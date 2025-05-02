¥ï¥¤¥óÇã¤¦¤Ê¤é¥ê¥«¥Þ¥ó¤Ç¡ª6ËÜÇã¤¦¤È10¡óOFF¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥«ー¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó(ËÜ¼Ò¡§µþÅÔ»Ô)¤Ï¡¢5·î3Æü(ÅÚ¡¦½Ë)～11Æü(Æü)¤Î´ü´Ö¡¢GW¤Ë°û¤ß¤¿¤¤¸·Áª¥ï¥¤¥ó¤òÂ¿¿ô¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¥ï¥¤¥óÇã¤¦¤Ê¤é¥ê¥«¥Þ¥ó¤Ç¡ª
Å¹Æâ¤Î¥ï¥¤¥ó3ËÜÇã¤¦¤È5¡óOFF¡ª6ËÜÇã¤¦¤È10¡óOFF¡ª¢¨
¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥¤ー¥¯¤Ë¤ª¤¦¤Á¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê°û¤ß¤¿¤¤¥ï¥¤¥ó¤¬ÀªÂ·¤¤¡ª
³§¤µ¤Þ¤Î¤´ÍèÅ¹¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÉôÂÐ¾Ý³°¤Î¾¦ÉÊ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨³ä°ú¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î½ÅÊ£¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
¡Ú¥Á¥é¥·¤Ï¤³¤Á¤é¡Û(https://likaman.co.jp/img/mail/2025/0502.pdf)
¡ÚÆÃÇä ÂÐ¾Ý³°Å¹ÊÞ¡Û(https://www.likaman.co.jp/saleexclusion/sale202006.html)
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥«ー¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò °ËÆ£ ·¼
½êºßÃÏ¡§µþÅÔ»Ô²¼µþ¶è»Í¾òÄÌ¹âÁÒÀ¾ÆþÎ©ÇäÀ¾Ä®82µþÅÔ¹±ÏÂ¥Ó¥ë4£Æ
TEL ¡§075-213-8200
FAX ¡§075-213-8250
URL ¡§https://www.likaman.co.jp/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥«ー¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó
Ã´Åö¼Ô¡§º£°æ ¾Í¸á
½êºßÃÏ¡§µþÅÔ»Ô²¼µþ¶è»Í¾òÄÌ¹âÁÒÀ¾ÆþÎ©ÇäÀ¾Ä®82µþÅÔ¹±ÏÂ¥Ó¥ë4£Æ
TEL ¡§075-251-2555
FAX ¡§075-213-8250
E-Mail¡§imai@likaman.co.jp