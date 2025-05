NYµòÅÀ¤Î¥·¥åー¥²¥¤¥º¡¦¥Ð¥ó¥É¡¢Hotline TNT¡Ê¥Û¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¡¦¥Æ¥£ー¡¦¥¨¥Ì¡¦¥Æ¥£ー¡Ë¤¬Íè¤¿¤ë3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¤«¤é¤ÎÀè¹Ô¥·¥ó¥°¥ë¡ÖCandle¡×¤ÈÆüËÜ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿MV¤ò¸ø³«

The Orchard Japanphoto by Graham Tolbert



米ニューヨークを拠点に活動するWill Anderson(ウィル・アンダーソン)率いるプロジェクト、Hotline TNT(ホットライン・ティー・エヌ・ティー)が新作アルバム『Raspberry Moon』(6月20日/Third Man Recordsよりリリース)からのセカンド先行シングル「Candle」およびミュージックビデオを公開。

ファースト先行シングル「Julia’s War」は米Stereogumにて「かすんだようで力強く、キャッチーすぎるほどキャッチーなパワーポップ・ジャム」と評されたが、今回の「Candle」はカスケードのように流れるドラムと、ノイジーなギターが特徴的。Andersonがこれまでに書いた中で最も真摯で率直なラブソングであり、身体中に蝶が舞うような、多幸感のなかへ飛び込むことを描いた、開かれた心の賛歌となっている。彼は過去を見つめつつもそこから目を背け、何か新たな満足を求めるように進み続ける。「They don’t hold a candle to you / Nothing more than I can prove(あなたの足元にも及ばない/証明できるのはそれだけ)」と歌い、理性を手放してただ目の前の運命に身を任せる。

同曲のミュージックビデオは、最近行われた日本ツアーでのライブ映像を使用したものとなっ

ている。

Hotline TNT「Candle」

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=amxyQcigSoE ]

「この曲は『Raspberry Moon』のために最初に作った曲で、ギターから自然と溢れ出たような

ものだった。構成を決めるのに1%の力すら要らなかったと思う」とAndersonは語る。

「本当に良い曲なのか確かめるために、日本に持っていって実験してみたんだけど、このビデオはその時のリアクションを記録したものなんだ。Candleはマジで“LIT(最高)”だよ」。

アルバム『Raspberry Moon』は、現代D.I.Y.シーンの英雄とも言えるAmos Pitsch(エイモス・ピッチ)のスタジオでレコーディングされた。また今回初めて、ギタリストのLucky Hunter(ラッキー・ハンター)、ベーシストのHaylen Trammel(ヘイレン・トランメル)、ドラマーのMike Ralston(マイク・ラルストン)というフルバンド体制で楽曲制作が行われた。本作は、若さ特有の感傷と大人としての成長の両面を描いた世代を超える作品であり、チャーミングかつ時にユーモラスな内容に仕上がっている。

スタジオでの制作を通じてツアーバンドとしての結束を深めたと同時に、Andersonは人生観さ

え変えるほどの恋愛により、自身にとって最も率直なラブソング群を書き上げることができた

。ロックンロールの歴史において、音の完成形とそこに至る道筋をひとりで描き出すような音楽作家の存在は常に特別なものであった。テクノロジーの進化により、いまや自宅で手軽にスタジオ並の機材を使うことができるようになり、個人制作はますます容易になった。

しかし真に重要なのは、エゴや自己完結型の表現を捨て、信頼できる仲間たちと共により良い

作品を作り上げることにある。『Raspberry Moon』でHotline TNTはまさにそれを実現。Will Andersonが周囲の世界を愛し、そこに心を開く余地を自らに与えたこの作品には、あふれるほどのフックが詰まっており、どのフレーズを口ずさむか迷うほどである。

■リリース情報

Hotline TNT(ホットライン・ティー・エヌ・ティー)

シングル「Candle」配信中

配信リンク:https://ffm.to/hotlinetntcandle

レーベル:Third Man Records

Hotline TNT(ホットライン・ティー・エヌ・ティー)

アルバム『Raspberry Moon』

2025年6月20日に輸入盤・配信にてリリース予定

配信リンク:https://ffm.to/hotlinetntraspberrymoon

レーベル:Third Man Records

Tracklist

1. Was I Wrong?

2. Transition Lens

3. The Scene

4. Julia’s War

5. Letter to Heaven

6. Break Right

7. If Time Flies

8. Candle

9. Dance the Night Away

10. Lawnmower

11. Where U Been?

■Music Video

「Candle」https://www.youtube.com/watch?v=amxyQcigSoE

「Julia’s War」https://www.youtube.com/watch?v=RylVTdo6sMc

■Follow Hotline TNT

Website: https://assnup.com/

YouTube: https://www.youtube.com/@FlipSandy

Instagram: https://www.instagram.com/hotlinetnt/

X: https://x.com/FlipMyDearBoy



