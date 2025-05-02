ÆâÌÌ¤À¤±¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¡ÖMemotia¡×¤¬À¤³¦½é¤Î²ñÏÃÆâÍÆ¤ò´ð¤ËÎø°¦·¹¸þ¤òAI¤¬¿ÇÃÇ¤·¡¢¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¤ò¼«Æ°À¸À®¤¹¤ë¿·µ¡Ç½¤ò¥ê¥êー¥¹
³ô¼°²ñ¼ÒFlamers¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§º´Æ£ ¹ÒÃÒ¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯5·î2Æü¤è¤ê¡¢ÆâÌÌ¤À¤±¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¡ÖMemotia¡×¤Ë4¤Ä¤ÎAI¿·µ¡Ç½¤òÀµ¼°¥ê¥êー¥¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖMemotia¡×¤Ï¡¢Îø¿ÍÃµ¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¥Çー¥È¤Þ¤Ç¤Ç¤¤ë¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£
º£²óMemotia¤Ç¤Ï¡¢³×¿·Åª¤ÊAIµ¡Ç½¤ò4¤Ä¥ê¥êー¥¹¤·¡¢¥æー¥¶ー¤ÎÎø¿ÍÃµ¤·¤ò¹¹¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
- AI¤È¼«Á³ÂÎ¤ÇÏÃ¤»¤ëAI¥Èー¥¯µ¡Ç½
- AI¥Èー¥¯¤ÎÆâÍÆ¤ò´ð¤Ë¡¢ÆâÌÌ¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÆÃÄ§¤ò¿ÇÃÇ¤¹¤ëÎø¤¹¤ë¤É¤¦¤Ö¤ÄAI¿ÇÃÇµ¡Ç½
- Îø¤¹¤ë¤É¤¦¤Ö¤ÄAI¿ÇÃÇ¤Î·ë²Ì¤ò´ð¤Ë¡¢¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¤ò¼«Æ°À¸À®¤¹¤ëAI¥×¥í¥Õ¥£ー¥ëµ¡Ç½
- ¥æー¥¶ーÆ±»Î¤Î¥Çー¥ÈÆâÍÆ¤ò´ð¤Ë¡¢¤½¤Î¥Çー¥È¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤ò¤Þ¤È¤á¡¢¼¡¤Î¥Çー¥È¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Þ¤Ç¤¹¤ëAI¥ì¥Ýー¥Èµ¡Ç½
¤³¤ì¤éAI¡ß¥á¥¿¥Ðー¥¹µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿ºÇÀèÃ¼¤ÎÎø°¦ÂÎ¸³¤ò¡¢Ï¢µÙÃæ¤Î¡ÈÎø¿Í¤¬Íß¤·¤¤¡É°ÕÍß¤¬¹â¤Þ¤ë»þ´ü¤Ë¹ç¤ï¤»Äó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥æー¥¶ー¤ÎÎø¿ÍÃµ¤·¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡Úº£²ó¥ê¥êー¥¹¤¹¤ëAI¿·µ¡Ç½¡§4¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
AI¥Èー¥¯
¥¢¥×¥êÆâ¤ÎAI¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤Î¥Èー¥¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó·¹¸þ¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤ò¼«Á³¤Ë°ú¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£ ÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¤AIÁê¼ê¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤è¤ê¼«Á³ÂÎ¤Ç¡Ö¼«Ê¬¡×¤ò½Ð¤»¤ëÀß·×¡£
Îø¤¹¤ë¤É¤¦¤Ö¤ÄAI¿ÇÃÇ
AI¥Èー¥¯¤ÎÆâÍÆ¤ò´ð¤ËÆâÌÌ¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÆÃÄ§¤òAI¤¬Ê¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£Ê¬ÀÏ·ë²Ì¤Ï²Ä°¦¤¤¤É¤¦¤Ö¤Ä¤È°ì½ï¤ËºîÀ®¤µ¤ì¡¢SNS¤äÍ§¿Í¤È¤Î¥·¥§¥¢¤¬²ÄÇ½¡£
AI¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
Îø¤¹¤ë¤É¤¦¤Ö¤ÄAI¿ÇÃÇ¤Î·ë²Ì¤ò´ð¤Ë¡¢¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¤¬¼«Æ°À¸À®¤µ¤ì¤ëAI¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡£¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¤ò¼«¿È¤ÇºîÀ®¤¹¤ëÈÑ¤ï¤·¤µ¤òºï¸º¤·¡¢ ¼«Ê¬¤Ç¤ÏµºÜ¤¹¤ë¤Ë¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¤ÆâÌÌ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òAI¤¬Âå¤ï¤ê¤Ë¾Ò²ð¡£
AI¥ì¥Ýー¥È
¥æー¥¶ーÆ±»Î¤Î¥Çー¥ÈÆâÍÆ¤òAI¤¬Ê¬ÀÏ¤·¡¢¡ÖÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¥È¥Ô¥Ã¥¯¡×¡Ö¸«¤¨±£¤ì¤¹¤ë²ÁÃÍ´Ñ¡×¤Ê¤É¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥ì¥Ýー¥È¤òÀ¸À®¡£ ¡Ö¼¡¤Î¥Çー¥È¤Ç¤Ï¤³¤ó¤ÊÏÃÂê¤ò¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Äó°Æ¤Ç¼¡¤Î¥Çー¥È¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¼Â¸½¡£
¡ÚÇØ·Ê¡Û
GW¤ËÎø³è¡¦º§³è¼ûÍ×¤¬µÞÁý
7³ä°Ê¾å¤¬Âç·¿Ï¢µÙÃæ¤Ë¡ÖÎø°¦¡¦·ëº§¤Ø¤Î°ÕÍß¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡× ¤È²óÅú¡£
Ä¹´üµÙ²Ë¤Î²Ë¤È¸ÉÆÈ´¶¤¬¡ÈÎø¿ÍÃµ¤·¡É¤ò¸å²¡¤·¡£
Îø°¦·ëº§°ÕÍß¤¬¹â¤Þ¤ëGW¤Ë¿·µ¡Ç½¤ò¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë»ö¤Ç¡¢¥æー¥¶ー¤ÎÎø¿ÍÃµ¤·¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
³«È¯ÇØ·Ê¡Ê¼èÄùÌòCTO Àß³Ú¹ÂÀ¡Ë
Memotia¤Ç¤Ï¡¢³°¸«¤ä¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆâÌÌ¤«¤éÁê¼ê¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤¿Îø¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¤¿¤ÀÃ±¤Ë³°¸«¤ä¥¹¥Ú¥Ã¥¯¾ðÊó¤ò±£¤»¤Ð¼Â¸½¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥á¥¿¥Ðー¥¹¶õ´Ö¤Ç¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÀß·×¤ä¡¢¤è¤êÆâÌÌ¤¬³«¼¨¤Ç¤¤ë¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¸¦µæ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æº£²ó¤ÎAI¤Ë¤è¤ë¿ÇÃÇ¡¦¥×¥í¥Õ¥£ー¥ëºîÀ®µ¡Ç½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤è¤ê°ìÁØ¤ªÁê¼ê¤ÎÆâÌÌ¤òÃÎ¤ë¥µ¥Ýー¥È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AI¤È¥á¥¿¥Ðー¥¹¤È¤¤¤¦ºÇÀèÃ¼¤Êµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ºî¤ê¾å¤²¤ëÂÎ¸³¤ÏºÇ¤â¿Í´Ö¤é¤·¤¯¡¢²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆâÌÌ¤À¤±¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥êMemotia¤È¤Ï¡Û
Memotia¤Ï¡¢ÆâÌÌ¤À¤±¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£
¥¢¥Ð¥¿ー¤Î»Ñ¤Ç²ñÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áê¼ê¤Î³°¸«¤ä¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤º¤Ë¡¢ÆâÌÌ¤ò½Å»ë¤·¤¿Îø°¦¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Îß·×¤Ç4898ÁÈ¤Î¥Þ¥Ã¥Á¡Ê¢¨1¡Ë¤¬À®Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨1¡§¥Ðー¥Á¥ã¥ë¾å¤Ç¤Î¥Çー¥È¸å¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤·¤¿¥Ú¥¢¤ÎÎß·×¿ô¡Ë
¤Þ¤¿¡¢¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â»²²Ã¤Ç¤¤ëµ¤·Ú¤µ¤È¡¢¥¢¥Ð¥¿ー¤æ¤¨¤Î°Â¿´¡¦°ÂÁ´À¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ç¤ÏÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥Ðー¥Á¥ã¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Çー¥ÈÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¿·¤·¤¤·Á¤ÎÎø°¦¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«È¯¼Ô¼«¿È¤¬¥á¥¿¥Ðー¥¹¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢¥á¥¿¥Ðー¥¹¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¤òµó¹Ô¡Û
MemotiaÂåÉ½¡¦º´Æ£¹ÒÃÒ¤Ï¡¢¥á¥¿¥Ðー¥¹¾å¤Î¥Ðー¥«¥¦¥ó¥¿ー¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¥Ñー¥È¥Êー¤È±óµ÷Î¥¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¸òºÝ¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¥á¥¿¥Ðー¥¹¾å¤Ç¤Î·ëº§¼°¤ò¼Â»Ü¡£
¡Ö¸ß¤¤¤Î¥¢¥Ð¥¿ー¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³°¸«¤ÎÀèÆþ´Ñ¤Ê¤¯ÆâÌÌ¤òÃÎ¤ê¹ç¤¦´¶³Ð¤¬¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤ËAI¤¬²Ã¤ï¤ì¤Ð¡¢¤è¤ê¼«Á³¤Ë¡ÈÆâÌÌ¤ÎÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤ÍýÁÛ¤ÎÁê¼ê¡É¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡× ¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒFlamers ÂåÉ½¼èÄùÌò º´Æ£¹ÒÃÒ¡Ë
¼°¤Ï2023Ç¯11·î22Æü¤Î¡È¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¡É¤Ë¥á¥¿¥Ðー¥¹¾å¤Ç³«ºÅ¡£À¤³¦Ãæ¤«¤éÍ§¿Í¤¿¤Á¤¬»²²Ã¤·¡¢¼¡À¤Âå¤Î·ëº§¼°¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¿·µ¡Ç½Àµ¼°¥ê¥êー¥¹¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ÖÎø¤¹¤ë¤É¤¦¤Ö¤Äº×¡×¡Û
£±.¿ÇÃÇ¥·¥§¥¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¡ÖÎø¤¹¤ë¤É¤¦¤Ö¤ÄAI¿ÇÃÇ¡×¤Î·ë²Ì²èÌÌ¤È»ØÄê¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ÇÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤ÇÆ°Êª±à¤ä¿åÂ²´Û¤Ë¹Ô¤±¤ë¥Ú¥¢¥Á¥±¥Ã¥È¤â¤·¤¯¤ÏAmazon¥®¥Õ¥È·ô¤¬Åö¤¿¤ëSNS¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤É¤¦¤Ö¤Ä¥¿¥¤¥×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤ªÁê¼ê¤È¤ÎÃç¤ò¿¼¤á¡¢Æ°Êª±à/¿åÂ²´Û¥Çー¥È¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡£
¡Ú¿ÇÃÇ¥·¥§¥¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×¡Û
´ü´Ö¡§2025Ç¯5·î2Æü(¶â)～5·î31Æü(ÅÚ)
¢¨·ÊÉÊ¤Ï6·î°Ê¹ß½ç¼¡Á÷ÉÕ¤òÍ½Äê
·ÊÉÊ¡§
1Åù¡§Æ°Êª±à¥Á¥±¥Ã¥È11,000±ßÊ¬¡ß3Ì¾ÍÍ
2Åù¡§¿åÂ²´Û¥Ú¥¢¥Á¥±¥Ã¥È6,160±ßÊ¬¡ß5Ì¾ÍÍ
3Åù¡§Amazon¥®¥Õ¥È·ô1,000±ßÊ¬¡ß10Ì¾ÍÍ
»²²Ã¾ò·ï¡§
£±.Îø¤¹¤ë¤É¤¦¤Ö¤ÄAI¿ÇÃÇ·ë²Ì²èÌÌ¤Ç½Ð¤ëSNS¥·¥§¥¢¥Ü¥¿¥ó¤«¤éX¤ËÅê¹Æ
£².»ØÄê¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#Îø¤¹¤ë¤É¤¦¤Ö¤ÄAI¿ÇÃÇ¡×¡Ö#¥á¥â¥Æ¥£¥¢¡×¤òÉÕ¤±¤ÆÅê¹Æ
£³.Memotia¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥íー¡Ê@Memotia_jp¡Ë
¢¨»ØÄê¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°°Ê³°¤ÎÅê¹ÆÆâÍÆ¤Ï¼«Í³¤Ç¤¹
¢¨ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¡¢Ãæ»ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨ÃêÁª·ë²Ì¤Ï¥¥ã¥ó¥Úー¥ó»öÌ³¶É¤«¤éDM¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£1½µ´ÖÈ¿±þ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÌµ¸ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤
£².º£¤À¤±¡ª¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¤³¤ÎÅÙ¤Î¡ÖÎø¤¹¤ë¤É¤¦¤Ö¤ÄAI¿ÇÃÇ¡×¤Ê¤É¤Î¿·µ¡Ç½¥ê¥êー¥¹¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢5·î¸ÂÄê¤Ç¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£´ü´ÖÃæ¡Ê5/2～5/31¡Ë¤Ë¿·µ¬ÅÐÏ¿¤·3¥ö·î¥×¥é¥ó¤Ë¤´²ÃÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÃêÁª¤ÇºÇÂç50Ì¾ÍÍ¤Ë¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¿ÇÃÇ¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡È¤¢¤Ê¤¿¤é¤·¤¤Ì¥ÎÏ¡É¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢ÆâÌÌ¤«¤é¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡Úº£¤À¤±¡ª¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×¡Û
´ü´Ö¡§2025Ç¯5·î2Æü(¶â)～5·î31Æü(ÅÚ)
ÆâÍÆ¡§´ü´ÖÃæ¤Ë¥¢¥×¥ê¤ò¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¡¦¿·µ¬²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ò¹Ô¤¤¡¢3¥ö·î¥×¥é¥ó¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÃêÁª¤ÇºÇÂç50Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥é¥ó¶â³ÛÁêÅö¤ò¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅöÁªÄÌÃÎ¤ÏMemotia¥¢¥×¥êÆâ¤Ç¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤«¤é¤´Ï¢Íí¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹
¢¨¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¥¥ã¥ó¥Úー¥ó½ªÎ»¸å¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯´°Î»¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤ËÂà²ñºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¿ÊÄèÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨Ê£¿ô¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÍÑ¤¤¤ÆÅÐÏ¿¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É°ãÈ¿¹Ô°Ù¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÍøÍÑµ¬Ìó¤Ë´ð¤Å¤¡¢¤´ÍøÍÑ¤ÎÄä»ß¡¢ËÜ¿Í³ÎÇ§¤Ê¤É¤Î¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨¾ÞÉÊ¤Î¿ÊÄè¤Ï¡¢¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¼ã´³ÃÙ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨ÅöÁª¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¶â³ÛÁêÅöÊ¬¤ÎAmazon¥®¥Õ¥È·ô¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¸½¶â¤Ç¤Î¤ª»ÙÊ§¤¤¤Ï¤¤¤¿¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¡¦Ãæ»ß¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒFlamers ³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒFlamers
½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶èÅì»³£³ÃúÌÜ£·－£±£± Âç¶¶²ñ´Û 205¹æ¼¼
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§º´Æ£ ¹ÒÃÒ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÆâÌÌ¤À¤±¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¡ÖMemotia¡×¤Î±¿±Ä
URL¡§https://memotia.com/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒFlamers
Ã´Åö¡§¹ÊóPRÃ´Åö¼Ô¡Ê¼ÆÅÄÅ¸Âç¡Ë
ÅÅÏÃ¡§080-3852-4857
¥áー¥ë¡§pr@flamers.co.jp