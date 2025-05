¡ãKPI PARK¡ä¥¦¥¤¥ë¥½¥ó¡ÖClash V3¡×¥é¥±¥Ã¥È»îÂÇ²ñ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖTry Clash V3 On Court Tour¡×¥Ä¥¢ー¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë Áª¼ê¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨KPI PARK¤Ë¤Æ4·î5Æü³«ºÅ

KPI株式会社Try Clash V3 On Court Tour Final Wilson @KPIPARK

KPI株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:薮田 恵士)は、2025年4月5日、横浜市戸塚区のスポーツ施設KPI PARK(神奈川県横浜市戸塚区信濃町)にてWilson新製品ラケット「Clash V3」シリーズの試打会イベント「Try Clash V3 On Court Tour Final Wilson @KPIPARK」を開催いたしました。

<イベント概要>

<Try Clash V3 On Court Tour Final Wilson @ KPIPARK>

日本全国で開催されたCLASHツアーのファイナルイベントがKPI PARKで開催!

■日時:2025年4月5日(土) 10:00‐15:00

■会場:KPI PARK(アウトドアハードコート3面)

<参加ゲスト>

馬場早莉 選手

・馬場早莉 選手 (@mahoutukaisally)

世界ランキング 793 位

全日本シングルスベスト 8

ITF 京都 IKO ベスト 8

全日本室内ベスト 4

澤柳璃子 選手

・澤柳璃子 選手(@rikosawayanagi)

全日本選手権準優勝

日本ランキング

最高シングルス5位ダブルス4位

世界ランキング

最高シングルス178位ダブルス142位

牛島里咲 選手

・牛島里咲 選手(@risaushijima)

全日本ジュニア/全中/

インターハイ/インカレ

台北ユニバーシアード日本代表

<イベントの様子>Try Clash V3 On Court Tour Final Wilson @KPIPARK<Wilson「Clash V3」シリーズ>Wilson「Clash V3」シリーズ

<今日からラリーが楽しくなるラケット>

多くの世界のトッププロに選ばれるWilsonだからこそ提案できる

テニスファンへ向けて開発された唯一無二のラケット、CLASH。

さらにアップデートが加えられV3が登場。

Wilson「Clash V3」シリーズ

■ウイルソン「Clash V3」シリーズ ご購入はこちら

https://kpitennis.com/products/list?category_id=&name=Clash+V3.0(https://kpitennis.com/products/list?category_id=&name=Clash+V3.0)

スポーツ複合施設「KPI PARK」について

KPI PARK(ケイピーアイ・パーク)とは、「頑張っているプレーヤーを全力で応援し続けます」のフィロソフィーのもと、KPI株式会社がプロデュースし運用するスポーツ施設。

US(全米)オープンと同じサーフェスである「レイコールド」を採用した9面のハードコート、6面の砂入り人工芝コート、4面のインドアコートといった様々なテニスコートを保有。10面のピックルボールコート、3面のサッカーグラウンドやフットサルコートに、トレーニングジムといったテニス以外のスポーツ施設も充実しています。

住所:〒244-0801 神奈川県横浜市戸塚区品濃町1588-1

アクセス:横浜新道・今井ICより車で1分、東戸塚駅から車で1.1km。

URL:https://www.kpi.asia/kpipark/

KPI株式会社について

KPIは、頑張っているプレーヤーを全力で応援し続けます。

【会社概要】

社名:KPI株式会社

本社所在地:東京都渋谷区渋谷 2-24-12 渋谷スクランブルスクエア

代表取締役CEO:薮田 恵士

事業内容:テニスを始めとしたスポーツ用品のオンライン販売、及びテニスコート施設、テニススクールの運用

HP:https://www.kpi.asia/