5/14¡Ê¿å¡Ë³«ºÅ¡ªÎÉ¤¤¾¦ÉÊ¤À¤±¤Ç¤ÏÇä¤ì¤Ê¤¤~D2C¤ÇÇä¾å¤Ë·Ò¤¬¤ëLPÀïÎ¬¡ß³ÚÅ·ÀïÎ¬¡ß¥Õ¥¡¥óÀïÎ¬~

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´5Ëç)

Çä¤ì¤ë¥Í¥Ã¥È¹­¹ð¼Ò¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò


¡¡Çä¤ì¤ë¥Í¥Ã¥È¹­¹ð¼Ò³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§²ÃÆ£¸ø°ì¥ì¥ª¡¢Åì¾Ú¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¡§¾Ú·ô¥³ー¥É9235¡¢°Ê²¼¡¡Çä¤ì¤ë¥Í¥Ã¥È¹­¹ð¼Ò¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯5·î14Æü(¿å)¤Ë¡¢¡ØÎÉ¤¤¾¦ÉÊ¤À¤±¤Ç¤ÏÇä¤ì¤Ê¤¤~D2C¤ÇÇä¾å¤Ë·Ò¤¬¤ëLPÀïÎ¬¡ß³ÚÅ·ÀïÎ¬¡ß¥Õ¥¡¥óÀïÎ¬~¡Ù¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£




¡¡ÆüËÜEC¥Þ¥¹¥¿ー¥º³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò À¶¿å¾­Ê¿»á¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥× ¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹ Æü¹âÍ³µª»Ò»á¡¢Çä¤ì¤ë¥Í¥Ã¥È¹­¹ð¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO ²ÃÆ£¸ø°ì¥ì¥ª¤¬Çä¤ê¾å¤²¤Ë·Ò¤¬¤ëÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£




¢£¡ØÎÉ¤¤¾¦ÉÊ¤À¤±¤Ç¤ÏÇä¤ì¤Ê¤¤~D2C¤ÇÇä¾å¤Ë·Ò¤¬¤ëLPÀïÎ¬¡ß³ÚÅ·ÀïÎ¬¡ß¥Õ¥¡¥óÀïÎ¬~¡Ù¥»¥ß¥Êー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ


¡¡ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ï3Éô¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£




¡¡Âè1Éô¤Ç¤ÏÇä¤ì¤ë¥Í¥Ã¥È¹­¹ð¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¤Î²ÃÆ£¸ø°ì¥ì¥ª¤è¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¹­¹ð¤ÎÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤ÈÇä¾å¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¡¢¡È2,600²ó°Ê¾å¡É¤ÎA/B¥Æ¥¹¥È¤Î·ë²Ì¤«¤éÆ³¤­½Ð¤µ¤ì¤¿»ö¼Â¥Ùー¥¹¤ÎÀ®¸ù¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£





¡¡Âè£²Éô¤Ç¤ÏÆüËÜEC¥Þ¥¹¥¿ー¥º³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò À¶¿å¾­Ê¿»á¤è¤ê¡¢³ÚÅ·¥µー¥Á¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥àÊÑ¹¹¤ÎÎò»Ë¤òÉ³²ò¤­¡¢³ÚÅ·ºßÀÒ»þÂå¡¢RMS¤Î³«È¯¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹¶Î¬Ë¡¤ò¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡£




¡¡Âè3Éô¤Ç¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥× ¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹ Æü¹âÍ³µª»Ò»á¤è¤ê¡¢Îß·×ÈÎÇäËÜ¿ô2500ËüËÜ¤òÆÍÇË¤·¤¿¡Ö¥Þ¥Ê¥é ¥Û¥Ã¥È¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥²¥ë¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¡¢ÆÈ¼«¤ÎÀ½ÉÊ³«È¯¤È¥Õ¥¡¥ó¤Å¤¯¤ê¤ÎÈë·í¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£




¡¡¥»¥ß¥Êー½ªÎ»¸å¤Ë¤Ïº©¿Æ²ñ¤âÀß¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤Î¸òÎ®¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢


ÅÐÃÅ¼Ô¤Ë¤âÄ¾ÀÜÁêÃÌ¤¬½ÐÍè¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£




¡¡À§Èó¡¢¸òÎ®¤Î¾ì¤òÄÌ¤¸¤Æ³§ÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ­°ÕµÁ¤Ê»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤ÈÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡£


――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――


¡¦¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é


¡¡https://lp.ureru.co.jp/d/realseminar20250514_urr(https://lp.ureru.co.jp/d/realseminar20250514_urr)


――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――



¢£¥»¥ß¥Êー³«ºÅ³µÍ×




¡¦¥¿¥¤¥È¥ë


¡¡ÎÉ¤¤¾¦ÉÊ¤À¤±¤Ç¤ÏÇä¤ì¤Ê¤¤~D2C¤ÇÇä¾å¤Ë·Ò¤¬¤ëLPÀïÎ¬¡ß³ÚÅ·ÀïÎ¬¡ß¥Õ¥¡¥óÀïÎ¬~




¡¦ÆüÄø


¡¡2025Ç¯5·î14Æü¡Ê¿å¡Ë16:00~20:30




¡¦²ñ¾ì


¡¡Çä¤ì¤ë¥Í¥Ã¥È¹­¹ð¼Ò¡¡Åìµþ¥ª¥Õ¥£¥¹


¡¡½»½ê¡§¢©135-0091


¡¡¡¡¡¡¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶èÂæ¾ì£²ÃúÌÜ£³－£± ¥È¥ìー¥É¥Ô¥¢¤ªÂæ¾ì 20³¬




¡¦ÂÐ¾Ý¼Ô


¡¡D2C(¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ)»ö¶È¼ç¸ÂÄê




¡¦Äê°÷


¡¡50Ì¾




¡¦º©¿Æ²ñ»²²ÃÈñ


¡¡»°Àé±ß




¡ØÇä¤ì¤ë¥Í¥Ã¥È¹­¹ð¼Ò¡Ù¤Ï¡¢º£¸å¤âD2C(¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ)´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¥Í¥Ã¥È¹­¹ð¤ÎÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤òºÇÂç²½¡¦Çä¾å¥¢¥Ã¥×¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤Ç¤­¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£




¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°Ê¡¡¾å








¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û


¼ÒÌ¾¡§Çä¤ì¤ë¥Í¥Ã¥È¹­¹ð¼Ò³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅì¾Ú¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡Ë


¡¡¡¡¡¡Çä¤ì¤ë¥Í¥Ã¥È¹­¹ð¼Ò¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅì¾Ú¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¡§¾Ú·ô¥³ー¥É9235¡Ë



Åìµþ¥ª¥Õ¥£¥¹
¢©135-0091¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶èÂæ¾ì2-3-1 ¥È¥ìー¥É¥Ô¥¢¤ªÂæ¾ì20³¬
TEL¡§03-6459-0562¡¡FAX¡§03-6459-0563



Ê¡²¬¥ª¥Õ¥£¥¹
¢©814-0001¡¡Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÁáÎÉ¶èÉ´Æ»ÉÍ2-3-8¡¡RKBÊüÁ÷²ñ´Û4³¬
TEL¡§092-834-5520¡¡FAX¡§092-834-5540



ÂåÉ½¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO ²ÃÆ£¸ø°ì¥ì¥ª
ÀßÎ©Æü ¡§2024Ç¯10·î10Æü
URL ¡¡¡§https://www.ureru.co.jp
Facebook¡§https://www.facebook.com/ureru



¡ã¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ä


¥»¥ß¥Êー±¿±Ä»öÌ³¶É


E-MAIL ¡§cloud@ureru.co.jp