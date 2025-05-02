BreakingDown15.5¤Î¥á¥¤¥ó¥¹¥Ý¥ó¥µー¤Ë·Ð±Ä¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈÈÖÁÈ¡ÖREAL VALUE¡×¤¬½¢Ç¤¡ª
BreakingDown³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ä«ÁÒÌ¤Íè¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯5·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¿Íµ¤³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖBreakingDown15.5¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢·Ð±Ä¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈÈÖÁÈ¡ÖREAL VALUE¡×¤¬¥á¥¤¥ó¥¹¥Ý¥ó¥µー¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
REAL VALUE¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·Â³¤±¤ëËÙ¹¾µ®Ê¸¡¢¹Â¸ýÍ¦»ù¡¢»°ºêÍ¥ÂÀ¤¬Ç§¤á¤ë³ÆÎÎ°è¤Î¥È¥Ã¥×·Ð±Ä¼Ô¤À¤±¤ò¸·Áª¤·¤Æ2024Ç¯¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡¢¿·¤·¤¤·Ð±Ä¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈÈÖÁÈ¤Ç¡¢º£²ó¤¬½é¤ÎBreakingDown¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µー½¢Ç¤¤Ç¤¹¡£Âç²ñ¤Ç¤Ï¡ÖREAL VALUE¡×¤Î¥í¥´¤ò¶¥µ»¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤Ë·Ç½Ð¤·¡¢¤Þ¤¿COO¤Î¼Â¶È²È¤ÇÆ±ÈÖÁÈ¤Î¥Þ¥Õ¥£¥¢¤Ç¤â¤¢¤ë¾®ÄÍ¾Í¸ã»á¤È¡¢REAL VALUE¤ÎCOO¤Ç¤¢¤ëÀ¾Àî¾»Ë¤¬¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Õ¥¡¥¤¥È¤ÇÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£
REAL VALUE¤è¤ê½¢Ç¤¥á¥Ã¥»ー¥¸
¤³¤Î¤¿¤ÓREAL VALUE¤Ï¡¢¡ÖBreakingDown 15.5¡×¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µー¤Ë½¢Ç¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
REAL VALUE¤Ï¡ÖËÜÊª¤Î²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢Ä©Àï¤òÂ³¤±¤ëµ¯¶È²È¤¿¤Á¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿·ÐºÑ¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÈÖÁÈ¤È¡¢»Ö¤¢¤ë·Ð±Ä¼Ô¤¬³Ø¤Ó¹ç¤¦²ñ°÷À©¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Ì¿¤ò·ü¤±¤ÆÀï¤¦Áª¼ê¤¿¤Á¤Î»Ñ¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¶¯¤¤¶¦´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Â³¦¤ËÄ©¤ß¡¢¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÄ©Àï¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
REAL VALUE¤Ï¡¢Ä©Àï¼Ô¤¿¤Á¤ÎÇ®°Õ¤ò¸å²¡¤·¤¹¤Ù¤¯¡¢ËÜÂç²ñ¤òÁ´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
·Ð±Ä¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈÈÖÁÈ¡ÖREAL VALUE¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖREAL VALUE¡×¤È¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·Â³¤±¤ëËÙ¹¾µ®Ê¸¡¢¹Â¸ýÍ¦»ù¡¢»°ºêÍ¥ÂÀ¤¬Ç§¤á¤ë³ÆÎÎ°è¤Î¥È¥Ã¥×·Ð±Ä¼Ô¤À¤±¤ò¸·Áª¤·¤Æ»ÏÆ°¤·¤¿·Ð±Ä¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈÈÖÁÈ¡£
¤³¤ÎÈÖÁÈ¤òÄÌ¤·¤ÆÂç¤¤¯À®Ä¹¤·¤¿¤¤µ¯¶È²È¡¢µ¯¶È¤ò»Ö¤¹¿Í¡¢´ë¶ÈÇäµÑ¤òÌÜ»Ø¤¹·Ð±Ä¼Ô¤Ê¤É¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÇº¤á¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥óÃ£¤Ë"ËÜÅö¤Î²ÁÃÍ¤È¡¢ËÜ¼ÁÅª¤Ê³Ø¤Ó¡É¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£ÈÖÁÈ¤Ï¡¢ËÙ¹¾µ®Ê¸¤È»°ºêÍ¥ÂÀ¤ÎYoutube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÇ§ÃÎ¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¥Ó¥ê¥ª¥Í¥¢¤¬ÃÂÀ¸¤·Ì´¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò»ëÄ°¼Ô¤ËÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡¡¡ ¡§https://realvalue.inc/
¸ø¼°Twitter¡¡¡¡ ¡§https://x.com/realvalue_jp
¸ø¼°Instagram¡¡¡§https://www.instagram.com/realvalue_jp/
¸ø¼°YouTube¡¡ ¡§https://www.youtube.com/@realvalue_jp
¸ø¼°TikTok¡¡¡¡ ¡§https://www.tiktok.com/@realvalue_jp
¢£REAL VALUE presents BreakingDown15.5 Âç²ñ³µÍ×
Æü»þ¡¡¡¡¡¡¡§ 2025Ç¯5·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë18:00³«»ÏÍ½Äê¡Ê17:00³«¾ì¡Ë
²ñ¾ì¡¡¡¡¡¡¡§ÅÔÆâ²ñ¾ì
¼çºÅ ¡¡¡§BreakingDown³ô¼°²ñ¼Ò
´§¶¨»¿¡¡¡¡¡§·Ð±Ä¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈÈÖÁÈ REAL VALUE
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://breakingdown.jp/
¢£¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä³µÍ×
²ñ¾ì´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È
ÈÎÇä´ü´Ö¡§4·î20Æü¡ÊÆü¡Ë21:00～¸ø±éÆü¤Þ¤Ç
ÈÎÇä¾ì½ê¡§eplus ¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÆâ
URL¡¡¡¡¡§ https://eplus.jp/bd15.5/
ÎÁ¶â¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
VVIPÀÊ¡Ê¥±ー¥¸²£¡Ë¡§\165,000
VIPÀÊ 1ÎóÌÜ～2ÎóÌÜ¡§\110,000
SSÀÊ¡§\55,000
SÀÊ¡§\33,000
AÀÊ¡§\22,000
¥Á¥±¥Ã¥ÈÆÃÅµ
¡¦BreakingDown15.5 ÆÃÀ½¥¹¥Æ¥Ã¥«ー
¡¦BreakingDown ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¥ì¥«
¡¦¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó´ÑÍ÷¢¨1
¡¦Á°Æüµ¼Ô²ñ¸« »²²Ã¸¢¢¨2
¡¦Âç²ñ½ªÎ»¸å¡¢¥±ー¥¸Æâ¤Ç¼Ì¿¿»£±Æ ¢¨3
¡¦Âç²ñ½ªÎ»¸å¡¢¿³ºº°÷ÀÊ¤Ç¼Ì¿¿»£±Æ ¢¨4
¢¨1¡§VVIPÀÊ¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÆÃÅµ¤Ç¤¹
¢¨2¡§VVIP¡¦VIPÀÊ¡¦SSÀÊ¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÆÃÅµ¤Ç¤¹
¢¨3¡§VVIP¡¦VIPÀÊ¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÆÃÅµ¤Ç¤¹
¢¨4¡§SÀÊ¡¦SSÀÊ¥Á¥±¥Ã¥È¸ÂÄê¤ÎÆÃÅµ¤Ç¤¹
PPV¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»ëÄ°¡Ë¥Á¥±¥Ã¥È
ÈÎÇä´ü´Ö¡§4·î20Æü(Æü)19:00～5·î17Æü(ÅÚ)19:00¤Þ¤Ç
¸«Æ¨¤·»ëÄ°´ü´Ö¡§¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®½àÈ÷´°Î»¸å ～ 2025Ç¯5·î17Æü(ÅÚ) 23:59
ÈÎÇä¾ì½ê¡§https://bdlive.jp/
ÎÁ¶â¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
BreakingDown Club¥¢¥×¥êÍÎÁ²ñ°÷¡§ÌµÎÁ
°ìÈÌ¡§980±ß
¢£¡ØBreakingDown¡Ù¤È¤Ï
¡ØBreakingDown¡Ù¤Ï¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¢¶õ¼ê¡¢¶õÆ»¡¢½ÀÆ»¡¢ÆüËÜ·ýË¡¡¢ÁêËÐ¡¢¥·¥¹¥Æ¥Þ¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥Üー¥ó¤ò¤â¤Ã¤¿³ÊÆ®²È¤¬½Ð¾ì¤·¡Ö1Ê¬1¥é¥¦¥ó¥É¡×¤ÇºÇ¶¯¤ò·è¤á¤ë¿·¤·¤¤Áí¹ç³ÊÆ®µ»¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£³ÊÆ®µ»¤ä³ÊÆ®²È¤Î¤¢¤ê¤¤¿¤ê¤Ê¥¤¥áー¥¸¤ò¡È²õ¤·Â³¤±¤ë¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤¿¡ØBreakingDown¡Ù¤ÎÂç²ñÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢À®¤ê¾å¤¬¤ê¤òÁÀ¤¦Áª¼ê¤¬1Ê¬´Ö¤È¤¤¤¦Ä¶Ã»´ü·èÀï¤ËÁ´ÎÏ¤ò¤«¤±¤ÆÀï¤¦¡¢Ã¯¤âÍ½ÁÛ¤Ç¤¤Ê¤¤Å¸³«¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
ÅÐÏ¿¼Ô¿ô340Ëü¿ÍÄ¶¤¨(2024Ç¯10·î¸½ºß)¤Î¿Íµ¤YouTuber¤Ç¤â¤¢¤ëÁí¹ç³ÊÆ®²È¤ÎÄ«ÁÒÌ¤Íè¤¬CEO¤òÌ³¤á¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤È¤·¤ÆÁí¹ç³ÊÆ®²È¤ÎÄ«ÁÒ³¤¡¢Áí¹ç³ÊÆ®²È¤ÎÇòÀîÎ¦ÅÍ¤¬»²²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£BreakingDown¥Ûー¥à¥Úー¥¸/¸ø¼°SNS
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡ ¡§https://breakingdown.jp/
¸ø¼°X¡¡¡¡¡¡¡¡¡§https://twitter.com/breakingdown_jp
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/breakingdown_jp/
¸ø¼°YouTube ¡§https://www.youtube.com/@BreakingDown_official
¸ø¼°TikTok¡¡ ¡§https://www.tiktok.com/discover/BreakingDown
¢£BreakingDown CLUB ¸ø¼°¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É
AppStore ¡§https://apps.apple.com/jp/app/id6443653254
Google Play ¡§https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.breakingdown.bdown