·¤Ö¡×¡Ö´²¤°¡×¤Î¡Ö´²¤°¡×¤òÃ´¤¤¡¢¤Þ¤¿¡¢Ã±¤Ë¥ê¥é¥¯¥¼ー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤À¤±¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö³Ú¤·¤µ¡×¤ä¡ÖÍ·¤Ó¿´¡×¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Û¥Æ¥ë¤Î»Ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£ÃÏ²¼3³¬¡¢ÃÏ¾å43³¬¤Î¹âÁØ¥Ó¥ë¤Ï¡¢¹â¤µ155m¡¢±ä¾²ÌÌÀÑ105,856.6Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¤Ç¡¢µÒ¼¼1,006¼¼¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡õ¥é¥¦¥ó¥¸9Å¹¡Ê¥Û¥Æ¥ë³°Ä¾±ÄÅ¹1Å¹´Þ¤à¡Ë¡¢ÂçÃæ¾®±ã²ñ¾ì15¼¼¤Î¤Û¤«¡¢¥Á¥ã¥Ú¥ë¡¦¿ÀÅÂ¤Ê¤É¤Îº§Îé»ÜÀß¡¢²°³°¥×ー¥ë¤Ê¤É¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¸å³Ú1-3-61
TEL¡§03-5805-2111¡ÊÂåÉ½¡Ë
URL¡§https://www.tokyodome-hotels.co.jp/
¢¨ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Î²èÁü¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
¢¨²èÁü¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢ËÜ¥ê¥êー¥¹°Æ·ï°Ê³°¤Ç¤ÎÆó¼¡»ÈÍÑ¤ä²Ã¹©¤Ê¤É¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨ÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê±Ä¶ÈÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹