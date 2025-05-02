·î´©¥³¥ß¥Ã¥¯¥Õ¥é¥Ã¥Ñー6·î¹æ¤¬2025Ç¯5·î2Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈ¯Çä¡ª É½»æ¤Ï¡Ø²Ð¶ôÄ»¤ò¡¢¶ô¤¦¡Ù!!
³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¼èÄùÌò ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§²ÆÌî¹ä¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯5·î2Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¡Ø·î´©¥³¥ß¥Ã¥¯¥Õ¥é¥Ã¥Ñー¡¡2025Ç¯6·î¹æ¡Ù¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¿·Ï¢ºÜ¡ª É½»æ¡õ´¬Æ¬¥«¥éー¤ÇÆ²¡¹ÅÐ¾ì¡ª
¡Ø²Ð¶ôÄ»¤ò¡¢¶ô¤¦¡Ù
Ãø¼Ô¡§ÁÒ°ì¤Ò¤ä
¸¶ºî¡§¸¶¹À
´ë²è¶¨ÎÏ¡§¡Ö²Ð¶ôÄ»¤ò¡¢¶ô¤¦¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¤¹¤Ù¤Æ¤Î°ÛÊÑ¤Ï¡Ö»à¼Ô¤ÎÆüµ¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡È²ø°Û¡É¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡È»ö·ï¡É¤«――¡£
Âè40²ó²£¹ÂÀµ»Ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡õ¥Û¥éーÂç¾Þ¼õ¾Þ¾®Àâ¡Ø²Ð¶ôÄ»¤ò¡¢¶ô¤¦¡Ù¼Â¼Ì±Ç²è²½Ï¢Æ°´ë²è¡ª
¼ê³Ý¤±¤ë¤Ï¥ª¥«¥ë¥È¥Û¥éー¤Î´ñºÍ¡¢¡ØÉ´µ´Ä´½ñ¡Ù¤ÎÁÒ°ì¤Ò¤ä¡£
¸¶ºî¾®Àâ¡¦³ÑÀî¥Û¥éーÊ¸¸Ë¡Ø²Ð¶ôÄ»¤ò¡¢¶ô¤¦¡Ù
KADOKAWA¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë ½ñ»ï¾ÜºÙ¥Úー¥¸ ¡ä¡ä(https://www.kadokawa.co.jp/product/322203001804/)
¢¡¥»¥ó¥¿ー¥«¥éー¡ª
¡ØÂÐ¤¢¤ê¤Ç¤·¤¿¡£ ～¤ª¾î¤µ¤Þ¤Ï³ÊÆ®¥²ー¥à¤Ê¤ó¤Æ¤·¤Ê¤¤～¡Ù
Ãø¼Ô¡§¹¾Åç³¨Íý
¥²ー¥àÇÛ¿®¼Ô¡¦ºùÄí¤ê¤Ü¤ó¤¬¥Á¥ã¥Ã¥ÈÍó¤ò¹Ó¤é¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢ÇÛ¿®Æâ¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Èþ½ï¡£
¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ÏÀ±¼±¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³Ê¥²ー¥Þー¤¿¤Á¤Ë¸«¤Ä¤«¤ê¡¢»ëÄ°¼Ô¿ô¤Ï1200¿Í¤òÄ¶¤¨¤Ï¤¸¤á¡Ä¡Ä!?
2025Ç¯¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷Í½Äê¡ª
¢¡¿·Ï¢ºÜÂè2²ó¡ª
¡Ø¥ª¥»¥í¤È¥¢¥ë¥¥á¥Ç¥¹¤ÎËÁ¸±¡Ù
Ãø¼Ô¡§¤Ê¤Þ¤Í¤³
¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ç¸À¤¤¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Õ¤¿¤ê¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢»Å»ö¤Î°ÍÍê¤¬Íè¤Æ¥¢¥ë¥¥á¥Ç¥¹¤Ï¤Ò¤È¤ê¤Ç¸þ¤«¤¦¤¬¡Ä¡Ä¡©
¢¡½ñ»ï¾ðÊó
¡Ø·î´©¥³¥ß¥Ã¥¯¥Õ¥é¥Ã¥Ñー¡¡2025Ç¯6·î¹æ¡Ù
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯5·î2Æü¡Ê¶â¡Ë
ÆÃÊÌÄê²Á¡§660±ß¡ÊËÜÂÎ600±ß¡ÜÀÇ¡Ë
È½·¿¡§B5ÊÑ·ÁÈ½
KADOKAWA¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë ½ñ»ï¾ÜºÙ¥Úー¥¸ ¡ä¡ä(https://www.kadokawa.co.jp/product/322502000732/)
¢¡´ØÏ¢¾ðÊó
¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://comic-flapper.com/
¸ø¼°X¡§https://x.com/comic__flapper
¢¨¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ÏÊÀ¼Ò¥·¥¹¥Æ¥à¾ã³²¤Ë¤è¤ê·Ò¤¬¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹