01Booster Capital¡¢Google for Startups Cloud Program¤ÈÄó·È¤·¡¢¼¡À¤Âå¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç

株式会社ゼロワンブースターキャピタル

01Booster Capitalは、Google for Startups Cloud Program - Ecosystem Tier に正式に参加したことを発表しましす。このパートナーシップにより、当社が支援するアーリーステージのスタートアップは、Google Cloudの最先端技術やAIソリューションを活用しながら、成長を加速させるための多様なリソースにアクセスできるようになります。

このプログラムへの参加により、当社が支援(出資)するスタートアップや、グループ会社である01Boosterが運営するアクセラレーターで選抜されたスタートアップは、以下のようなメリットを享受できます。

- Google Cloud クレジットを活用したコスト効率の高いプロダクト開発とスケーリング- GoogleのGeminiモデルを含む、最新の生成AI技術を学べるハンズオンラボ、専門家によるワークショップ、ライブ講座- 専任のStartup Success Managerによるワンストップサポート- Gmail、Google Drive、Google Meet、Google Maps Platform などを含む、Google Workspace 製品の割引提供

Shinsuke Hamamiya(01Booster Capital 取締役・パートナー)コメント

“01Booster Capital is excited to partner with the Google for Startups Cloud Program to provide aspiring entrepreneurs with a stronger foundation for growth. We are confident that Google Cloud’s cutting-edge AI technology and global resources will further expand our startup support framework and encourage even more challengers.”

Darren Mowry(Managing Director, Global Startups at Google Cloud)コメント

“Already, 01Booster Capital is helping startups at all stages of growth access Google Cloud’s AI platform and technologies. This includes our complete stack of essential services, including advanced data and analytics, robust security, latest AI models like Gemini 2.5, AI-optimized infrastructure, and seamless collaboration tools. Combined with mentorship and go-to-market support, our partnership with 01Booster Capital will empower more startups to innovate with AI and get products to market more quickly.”

01Booster Capitalは、起業家・企業・地域が一体となってイノベーションを生み出すエコシステムの構築を目指し、投資・伴走・人材支援を通じて多くのスタートアップの成長を支援してきました。今回のGoogleとの連携を通じて、さらなる技術活用とグローバル展開を後押ししてまいります。

- Google for Startups Cloud Programについての詳細は、https://cloud.google.com/startup をご覧ください。- 01Booster Capitalの活動や支援プログラムの詳細は、https://www.01bc.vc にてご確認いただけます。

【会社概要】

会社名:株式会社ゼロワンブースターキャピタル(01Booster Capital Inc.)

住 所:東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

設 立:2022年3月22日

会社HP:https://www.01bc.vc/