¡ÚLYZON¡ÛAI¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°³èÍÑ¤ÎÀ®²Ì¥ì¥Ýー¥È¤ò5·î2Æü¤Ë¸ø³«
³ô¼°²ñ¼ÒLYZON¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Æ£ÅÄ ·ò¡Ë¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿
Web¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤Ë¤ª¤±¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤½¤ÎÀ®²Ì¤ò¤Þ¤È¤á¤¿»öÎã¥ì¥Ýー¥È¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢Åö¼ÒÆÈ¼«¤Î¥æー¥¶ー¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¤äAzure OpenAI Service¤Ê¤É¤ÎAIµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤Èµ»öÉÊ¼Á¤Î²þÁ±¤ò¼Â¸½¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÇÆÀ¤¿ÃÎ¸«¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¡¢2025Ç¯5·î¤Ë¿·AI¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ÖMark AI¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¼Ò²ñ¤ÎÇØ·Ê¤È¥µー¥Ó¥¹³«È¯¤Î·Ð°Þ
¶áÇ¯¡¢´ë¶È¤¬Web¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¥æー¥¶ー¤È´Ø·¸À¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë½ÅÍ×À¤¬Áý¤¹Ãæ¡¢¿×Â®¤«¤Ä¹âÉÊ¼Á¤Êµ»öÀ©ºîÂÎÀ©¤ÎÀ°È÷¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£LYZON¤Ç¤Ï¤³¤Î²ÝÂê²ò·è¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢AI¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°µ»½Ñ¤ÎÆ³Æþ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
AI¤òÍÑ¤¤¤¿µ»öÀ©ºî¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¤Ï¿ôÆü¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿½é¹ÆºîÀ®¤¬¿ô»þ´Ö¤Ç´°Î»¤¹¤ë¤¿¤á¡¢À©ºî¥ê¥½ー¥¹¤Î¸úÎ¨²½¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢SEOÂÐºö¤ä¥æー¥¶ー»ëÅÀ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¹âÉÊ¼Á¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÄó¶¡¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
AI¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ëÀ®²Ì»öÎã¡§SEOÂÐ±þ¡ß¹âÂ®À©ºî¤òÎ¾Î©
LYZON¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥Æー¥Þ¤Ë¤ÆAI¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤éµ»ö¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¸å¡¢Ìó3½µ´Ö¤Ç·ÇºÜ½ç°Ì¤¬Ìó26°Ì¾å¾º¤·¤¿Îã¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤¤¤º¤ì¤Î»öÎã¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢SEO¤Ë¤ª¤±¤ë¸ú²Ì¤â¼Â¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»öÎã1¡§¡ÖCMS¤È¤Ï¡©¡×(https://sitecore.lyzon.co.jp/LP/cms_future/about_cms/)
CMS¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¤ò²òÀâ¤·¤¿¥Úー¥¸¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Á´21µ»ö¤ò2²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¸ø³«¡£
¤¦¤Á11µ»ö¤òÌó3½µ´Ö¤ÇÀ©ºî¡¦¸ø³«´°Î»¡£
»öÎã2¡§¡ÖDrupal¤È¤Ï¡©¡×(https://www.lyzon.co.jp/lp/drupal/about_drupal/)
Æ³Æþ¥á¥ê¥Ã¥È¤ä³èÍÑË¡¤ò½é¿´¼Ô¸þ¤±¤ËÀ°Íý¤·¤¿¥Úー¥¸¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹ç·×25µ»ö¤òÌó4½µ´Ö¤ÇÀ©ºî¡¦¸ø³«¡£
»öÎã3¡§¡ÖHubSpot¤È¤Ï¡©¡×(https://www.lyzon.co.jp/lp/hubspot/about_hubspot/)
´ðÁÃÃÎ¼±¤«¤é³èÍÑÎã¤ò²òÀâ¤·¤¿¥Úー¥¸¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢·×24µ»ö¤ò¸ø³«¡£
¤¦¤Á11µ»ö¤Ï3½µ´Ö°ÊÆâ¤Ë´°À®¡£
³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëAIµ»½Ñ¤È»ÅÁÈ¤ß
LYZON¤Ç¤Ï°Ê²¼¤ÎAI´ØÏ¢¥Äー¥ë¤òÏ¢·È¤µ¤»¡¢½ÀÆð¤«¤Ä¼ÂÍÑÅª¤Ê³èÍÑ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- Åö¼ÒÆÈ¼«¤ÎUIÌÂ¤ï¤Ê¤¤Æ³ÀþÀß·×¤È¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£½àµò¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤¬Ä¾´¶Åª¤ËÁàºî²ÄÇ½
- Azure OpenAI¡ÊGPT-4.1¡ËÊ¸¾ÏÀ¸À®¤äÍ×Ìó¤ò¹âÀºÅÙ¡¦¹âÂ®¤Ç¼Â¹Ô¡¢ºÇ¿·GPT-4.1¤Ë¤è¤ê½ÐÎÏÀºÅÙ¡¦¥³¥¹¥È¸úÎ¨¤¬¸þ¾å
- Azure AI Search¼ÒÆâ»ñÎÁ¤ò²£ÃÇÅª¤Ë¸¡º÷¡¦»²¾È²ÄÇ½¡¢AI²óÅú¤Ëº¬µò¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤³¤È¤Ç¿®ÍêÀ¤ò¶¯²½
- SharePoint¡¿Google DriveÏ¢·È¼ÒÆâ¤Î»ñÎÁ¼«Æ°Æ±´ü¡¢¾ï¤ËºÇ¿·¾ðÊó¤ò¥Ùー¥¹¤Ëµ»öÀ©ºî²ÄÇ½
AI¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Î³èÍÑ¥×¥í¥»¥¹
LYZON¤¬¼Â»Ü¤¹¤ëAI¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
- ¥ー¥ïー¥ÉÁªÄê
¼çÍ×¥ー¥ïー¥É¤ò¸µ¤Ë¶¥¹çÄ´ºº¤ò¼Â»Ü
- ¥Æー¥ÞÁªÄê
¶¥¹çÄ´ºº·ë²Ì¤ò¸µ¤Ë¥Æー¥Þ¤òÀßÄê¡¢¥¿ー¥²¥Ã¥È¤òÌÀ³Î²½
- ¹½À®°Æ¤ÎºîÀ®
¶¥¹çÄ´ºº·ë²Ì¤òAI¤¬³Ø½¬¡¢AI¤Ë¤è¤ë¸«½Ð¤·¤äÃÊÍî°Æ¤ò´ð¤Ë¹½À®¤òÄ´À°
- ËÜÊ¸À¸À®
AI¤¬¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤´¤È¤ÎËÜÊ¸¤ä²èÁü¤ò¼«Æ°À¸À®
- ¥ì¥Ó¥åー¤ÈÊÔ½¸
¿Í´Ö¤Ë¤è¤ë»ö¼Â³ÎÇ§¡¦¥Èー¥óÄ´À°¡¦ÆâÍÆÊäÂ
- ºÇ½ª³ÎÇ§¤È¸ø³«
´°À®µ»ö¤òWeb¥µ¥¤¥È¤Ë¸ø³«
¾åµ¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢½é¹ÆºîÀ®¤Î¹©¿ô¤¬½¾Íè¤Î¿ôÆü¤«¤é¿ô»þ´Ö¤ËÃ»½Ì¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤ËÆñ²ò¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤âÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¤µ»öÄó¶¡¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
AI³èÍÑ¤ÎÃÎ¸«¤È²ÝÂê
AI¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÆÀ°Õ¡¦ÉÔÆÀ°ÕÎÎ°è¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
- ÆÀ°ÕÎÎ°è¡§Äê·¿Ê¸¤ä¥Ñ¥¿ー¥ó¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿À°Íý¡¢¹½À®°Æ¤ÎÄó¼¨
- ÉÔÆÀ°ÕÎÎ°è¡§Ãê¾ÝÉ½¸½¤ä°Õ¿Þ¤Î¿¼ÆÉ¤ß¤Ë¤Ï²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¿Í¤ÎÊä´°¤¬É¬Í×
LYZON¤Ç¤ÏAI¤ÎÍøÅÀ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¡¢°Ê²¼¤Î¹©É×¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ÌÀ³Î¤Ê¥×¥í¥ó¥×¥ÈÀß·×
- ÃÊ³¬Åª¤Ê½ÐÎÏ°ÍÍê¡Ê¹½À®°Æ¢ªËÜÊ¸¡Ë
- ¶ñÂÎÎã¤ÎÄó¼¨¤Ë¤è¤ëÀºÅÙ¸þ¾å
¤Þ¤¿¡¢AI¤ÎÆÃÀ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ï¥ë¥·¥Íー¥·¥ç¥ó¡Ê¸í¾ðÊó¡Ë¡×¤Ø¤ÎÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î½ÐÎÏÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Í´Ö¤Ë¤è¤ë¥Õ¥¡¥¯¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¦ÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸³«
LYZON¤Ç¤Ïº£²ó¤Î¼ÂÀÓ¤ä¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤ÇÆÀ¤¿ÃÎ¸«¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢2025Ç¯5·î¤òÌÜÅÓ¤ËAI¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡ÖMark AI¡×¤ÎÄó¶¡¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖMark AI¡×¤ÎÆÃÄ§
¡¦Azure OpenAI Service¤ò³èÍÑ
¡¦GPT-4o¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¶¥¹çÄ´ºº·ë²Ì¤Î¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿AI¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°
¡¦¥ー¥ïー¥ÉÁªÄê～¹½À®Äó°Æ～ËÜÊ¸À¸À®¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó»Ù±ç
¡¦SEO¤Ë¶¯¤¤ÀïÎ¬Åª¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤¬²ÄÇ½
´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¸ú²Ì
¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¥³¥¹¥È¤Îºï¸º
¡¦ÉÊ¼Á¤Î¶Ñ°ì²½¤È¸þ¾å
¡¦À©ºîÂÎÀ©¤Î¸úÎ¨²½
¡¦SEO¶¯²½¤Ë¤è¤ëWeb½¸µÒÎÏ¤Î¸þ¾å
¡ÖMark AI¡×¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëµ»öºîÀ®¥Äー¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ë¶È¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀïÎ¬¤òÊñ³çÅª¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë¼¡À¤Âå¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¸ÜµÒ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹À®Ä¹¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ÎAI¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°³èÍÑ¤ÎÀ®²Ì¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤Î¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.lyzon.co.jp/blog/2025/0502_lyzon_aiwriting/
³ô¼°²ñ¼ÒLYZON
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶èÅòÅç1-6-3 ÅòÅç1ÃúÌÜ¥Ó¥ë4³¬
ÀßÎ©¡§2007Ç¯6·î19Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò Æ£ÅÄ ·ò
URL¡§http://www.lyzon.co.jp/
¶ÈÌ³ÆâÍÆ¡§Web¥µ¥¤¥È¤Î¹½ÃÛ¡¢±¿ÍÑµÚ¤ÓWeb¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
¡ÚËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒLYZON¡¡¹ÊóÃ´Åö¡¡¶¿ÅÄ¡¢¶â¸¶
TEL ¡§ 03-5803-0588
E-mail ¡§ press@lyzon.co.jp¡¡¡Êgoda@lyzon.co.jp¡¢kimbara@lyzon.co.jp¡Ë