NYµòÅÀ¤Î¥·¥åー¥²¥¤¥º¡¦¥Ð¥ó¥É¡¢Hotline TNT¡Ê¥Û¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¡¦¥Æ¥£ー¡¦¥¨¥Ì¡¦¥Æ¥£ー¡Ë¤¬Íè¤¿¤ë3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¤«¤é¤ÎÀè¹Ô¥·¥ó¥°¥ë¡ÖCandle¡×¤ÈÆüËÜ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿MV¤ò¸ø³«

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photo by Graham Tolbert
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Tracklist
1. Was I Wrong?
2. Transition Lens
3. The Scene
4. Julia¡Çs War
5. Letter to Heaven
6. Break Right
7. If Time Flies
8. Candle
9. Dance the Night Away
10. Lawnmower
11. Where U Been?
¢£Music Video
¡ÖCandle¡×https://www.youtube.com/watch?v=amxyQcigSoE
¡ÖJulia¡Çs War¡×https://www.youtube.com/watch?v=RylVTdo6sMc
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