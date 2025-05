ËÁ¸±¥É¥­¥å¥á¥ó¥¿¥êーTV¥·¥êー¥º¡ÖLong Way¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÇÐÍ¥¡¦ËÁ¸±²È ¥Á¥ãー¥êー¡¦¥Ö¥¢¥Þ¥ó»á¤ÈZEROFIT¤¬¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー·ÀÌó¤òÄù·ë

株式会社イオンスポーツ

ZEROFIT公式サイト→ https://zerofit.com/blogs/feature/bike-tips-charley-boorman-ambassador(https://zerofit.com/blogs/feature/bike-tips-charley-boorman-ambassador?utm_source=prtimes&utm_medium=media)

株式会社イオンスポーツ(本社:兵庫県三木市 代表取締役社長 東 孝次)は、2025年4月22日付で冒険ドキュメンタリーTVシリーズ「Long Way」で知られる俳優・冒険家であるチャーリー・ブアマン氏とZEROFIT公式アンバサダー契約を締結しました。

チャーリー・ブアマン氏について

ユアン・マクレガー氏の冒険ドキュメンタリーTVシリーズ「Long Way」にて、相棒として出演。英国の俳優・冒険家

チャーリー・ブアマン氏は、イギリスの俳優であり、冒険家。

代表作の冒険ドキュメンタリーTVシリーズである「Long Way」シリーズでは、チャーリー・ブアマンが人気俳優ユアン・マクレガー氏(「スター・ウォーズシリーズ」や「トレインスポッティング」などに出演)とバイクの旅に挑みました。

シリーズには2004年に放送された「Long Way Round:大陸横断バイクの旅」、2007年の「Long Way Down:大陸縦断バイクの旅」、および2020年には「Long Way Up:大陸縦断バイクの旅」があります。「Long Way Round」はミリオンセラーとなりました。

契約の背景と概要

機能性インナーブランドZEROFITは、アドベンチャーライダーであり放送人のチャーリー・ブアマン氏を新たな公式アンバサダーに迎え入れることで、彼の長年の冒険ライダーとしての経験を基に、新たな製品開発を行い、ライディングの可能性を切り開くことを目指します。

アンバサダー就任による今後の取り組み

アンバサダー就任後、下記3点に取り組みます。

■ 製品開発へのフィードバック

世界各地の極端環境ツーリングで得たデータを基に、新素材・新構造を共同開発します。

■ グローバルイベントでのライブデモ

ロンドンMCNショーなどでブアマン氏が製品を紹介します。

■ スペシャルコンテンツ配信

YouTubeやSNSで「スペシャルコンテンツ」を順次公開予定です。

チャーリー・ブアマン氏のコメント

「ZEROFITを初めて着た瞬間に、“これこそ探し求めていたベースレイヤーだ”と確信しました。極寒のヒマラヤでも灼熱のアタカマ砂漠でも、着るだけで体が環境に適応していく感覚――これからの旅でも手放せません。」

ZEROFITについて

ZEROFITブランドは機能性アンダーウェアとして主にゴルフ関連で認知されています。袖を通した瞬間に快適で、過酷な環境で戦うトップアスリートをも満足させることができる機能性と快適性、安全性を備えたラインナップをご用意。代表的なものに「速暖。ヒートラブ」シリーズや、「インスパイラルグローブ」などがあります。

ZEROFITの詳細については、https://zerofit.comをご覧ください。

株式会社イオンスポーツ

イオンスポーツは、1990年にゴルフクラブメーカーとして創業し、ステンレスとチタンといった異素材を複合したドライバーや、シャフト先端部分だけを極限まで細くしたタイトネックシャフト(R)など、大量生産ではできない独自の技術を採用し『飛ぶクラブ』のメーカーとしての地位を築きました。



創業当時より、大量生産を目的としない、本当に自分たちが使いたいものだけを作る、『こだわりのモノづくり』をコンセプトにしています。

ゴルフクラブの代表的なシリーズには『GIGA』や『GINNICO(ジニコ)』といった上級者に定評のブランドが、日本、韓国、アジアで高く評価されています。

イオンスポーツの詳細については、https://eon.co.jp/ をご覧ください。