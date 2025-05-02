ÅÔ»Ô¶á¹Ù¤Ç»Ï¤Þ¤ë¿·¤·¤¤ÃÝÎÓÍøÍÑ¡¡¡Ö¿¹ÎÓ¥ì¥ó¥¿¥ë¡×¥µー¥Ó¥¹¤¬°ñ¾ë¸©Î¶¥öºê»Ô¤ËÃÂÀ¸
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥·¥¬¥ß¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡ÊËÜ¼Ò¡§´ôÉì¸©²ÃÌÐ·´ÅìÇòÀîÂ¼¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ÅÄ¸ýË¼¹ñ¡Ë¤Î¿¹ÎÓ¥ì¥ó¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Õ¥©¥ì¥ó¥¿¡×¤Ï¡¢°ñ¾ë¸©Î¶¥öºê»Ô¤ËÁ´¹ñ28²Õ½êÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥¨¥ê¥¢¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯5·î2Æü(¶â)～£¶·î1Æü(Æü)¤Þ¤ÇÍøÍÑ´õË¾¼Ô¤Î¥¨¥ó¥È¥êー¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¡¢£¶·î£·Æü(ÅÚ)¡¢£¸Æü(Æü)¤Ë¹çÆ±ÆâÍ÷²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
forenta-IBARAKI Î¶¥öºê¥¨¥ê¥¢ÆÃÀß¥Úー¥¸(https://www.forenta.net/area/ryugasaki)
¡ã¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡ä
Êç½¸´ü´Ö¡§
2025Ç¯5·î2Æü(¶â)～£¶·î£±Æü(Æü)
¢¨±þÊçÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¡¢Êç½¸¤òÄù¤áÀÚ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹çÆ±ÆâÍ÷²ñ¡§
2025Ç¯6·î7Æü(ÅÚ) ¡¢8Æü(Æü)
¢¨¤¤¤º¤ì¤«¤Î¤ªÆü¤Ë¤Á¤Ë»²²ÃÉ¬¿Ü
ÍøÍÑ³«»Ï¡§
2025Ç¯7·î1Æü(²Ð)
¢¨·ÀÌóÄù·ë¤È¤´Æþ¶â¤¬³ÎÇ§½ÐÍè¼¡Âè¡¢¤´ÍøÍÑ³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿¹¤ò¤¢¤Ê¤¿¤Î¼«Í³¶õ´Ö¤Ë¡£¡×Ç¯´Ö¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç³ð¤¨¤ë¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ê¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Õ¥£ー¥ë¥É
¥Õ¥©¥ì¥ó¥¿¤Ï¡¢¿¹ÎÓ¶õ´Ö¤ò1Ç¯´Ö¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¡ÊÆÃÊÌ¤Ê»ö¾ð¤¬¤Ê¤¤¸Â¤ê¹¹¿·²ÄÇ½¡Ë
Æü¾ï¤Î·öÁû¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÀÅ¤«¤Ê¼«Á³¶õ´Ö¤Ç²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ÅÔ»ÔÉô¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥ó¥È¤òÄ¥¤Ã¤Æ²á¤´¤¹¥ªー¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤Ê¥¥ã¥ó¥×¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÀÚ¤ê³ô¤ä´ÝÂÀ¤ò»È¤Ã¤Æ°Ø»Ò¤ä¥Æー¥Ö¥ë¤ò¼«ºî¤¹¤ë¥Ö¥Ã¥·¥å¥¯¥é¥Õ¥È¡¢ÆÉ½ñ¤äÊ²¤²Ð¡¢¼«Á³´Ñ»¡¤Î¥ê¥È¥êー¥È¤Ê¤É¡¢ÍøÍÑÊýË¡¤Ï¼«Í³¼«ºß¤Ç¤¹¡£Æü¾ï¤òËº¤ì¡¢¿´¤È¿ÈÂÎ¤ò²òÊü¤¹¤ë»þ´Ö¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©¥ì¥ó¥¿ÍøÍÑ¤ÎÍÍ»Ò
ÃÝ³²ÂÐºö¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÅÚÃÏ½êÍ¼Ô¤¬¥Õ¥©¥ì¥ó¥¿¥¨¥ê¥¢¤ò±¿±Ä
¥Õ¥©¥ì¥ó¥¿¤Ï2020Ç¯¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºÅ¸³«¤Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤Ë¥¨¥ê¥¢¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢Î¶¥öºê»Ô¤Ë¤¢¤ëÌó4,000Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¤ÎÃÝÎÓ¤Î½êÍ¼Ô¤¬¡¢ÃÝÎÓ¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê´ÉÍý¤Î¼Â¸½¤È¡¢¼«Á³¤ÎË¤µ¤ò¿Í¡¹¤È¥·¥§¥¢¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÝÎÓ¤Ï¡¢²¢À¹¤ÊÈË¿£ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÅÙÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¼þÊÕ¤Î¼ùÌÚ¤ò¸Ï¤é¤·¿¹ÎÓ¤ÎÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤¬Äã²¼¤·¤¿¤ê¡¢¼þÊÕ¤ÎÇÀÃÏ¤ä½»ÂðÃÏ¤ËÃÝ¤¬¿¯Æþ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÈï³²¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÝÎÓ¤¬³²½Ã¤ÎÀ¸Â©ÃÏ¤È¤Ê¤ê¡¢ÇÀºîÊª¤Ø¤ÎÈï³²¤âÁýÂç¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¥¨¥ê¥¢¤¬Í¸ú¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è½»Ì±¡¢ÍøÍÑ¤¹¤ë¿Í¡¢¼«Á³´Ä¶¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ËÎÉ¤¤±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
forenta-IBARAKI Î¶¥öºê¥¨¥ê¥¢
Åìµþ¼þÊÕÅÔ»Ô¤«¤é¼Ö¤Ç80Ê¬¤Û¤É¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ëÃÝÎÓ¤Ç¤¹¡£¶è²èÆâ¤ÎÃÝ¤òÈ²ºÎ¤·¤Æ¡¢¥Ç¥Ã¥¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢ÃÝ¤Ë¥¿ー¥×¥Æ¥ó¥È¤òÉÕ¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Ùー¥¹¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½Õ¤Ë¤Ï¥¿¥±¥Î¥³·¡¤ê¤Ê¤É¡¢ÃÝÎÓ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³Ú¤·¤ß¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Î¶¥öºê¥¨¥ê¥¢¤ÎÍÍ»Ò1
¥ì¥ó¥¿¥ë¶è²è¤Ï¡¢¤¹¤°¤ËÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤ËÀ°È÷¤µ¤ì¤¿¶è²è¤È¡¢°ì¤«¤é¼«Ê¬¤Î¼ê¤Ç»Ï¤á¤é¤ì¤ë¶è²è¤Î£²¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±þÊç¼Ô¤Ë¤Ï¹çÆ±ÆâÍ÷²ñ¤Ç¤ª¹¥¤ß¤Î¶è²è¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Î¶¥öºê¥¨¥ê¥¢¤ÎÍÍ»Ò2
¼Ö¤Ç5Ê¬¤Î¾ì½ê¤Ë¥Ûー¥à¥»¥ó¥¿ー¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¡¢²¹Àô»ÜÀß¤¬Â·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍøÊØÀ¤â¤¢¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£
¼þÊÕ¤ÏÃÝ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢³°¤«¤é¤Î»ëÀþ¤òµ¤¤Ë¤»¤º¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¨¥ê¥¢¾ÜºÙ¡ä
½êºßÃÏ¡§°ñ¾ë¸©Î¶¥±ºê»ÔÈ¬ÂåÄ®2265-1
https://maps.app.goo.gl/V89VSDzkF82ZVx3T6(https://maps.app.goo.gl/V89VSDzkF82ZVx3T6)
£±¶è²è¤Î¹¤µ¡§Ìó100～300Ê¿Êý¥áー¥È¥ë
¶è²è¿ô¡§12¶è²è
Ç¯´ÖÍøÍÑÎÁ¶â(ÀÇ¹þ)¡§66,000±ß～88,000±ß
¢¨Ë¡¿Í·ÀÌó¤Î¾ì¹ç¤Ï¾åµ²Á³Ê¤Î1.5ÇÜ¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¯¥»¥¹¡§
¼óÅÔ·÷Ãæ±ûÏ¢Íí¼«Æ°¼ÖÆ»¡¡µíµ×°¤¸«IC¤«¤é20Ê¬
¾ïÈØ¼«Æ°¼ÖÆ»¡¡ÇðIC¤«¤é60Ê¬
°ñ¾ë¸©Î¶¥öºê»Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
°ñ¾ë¸©ÆîÉô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÎ¶¥öºê»Ô¤Ï¡¢¼«Á³¤ÈÎò»Ë¡¢¤½¤·¤ÆÅÔ»Ôµ¡Ç½¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯Ä´ÏÂ¤·¤¿¤Þ¤Á¤Ç¤¹¡£¤Î¤É¤«¤ÊÅÄ±àÉ÷·Ê¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬¹¤¬¤ê¡¢ÆÃ¤Ëµíµ×¾Â¤ÎÍ¼·Ê¤ÏÂ©¤ò¤Î¤à¤Û¤É¤ÎÀä·Ê¤Ç¤¹¡£ÃÏ¸µ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¡ÖÎ¶¥±ºê¥³¥í¥Ã¥±¡×¤Ê¤É¤Î¥°¥ë¥á¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¯¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê»þ´Ö¤¬Î®¤ì¤Þ¤¹¡£ÅÔ¿´¤«¤é¤Î¼Ö¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤âÎÉ¹¥¡£Æü¾ï¤Î¤¹¤°ÎÙ¤Ë¤¢¤ëÎ¶¥öºê»Ô¤Ç¿·¤¿¤ÊµÙÆü¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µíµ×¾Â¤ÎÍ¼·Ê
¢£±¿±Ä¼Ô¤è¤ê
Ä¹Ç¯ÃÝÎÓ¤Î¼êÆþ¤ì¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ï«ÎÏ¤¬¤«¤«¤ë¤À¤±¤Î¾õ¶·¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¥ì¥ó¥¿¥ë¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÁ°¤«¤é¤ÎÍøÍÑ¼ÔÍÍ¤Ï¡¢ÈëÌ©´ðÃÏ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òºî¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¥Úー¥¹¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤È¡¢º£¤Þ¤ÇÄê´üÅª¤Ë´ÉÍý¤·¤Æ¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¿´¤«¤é´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â·ÑÂ³¤·¤ÆÍøÍÑ¼ÔÍÍ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¬¤¤¤Ë¤â¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¥Õ¥©¥ì¥ó¥¿¤Ç±¿±Ä¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·µ¬¤ÎÊý¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£forenta(R)︎¤È¤Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥·¥¬¥ß¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤¬Å¸³«¤¹¤ëÇ¯´Ö·ÀÌó¤Î¿¹ÎÓ¥ì¥ó¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹¡£²áÅÙ¤ÊÈ²ºÎ¤äÀ°ÃÏ¤ò¹Ô¤ï¤º¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î¿¹ÎÓ¤òÂß¤·½Ð¤¹¤³¤È¤Ç´Ä¶Éé²Ù¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍøÍÑ¤¹¤ëÊý¤Ï¼«¤é¤Î¼ê¤Çµï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤¶õ´Ö¤òºî¤Ã¤ÆÀÅ¤«¤Ê¿¹ÎÓ¶õ´Ö¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¿¹ÎÓ½êÍ¼Ô¤Ï¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç¼ýÆþ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¿¹ÎÓ·Ð±Ä¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
´ôÉì¸©¤ËÄ¾±Ä1¥¨¥ê¥¢¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥¨¥ê¥¢¤È¤·¤ÆËÌ³¤Æ»¤«¤é¼¯»ùÅç¤Þ¤Ç27¥¨¥ê¥¢¤òÅ¸³«Ãæ¡£ÆüËÜ¤Î¿¹ÎÓ¤¬Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ëºâ»º¤È¤·¤Æ¸åÀ¤¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.forenta.net/
¢£±¿±Ä·ÁÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤³¤ÎÅÙ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥·¥¬¥ß¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È°ñ¾ë¸©Î¶¥öºê»Ô¤ÎÅÚÃÏ½êÍ¼Ô¤¬¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢¡Öforenta-IBARAKI Î¶¥öºê¥¨¥ê¥¢¡×¤ò¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥©¥ì¥ó¥¿¤Ï¿¹ÎÓ½êÍ¼Ô¤äÃÏ°è¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤Êý¤È¶¦¤ËÁ´¹ñ¤Ë¥¨¥ê¥¢¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¿¹ÎÓ¤Î³èÍÑ¤Ê¤É¤Ë¤´´Ø¿´¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥·¥¬¥ß¥«¥ó¥Ñ¥Ëー
¿¹ÎÓ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥Þ¥Í¥¿¥¤¥º¤¹¤ë¿¹ÎÓ¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Ç¤¹¡£¿¹ÎÓ¤¬Â¿ÍÍ¤Ê³èÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¹ñÅÚ¤Î2/3¤òÀê¤á¤ë¼«Á³Ë¤«¤Ê¿¹ÎÓ¤ò¼¡À¤Âå¤Ë¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ°ú¤·Ñ¤²¤ëºâ»º¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯4·î¤Ë¥Õ¥©¥ì¥ó¥¿»ö¶È¤Î±¿±Ä¤ò³ô¼°²ñ¼Ò»³¶¦¤«¤é°Ü´É¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½êºßÃÏ¡§´ô⾩¸©²ÃÌÐ·´Åì⽩ÀîÂ¼±Û¸¶976-10
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ÅÄ¸ýË¼¹ñ
ÀßÎ©Æü¡§2024Ç¯4·î1Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¿¹ÎÓ¥ì¥ó¥¿¥ë»ö¶È¡¢¿¹ÎÓ¤Î²ÁÃÍÁÏ½Ð»ö¶È¡¢¿¹ÎÓ·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°µÚ¤Ó¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º»ö¶È
https://www.shishigami.jp/