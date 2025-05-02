ÆüËÜ¼Ò²ñ¿Í¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¶¨²ñ¤Î¿·Íý»öÄ¹¤ËÊÂ²Ï¸¦»á¤¬½¢Ç¤

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1984 Ç¯4 ·î¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥¯¥ëー¥ÈÆþ¼Ò
2002 Ç¯7 ·î¡¡³ô¼°²ñ¼ÒOFC ÀßÎ©¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò½¢Ç¤
2009 Ç¯1 ·î¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¼¥í¥¤¥ó¡¡¼èÄùÌò½¢Ç¤
2023 Ç¯3 ·î¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¼¥í¥¤¥ó¡¡¼èÄùÌòÂàÇ¤
2025 Ç¯4 ·î¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¼Ò²ñ¿Í¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¶¨²ñ¡¡Íý»öÄ¹