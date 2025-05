hide with Spread Beaver¤ÎºÇ¿·¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤¬WOWOW¤Ç6·î¤ËÆÈÀêÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¡ªhide¤ÎMV¤ä¥É¥­¥å¥á¥ó¥¿¥êー¡¢±Ç²è¤È¹ç¤ï¤»¤Æ2¥«·îÏ¢Â³¤ÇÆÃ½¸¡ª

株式会社WOWOW

2024年に生誕60周年を迎えたhide。バンドメンバーが再集結するhide with Spread Beaverの最新ワンマンライブ、MV集、映画で特集する。

(C)HEADWAX ORGANIZATION CO.,LTD.(C)HEADWAX ORGANIZATION CO.,LTD./Photo by HIDEO CANNO(CAPS)

X JAPANのギタリストとして、ソロアーティスト(hide with Spread Beaver/zilch)として音楽シーンに多大なる影響を与え続け、2024年に生誕60周年を迎えた永遠のロックスター、hide(ヒデ)。1998年の急逝から四半世紀以上がたった今もなお多くのファンに愛され、次世代のミュージシャンからもリスペクトされ続けており、その存在感が薄れることはない。

永久保存版スペシャルBOX『REPSYCLE~hide 60th Anniversary Special Box~』が2024年にリリースされたことを記念して、2025年5月2日、3日に東京体育館で開催のhide with Spread Beaverのワンマンライブは、メンバーに加え盟友PATA(X JAPAN)、hideがレーベル「LEMONeD」を設立するきっかけとなったZEPPET STOREの木村世治もゲスト参加。このライブの模様をWOWOWで独占放送・配信!

さらに、ミュージックビデオの一挙放送やドキュメンタリー作品、映画など2カ月連続で特集する。今見ても色あせることのないhideのきらめく才能を体感してほしい。

【番組情報】

特集名:hide生誕60周年記念特集 音楽と映画で味わうhide

<ラインナップ>

(C)HEADWAX ORGANIZATION CO.,LTD.hide Memorial Day 2025 hide with Spread Beaver“REPSYCLE” ~Life is still going on!!~

2025年6月29日(日)午後6:00~

WOWOWライブで放送/WOWOWオンデマンドで配信

※放送・配信終了後~1カ月間アーカイブ配信あり

hideの生誕60周年を翌年に控えた2023年、25年ぶりにバンドメンバーによる単独公演が実現。今年もメンバーが集結、東京体育館でのライブを独占放送・配信!

hideが空に旅立ってから25年、ソロデビュー30周年に当たる2023年に再集結したhide with Spread Beaverが、今年の5月2日、3日に再び集結を果たす。東京体育館で開催されたライブの2日目の模様をWOWOWで独占放送・配信する。

ライブコンセプトの“REPSYCLE”はhideによる造語で、オリジナルの素材をリサイクルして創造するという意味を持つ。2024年に発売された同名の永久保存版スペシャルBOXには、未完の曲がhide楽曲の共同プロデューサーでhide with Spread BeaverメンバーであるI.N.A.のプロデュースワークと、最新テクノロジーを駆使して仕上げられ収録された。そのリリース記念の本公演も、最新の技術を使った未知のものになるはず。スペシャルゲストは2023年に続きPATA(G/X JAPAN)と、前回はオープニングアクトとしての参加だった木村世治(Vo&G/ZEPPET STORE)。X JAPANでhideとツインギターの両翼を担った盟友と、hideに見いだされ今も恩人と慕う後輩が駆け付ける。新テクノロジーを愛したhideの想いを継承する手法で、hideを愛する人々が集ってつくり上げる前例のないライブをお見逃しなく!

出演:hide with Spread Beaver

スペシャルゲスト:PATA (X JAPAN)、木村世治(ZEPPET STORE)

収録日:2025年5月3日

収録場所:東京 東京体育館

(C)HEADWAX ORGANIZATION CO.,LTD./Photo by HIDEO CANNO(CAPS)hide Music Video Collection

2025年7月放送・配信予定

2024年に生誕60周年を迎えたhide。「ROCKET DIVE」「ピンク スパイダー」など、斬新な楽曲の数々を世に送り出したhideのMVを一挙放送!

2024年に生誕60周年を迎えた永遠のロックスター、hide。X JAPANが解散した1997年末のライブ翌日、1998年の元日には早くもhide with Spread Beaverの1stシングルの新聞広告を掲出するなど、メディア展開も含めアイデアに富んだ奇才だった。1998年5月2日、あまりに急過ぎる訃報は日本のみならず世界中を震撼させ、葬儀に約5万人のファンが参列したことは伝説と化している。先進的な音楽性、奇想天外な発想の持ち主であるhideの作品群は、ファンを楽しませるだけでなく、次世代のクリエイターたちのインスピレーション源でもあり続けている。

「ROCKET DIVE」「ピンク スパイダー」など、映像表現にもその才能はいかんなく発揮されており、今なお輝きは失せない。WOWOWでは、彼のアイデアの宝庫ともいえるミュージックビデオを一挙放送。hideの脳内をのぞくような、映像を通じたトリップ体験をお届けする。

(C)2015 hide 50th anniversary FILM「JUNK STORY」製作委員会/(C)HEADWAX ORGANIZATION CO., LTD.『hide 50th anniversary FILM JUNK STORY』

2025年7月放送・配信予定

※放送・配信終了後~9月30日(火)までアーカイブ配信あり

1998年、33歳で急逝したロックアーティスト、hide。その活動の歩みや生きざま、彼が残した影響を生前の映像やコメント、関係者らの新たな証言などでたどる。

(C)2022「TELLME」製作委員会『TELL ME~hideと見た景色~』

2025年7月放送・配信予定

※放送・配信終了後~6週間アーカイブ配信あり

X JAPANのhideの実弟でマネージャーを務めた松本裕士がhideとの思い出をつづった自伝エッセイを今井翼主演で映画化。

X JAPANのギタリストとして、ソロアーティストとして活躍した、日本を代表するロックミュージシャンhide。彼の実弟でありパーソナルマネージャーの松本裕士がつづった著書『兄弟 追憶のhide』(講談社刊)を映画化。hideが遺した音楽を届けるために奮闘する人々を描くヒューマンドラマ。主人公の松本裕士を今井翼、hideの共同プロデューサーI.N.A.を塚本高史が演じ、hide役はロックギタリストのJUONが務める。

【番組サイト】(https://www.wowow.co.jp/music/hide/)