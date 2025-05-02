NMN¤ÎÍÜ°ÃÆ²¡Ã¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµé¤ÎÈþÍÆ°åÎÅ³Ø²ñ¡ÖAMWC ASIA 2025¡×¤Ë½é½ÐÅ¸
ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëNMN*¹¤Î¿©ÉÊÇ§Äê¤ò¼Â¸½¤·¤¿¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢´ë¶È¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò°¤ÉôÍÜ°ÃÆ²ÌôÉÊ¡ÊÅìµþÅÔÂÎ©¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°¤ÉôÊþ¹§¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯5·î£³Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Ë～4Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖAMWC Asia 2025¡ÊÂè7²ó Aesthetic & Anti-Aging Medicine World Congress Asia-TDAC¡Ë¡×¤Ë½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖAMWC ASIA¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖAMWC ASIA¡Ê¥¨ー¥¨¥à¥À¥Ö¥ê¥åー¥·ー ¥¢¥¸¥¢¡Ë¡×¤Ï¡¢¥â¥Ê¥³¤ÇÈ¯Â¤·¤¿À¤³¦Åª¤Ê¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¡¦ÈþÍÆ°åÎÅ³Ø²ñ¡ÖAMWC¡×¤Î¥¢¥¸¥¢ÈÇ¤È¤·¤ÆËèÇ¯ÂæËÌ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¿·¤ÎÈþÍÆ°åÎÅµ»½Ñ¡¦À½ÉÊ¡¦ÃÎ¸«¤¬½¸·ë¤¹¤ë¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµé¤Î¹ñºÝ³Ø²ñ¡¦Å¸¼¨²ñ¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯¤ÎÂè7²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢Âè8²ó¥¢¥¸¥¢ÈéÉæ³°²Ê³Ø²ñ¡ÊACDS 2025¡Ë¤È¤Î¹çÆ±³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎãÇ¯°Ê¾å¤Ë½¼¼Â¤·¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£½ÐÅ¸³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/37884/table/80_1_6be715213798fea74a717dab8283b2b9.jpg ]
¢£Å¸¼¨ÆâÍÆ
- ÍÜ°ÃÆ²NMN¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤ÎºÇ¹âÊö¡¢ÊÀ¼Ò»Ë¾åºÇ¹âÎÌNMN1Æü3,000mg*²ÇÛ¹ç¡ØÍÜ°ÃÆ² NMN 90000¡Ù¡ØÍÜ°ÃÆ² NMN 30000¡Ù
- ÈþÍÆÆÃ²½¡¢Ç¥³è´ü～¼øÆý´ü´Ö¸þ¤±¤Ê¤É¡¢°åÎÅµ¡´ØºÎÍÑ¤ÎNMNÇÛ¹ç¥µ¥×¥ê¡ØÍÜ°ÃÆ² NMN¡Ù¥«¥×¥»¥ë¥·¥êー¥º4¼ï
- ÆüËÜ½é*³¥ê¥Ý¥½ー¥à²½NMNÇÛ¹ç¥¹¥¥ó¥±¥¢¡ØNMN 13 ¥·¥êー¥º¡Ù
- ¥Ú¥Ã¥ÈÍÑNMN¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È agene
¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡
NMN¤È¤Ï
¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡
NMN*¹¤È¤Ï¡¢¹ÚÊì¤ä¹ÚÁÇ¤Î¸¦µæ¤«¤éÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¿¥ß¥ó¤Ë¶á¤¤Êª¼Á¤Ç¤¹¡£NMN*¹¤ÏÂÎÆâ¤ËµÛ¼ý¤µ¤ì¤¿¤Î¤Á¡¢¼ã¡¹¤·¤¤¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÌò³ä¤ò¤â¤ÄÊä¹ÚÁÇ¤ËÊÑ´¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÊä¹ÚÁÇ¤ÏÇ¯Îð¤È¤È¤â¤ËÂÎÆâ¤«¤é¸º¾¯¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ーÎÌ¤âÄã²¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢À¸Êª¤Ï¿ê¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¡¢¼ã¡¹¤·¤¯·ò¹¯Åª¤Ê¿ÈÂÎ¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó°Ý»ý¤ËÌòÎ©¤Ä¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢*⁴¤Î¸°¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡
°¤ÉôÍÜ°ÃÆ²ÌôÉÊ¤ÎNMNÀ½ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡
ÂÎÆâ¤ÇNMN¤¬À¸À®¤µ¤ì¤ë²áÄø¤ÈÆ±¤¸¥Ó¥¿¥ß¥óÍ³Íè¤Î¹ÚÁÇË¡¤Çºî¤é¤ì¤¿½ãÅÙ*⁵99.9%¤ÎNMN¤ò¹ñÆâÀ½Â¤¡£°åÎÅµ¡´Ø¤ÎÌó80¡ó*⁶¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëNMN¸¶ÎÁ¡ÖN-Pro Med(R)¡×¤Ï¡¢¶áÇ¯Âç³Ø¸¦µæ¤Ë¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍÜ°ÃÆ²¤ÎNMN¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ï¡ÖN-Pro Med(R)¡×¤ÈÆ±¤¸¸¶ÎÁ¤Ç¡¢¿©ÉÊ´ð½à¤ò¥¯¥ê¥¢ー¤·¤¿¡ÖN-Pro(R)¡×¤ò»ÈÍÑ¡£¸¶ÎÁ¥áー¥«ー¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¤ÎÉÊ¼Á¤ò¸Ø¤ëNMNÀ½ÉÊ¤Ç¡¢·ò¹¯¤È°åÎÅ¤ÎÌ¤Íè¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¦SNS
¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡
¡¦¥³ー¥Ýー¥ìー¥ÈHP¡§https://corp.abeyoando.co.jp/
¡¦¸ø¼°HP¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡§https://www.abeyoando.co.jp/(https://corp.abeyoando.co.jp/)
¡¦¸ø¼°Instagram ¡§https://www.instagram.com/abeyoando_jp/
*¹ ¦Â-¥Ë¥³¥Á¥ó¥¢¥ß¥É¡¦¥â¥Î¥Ì¥¯¥ì¥ª¥Á¥É
*²¡ØÍÜ°ÃÆ² NMN 90000¡Ù¤Î¾ì¹ç¡£ÊÀ¼Ò°¤ÉôÍÜ°ÃÆ²ÌôÉÊ»Ë¾å¤Ë¤ª¤¤¤Æ
*³ Ä´ººÌ¾¡§¡ÖNMN²½¾ÑÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×¡ÊTPC¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¥µー¥Á¡Ê³ô¡ËÄ´¤Ù¡Ë¡¦Ä´ººÂÐ¾Ý¡§1.¡Ö@cosme¡×¤ËµºÜ¤Î¤¢¤ëNMNÇÛ¹ç²½¾ÑÉÊ¡¡2.¡Ö³ÚÅ·»Ô¾ì¡×¡ÖAmazon¡×¡ÖYahoo!¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡×¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëNMNÇÛ¹ç²½¾ÑÉÊ¡¡3.¤½¤ÎÂ¾MLM¥Á¥ã¥Í¥ë¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëNMNÇÛ¹ç²½¾ÑÉÊ¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤â¤Î¡¡¡¦Ä´ºº´ü´Ö¡§2022Ç¯4·î1Æü～20Æü
*⁴ Ç¯Îð¤Ë±þ¤¸¤¿±ÉÍÜÁÇ¤ÎÊäµë
*⁵ Âè»°¼Ôµ¡´Ø¤Î¸¡ºº¤Ë¤è¤ëºÇ¹âÃÍ
¸¡ººµ¡´Ø¡§¸üÀ¸Ï«Æ¯¾ÊÅÐÏ¿¸¡ººµ¡´Ø°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¿©ÉÊ¸¡ºº¸¡ººÆü¡§2023Ç¯5·î10Æü¡Ê¹¹¿·¡Ë
*⁶¡¦Ä´ººÂÐ¾Ý¡§£±.ÈþÍÆ³°²Ê¡¢£².À°·Á³°²Ê¡¢£³.·ÁÀ®³°²Ê¡¢£´.⽪Éæ²Ê¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ÎÅÐÏ¿¤¬¤¢¤ë°å±¡¡¦¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î¤¦¤Á¡¢ NMNÅÀÅ©¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë°å±¡¡¦¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡£
¡¦¡ÖÊÝ¸±°åÎÅµ¡´Ø¡¦ÊÝ¸±Ìô¶É¤Î»ØÄêÅù°ìÍ÷¡×¤ËµºÜ¤Î¤¢¤ë°å±¡¡¦¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î¤¦¤Á¡¢NMNÅÀÅ©¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë°å±¡¡¦¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÏÁ´¹ñ¤Ç198·ï¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁÅö¼Ò¤ÎNMN¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤ÈÆ±¸¶ÎÁ¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë°å±¡¡¦¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ï157·ï¡£¡Ê2022Ç¯10·î7Æü TPC¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¥µー¥Á³ô¼°²ñ¼ÒÄ´¤Ù¡Ë