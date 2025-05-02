¤ß¤ó¤Ê¤ÇÄ©Àï¡ª¡ÖÂè£²²ó¤¹¤«GOMI ¥¯¥êー¥ó¤è¤³¤¹¤«CUP¡×³«ºÅ
¡Ö¥¯¥êー¥ó¤è¤³¤¹¤«»ÔÌ±¤Î²ñ¡×¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ÎÀ¶ÁÝ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¶¥¤¤¹ç¤¦¤´¤ß½¦¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÂè2 ²ó¤¹¤«GOMI ¥¯¥êー¥ó¤è¤³¤¹¤«CUP¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ºòÇ¯ÅÙ¤Î50 ¼þÇ¯µÇ°»ö¶È¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¼Â»Ü¤·¡¢Â¿¤¯¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢º£Ç¯¤â³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
3～5 Ì¾¤Î¥Áー¥à¤Ç»ÔÌò½ê¼þÊÕ¥¨¥ê¥¢¤ò½ä¤ê¡¢¤´¤ß½¦¤¤¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Þ¤¹¡£½¦¤Ã¤¿¤´¤ß¤Ï¼ïÎà¤´¤È¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È´¹»»¤µ¤ì¡¢¾å°Ì¥Áー¥à¤Ë¤ÏÉ½¾´¤äµÇ°ÉÊ¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤âÃÏ°è´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤´¶¨»¿¤Ë¤è¤ê¡¢¹ë²Ú¤Ê¾ÞÉÊÅù¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥²ー¥à´¶³Ð¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÉý¹¤¤À¤Âå¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿È¶á¤Ê¤´¤ßÌäÂê¤Ëµ¤¤Å¤¡¢´Ä¶¤Ø¤Î°Õ¼±¤ò¹â¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¡ü³« ºÅ Æü ¡§ÎáÏÂ£·Ç¯£µ·î10Æü¡ÊÅÚÍËÆü¡Ë¹ÓÅ·»þ¤Ï11Æü¤Ø±ä´ü
¡ü»þ¡¡ ´Ö ¡§£¹»þ20Ê¬～12»þ00Ê¬¡Ê¶¥µ»³«»Ï¤Ï10»þ～¡Ë
¡ü¾ì¡¡ ½ê ¡§»ÔÌò½êÁ°¸ø±à½¸¹ç¡¢»ÔÌò½ê¼þÊÕ¥¨¥ê¥¢¤Ç¼Â»Ü
¡ü»²²Ã¿Í¿ô¡§20 ÁÈ¡¡82 Ì¾¡Ê»öÁ°¿½¤·¹þ¤ß¤ÇÃêÁª¤Ë¤è¤ê·èÄê¡Ë
¡ü¼ç¡¡ ºÅ ¡§¥¯¥êー¥ó¤è¤³¤¹¤«»ÔÌ±¤Î²ñ
¾ÜºÙ¤Ï²£¿Ü²ì»Ô¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚURL¡Ûhttps://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/4105/bika/sukagomi2024_1.html