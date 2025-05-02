¡Ú¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡Û¥µ¥ó¥ì¥â¡ß¥³¥È¥â¥Î¥Þ¥ë¥·¥§ ²Æ¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²ò¶Ø
¥µ¥ó¥ì¥âÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¡Ê²Æ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡Ë5/15～
³ô¼°²ñ¼Òstoryteller(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹ý¹¾»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿·ËÙ·òÂÀÏº)¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¡Ö¥³¥È¥â¥Î¥Þ¥ë¥·¥§¡×¤Ë¤Æ¡¢º£ÏÃÂê¤ÎÂç¿Íµ¤¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¦¥µ¥ó¥ì¥â¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤ò¼Â»ÜÃæ¡£¡Ö¾þ¤êÊª¥ì¥·¥Ô¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë»Íµ¨ÀÞ¡¹¤òºÌ¤ë¡£Âè2ÃÆ¤Ïµ±¤¤Î²Æ¡£
¡Ú½Õ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë·Ç¼¨´ü´Ö¡Û
5·î15Æü(¿å)～8·î30Æü(ÅÚ)
¢¨8·î31Æü(Æü)º¢¤«¤é½ç¼¡¡¢½©¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ø¤ÈÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥µ¥ó¥ì¥â
80`s¤é¤·¤µ¤È¿·¤·¤µ¤ÎÍ»¹ç¤Ç¡¢¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤¹¤ëÂçºå½Ð¿È¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡£²û¤«¤·¤µ¤È¿·¤·¤µ¤ÎÍ»¹ç¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥ì¥È¥í¤Ê¿ÍÊªÁü¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¯¡£»¨»ï¤ä¹¹ð¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°Ãæ¡£¸½ºßÊü±ÇÃæ¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë½ñ¤²¼¤í¤·¡£
¢£¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥³¥È¥â¥Î¥Þ¥ë¥·¥§³Æ¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ5·î15Æü(ÌÚ)¤«¤éÅ¹Æ¬´ë²è¤¬¥¹¥¿ー¥È
Á´¹ñ³ÆÃÏ¤«¤é¸·Áª¤·¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ò½¸¤á¤¿¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖCOTOMONOMARCHE¡×
¸ÄÀË¤«¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¡¢²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥¥é¥¥é¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¾®¤µ¤¤Å¹ÊÞ¤Ê¤¬¤é¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¸ÄÀÅª¤Ê¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤¹¤ëÃÓÂÞÅ¹¤òËÜµ»ö¤Ç¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£
²Æ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤¬ÀªÂ·¤¤¡£¤Û¤ó¤Î°ìÉô¤ò°ìÂÁá¤¯¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡úPICKUP¡§COTOMONOMARCHE ¥ë¥ß¥ÍÃÓÂÞÅ¹
Machu./¥Õ¥ì¥ó¥Á¤¬ー¤ê¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î²Ú¤ä¤«¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡£ÎÃ¤·¤²¤Ê¥ªー¥í¥é¥«¥éー¤È¡¢¸ÄÀÅª¤Ç¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£¥Èー¥¿¥ë¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
marebina/1¤Ä1¤Ä¼êºî¶È¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤Æºî¤ë¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¡ßÆ©ÌÀ´¶¤Î¥¬¥é¥¹¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡£ÍÛ¤Î¸÷¤Ç¥¥é¥¥é¤ÈÊÑ¤ï¤ë¿§¹ç¤¤¤¬¸¸ÁÛÅª¤Ç¤¹¡£¤³¤Î²Æ¤Ï¾å¼Á¤Êµ±¤¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥¥Î¥¦¥Î¥Æ¥Å¥¯¥ê/Ãå¤±¤Æ¤â¾þ¤Ã¤Æ¤â¥«¥ï¥¤¥¤¡ª¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¿´Ìö¤ë¡¢Ç´ÅÚ¡ß¥ì¥¸¥ó¤Î¥ê¥ó¥°¤¿¤Á¡£1¤Ä¤º¤Ä°ã¤¦É½¾ð¤Ë¤ª¤â¤ï¤º¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤òÀ§Èó¸«¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
veronica persica/¤ª²Ö¤Î·Á¤ò°ì¤«¤éÂ¤·Á¤·¤ÆÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ø¥¢¥¯¥ê¥Ã¥×¡£Æü¡¹¤òºÌ¤ë¥¥åー¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥¹¥Èー¥ëÎ±¤á¤ä¥Ö¥íー¥Á¡¢½ñÎàÎ±¤á¤Ê¤É¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¤â¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ö·ÇºÜ¾¦ÉÊ¤Ï´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¤â¤Î¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¤Î¤¿¤á¿ô¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªµá¤á¤ÎºÝ¤Ï¥·¥ç¥Ã¥×¤Þ¤Ç¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
PICK UP¡äCOTOMONOMARCHE ¥ë¥ß¥ÍÃÓÂÞÅ¹
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊÅ¹Æâ¤Ë¡¢Á´¹ñ¤è¤ê¸·Áª¤·¤¿¾ï»þ50¥Ö¥é¥ó¥É°Ê¾å¤Î¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤ò¥»¥ì¥¯¥È¡£µ¨Àá¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿´ü´Ö¸ÂÄê¥Ö¥é¥ó¥É¤ä»¨²ß¤ÎÂ¾¡¢¥³¥È¥â¥Î¥Þ¥ë¥·¥§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤âÅ¸³«¡£
¢©171-0021
ÅìµþÅÔËÅç¶èÀ¾ÃÓÂÞ£±ÃúÌÜ£±£±－£± LUMINEÃÓÂÞ 5³¬
±Ä¶È»þ´Ö 11:00～21:00(Ã»½Ì±Ä¶ÈÃæ)
TEL 03-5954-8249
Â¾¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¥»¥ì¥¯¥È¤¬³Ú¤·¤á¤ëCOTOMONOMARCHE¡£
¤¼¤Ò½µËö¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤Ë¤Ï¤ª¶á¤¯¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤ØÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÚCOTOMONOMARCHE ¥·¥ç¥Ã¥×°ìÍ÷¡Û
¡äËÌ³¤Æ»¡¦ÅìËÌ
COTOMONOMARCHE Âç´Ý»¥ËÚÅ¹
COTOMONOMARCHE ÀçÂæ¥Ñ¥ë¥³Å¹
¡ä´ØÅì
COTOMONOMARCHE ¥ë¥ß¥ÍÂçµÜÅ¹
COTOMONOMARCHE ±ÛÃ«¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥óÅ¹
COTOMONOMARCHE¥Ú¥ê¥¨ÀéÍÕÅ¹
COTOMONOMARCHE ¿å¸ÍÅ¹
COTOMONOMARCHE Åìµþ¥½¥é¥Þ¥ÁÅ¹
COTOMONOMARCHE ÅìµÞ¥×¥é¥¶¶äºÂÅ¹
COTOMONOMARCHE ¥ë¥ß¥ÍÍ³ÚÄ®Å¹
COTOMONOMARCHE ¥ë¥ß¥ÍÃÓÂÞÅ¹
COTOMONOMARCHE ¥Ï¥ó¥º¿·½ÉÅ¹
COTOMONOMARCHE ¥ë¥ß¥Í¥¨¥¹¥È¿·½ÉÅ¹
COTOMONOMARCHE ÅìµÞ¥×¥é¥¶½ÂÃ«Å¹
COTOMONOMARCHE ¥¸¥ç¥¤¥Ê¥¹²£ÉÍÅ¹
¡äÃæÉô
COTOMONOMARCHE ¥³¥³¥í¿·³ãÅ¹
COTOMONOMARCHE ¿·ÀÅ²¬¥»¥Î¥ÐÅ¹
COTOMONOMARCHE Ì¾¸Å²°¾¾ºä²°Å¹
COTOMONOMARCHE Ì¾¸Å²°¹âÅç²°Å¹
COTOMONOMARCHE »°±ÛËÅÄÅ¹
¡ä¶áµ¦
COTOMONOMARCHE ºå¿ÀÇßÅÄÅ¹
COTOMONOMARCHE ¹âÄÐºåµÞÅ¹
¥Þ¥¤¥Ë¥Á¥¥Í¥ó¥Ó ¥ë¥¯¥¢¥¤ー¥ìÅ¹
¡äÃæ¹ñ
COTOMONOMARCHE ¥·¥ã¥ß¥ÍÄ»¼èÅ¹¡Ê2025.5/2 NEWOPEN¡Ë
¡ä¶å½£¡¡
COTOMONOMARCHE ¥¢¥ß¥å¥¨¥¹¥ÈÇîÂ¿Å¹
COTOMONOMARCHE ¥¢¥ß¥å¥×¥é¥¶¾®ÁÒÅ¹
COTOMONOMARCHE ¥¢¥ß¥å¥×¥é¥¶Ä¹ºêÅ¹
COTOMONOMARCHE ¥¢¥ß¥å¥×¥é¥¶¤¯¤Þ¤â¤ÈÅ¹
COTOMONOMARCHE ¥¢¥ß¥å¥×¥é¥¶¤ª¤ª¤¤¤¿Å¹
COTOMONOMARCHE ¥¢¥ß¥å¥×¥é¥¶¤ß¤ä¤¶¤Å¹
¢£COTOMONOMARCHE(¥³¥È¥â¥Î¥Þ¥ë¥·¥§)¤È¤Ï
Á´¹ñ¤«¤é¸·Áª¤·¤¿¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¾¦ÉÊ¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¤Î¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡£
Á´¹ñ16ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ë28Å¹ÊÞ¤Î¾ïÀßÅ¹ÊÞ¡¢¤Þ¤¿ÃÏÊý³ÆÃÏ¤Ç¤ÎPOP UP¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¡¢³Æ¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¥Ð¥¤¥äー¤¬»Íµ¨ÀÞ¡¹¡¢ÃÏ°è¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥»¥ì¥¯¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢Î®¹Ô¤òÄÉ¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤òÈ¯¸«È¯¿®¤·¡Ö¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¤ò¤ªµÒÍÍ¤ËÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Òstoryteller
½êºßÃÏ¡§¢©201-0016 ÅìµþÅÔ¹ý¹¾»Ô¶ð°æÄ®1-8-2 storytellerBLD.
ÂåÉ½¼Ô¡§¿·ËÙ·òÂÀÏº
¡ã¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡ä https://cotomono-marche.com
¡ã¸ø¼°Instagram¡ä https://www.instagram.com/cotomonomarche/