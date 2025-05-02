¡Ú´°Çä¸æÎé¡Û½÷À¤ÎÌ¤Íè¤ÎÍø±×¤Èº£¤ÎÀ¸³è¤òË¤«¤Ë¤¹¤ëCAMEL¡ØCAMEL29¹æ °ËÆ¦Ç®ÀîLOCA¥×¥í¥¸¥§¥¯¡¡´°Çä¡Ù
½÷À¤ÎÌ¤Íè¤ÎÍø±×¤Èº£¤ÎÀ¸³è¤òË¤«¤Ë¤¹¤ëCAMEL¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥íー¥Ð¥ë¥¯¥é¥¦¥É¥¨¥¹¥Æー¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²ÏÌî Í¦¼ù¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÉÔÆ°»ºÆÃÄê¶¦Æ±»ö¶ÈË¡¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÉÔÆ°»º¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
¡ÚCAMEL29¹æ °ËÆ¦Ç®ÀîLOCA¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¡³µÍ×¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥íー¥Ð¥ë¥¯¥é¥¦¥É¥¨¥¹¥Æー¥È¤ÎCAMEL29¹æ¥Õ¥¡¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢ÀÅ²¬¸©²ìÌÐ·´Åì°ËÆ¦Ä®¤ÎÉ¸¹â600m¤Î¹âÂæ¤ËÐÊ¤à¡¢´ã²¼¤ËÍºÂç¤ÊÁêÌÏÏÑ¤ÎÂç³¤¸¶¤¬¹¤¬¤ê¡¢°ËÆ¦½ôÅç¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ë¸ÅÌ±²È¤ò¥Õ¥ë¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¡¢ºÆÀ¸¤¹¤ëÌ±Çñ»ÜÀß¤òÅê»ñÂÐ¾Ý¤Ë±¿ÍÑ¤ò¹Ô¤¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
Ä¯Ë¾¤ÎÎÉ¤µ¤ÈÀ°È÷¤µ¤ì¤¿½»´Ä¶¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎÅì°ËÆ¦¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ç¡¢À¡¤ó¤À¶õµ¤¤ÎÃæ¡¢´×ÀÅ¤Ê¶õ´Ö¤ÇÆü¾ï¤Î·öÁû¤òËº¤ì¤Æ¡¢³¤¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤éÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ëµï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤¾ì½ê¤Ï¡¢½ÉÇñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Wi-Fi´Ä¶¤â´°È÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ê¥¾ー¥È¥ïー¥±ー¥·¥ç¥ó¤ä¡¢´ë¶È¸¦½¤¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£¼«Á³Ë¤«¤Ê´Ä¶¤Ç»Å»ö¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ì¤Ð¡¢¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬Éâ¤«¤Ö¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Î©ÃÏ¤Þ¤¿¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î·Ê¿§¤äËþÅÀ¤ÎÀ±¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¢ÎÉ¼Á¤ÊÇ®Àî¤ÎÅ·Á³²¹Àô¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ëÏªÅ·É÷Ï¤¤Ë¤Ï¡¢ËÌ²¤¼°¥µ¥¦¥Ê¤¬Ê»Àß¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¼«Á³¤òËþµÊ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¡¢Î¹¤ÎÈè¤ì¤òÌþ¤·¿´¿È¶¦¤Ë¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¡¢¥ê¥¾ー¥È¥¹¥Æ¥¤¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢½ÉÇñµÒ¤¬Ä¹´üÂÚºß¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢³¤³°¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤âÆüËÜ¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ ¸À¸ìÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¸½ÃÏ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Îµ¯ÍÑ¤ä¡¢ÃÏ¸µ¿©ºà¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤Ã¤¿¤ªÎÁÍý¤ÎÄó¶¡¤Ê¤É¡¢ÃÏ°èÁÏÀ¸¡¢¸ÛÍÑÂ¥¿Ê¡¢ÃÏ»ºÃÏ¾Ã¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÌÌ¤ÇÃÏ°è¤Ë¹×¸¥¤¹¤ëÌ¥ÎÏÅª¤Ê½ÉÇñ»ÜÀß¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú»ö¶È³µÍ×¡Û
ÉÔÆ°»ºÆÃÄê¶¦Æ±»ö¶ÈË¡¤ò³èÍÑ¤·¡¢°ì¸ý20,000±ßÄøÅÙ¤«¤é¤Î¾¯³Û¤ÊÅê»ñ¶â³Û¤Ç¡¢ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤¬¤Ç¤¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡ÖCAMEL¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿½¤·¹þ¤ß¼êÂ³¤¤«¤éÅê»ñ¤Þ¤Ç¡¢Á´¤ÆWEB¾å¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÉÔÆ°»ºÆÃ²½·¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡£
ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤ò¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÊç½¸Ãæ¾¦ÉÊ¡Û
CAMEL32¹æ ¥É¥Ð¥¤ÉÔÆ°»º/Mama Shelter
CAMEL33¹æ Ê¡ÅçÃÝ¥Î¿¹¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー
¾ÜºÙ¡§https://camel-ftk.com/(https://camel-ftk.com/)
¡ÚCAMEL¤ÎÆÃÄ§¡Û
£±.¾¯³Û¤Ç¼ê·Ú¤Ë»Ï¤á¤é¤ì¤ë¡ª
CAMEL¤Ê¤é1¸ý20,000±ß¤«¤é¤Ç¤âÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÄÌ¾ï¤ÎÉÔÆ°»º¤Î¹ØÆþ¤ËÉ¬Í×¤Ê¥íー¥ó¿³ºº¤äÊ£»¨¤Ê·ÀÌó¼êÂ³¤¤âÉ¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡¡¡¡
¸µËÜ³ä¤ì¥ê¥¹¥¯¤â¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¼ê·Ú¤ËÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤ò»Ï¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
£².WEB¾å¤ÇÅê»ñ¤¬¤Ç¤¤ë¡ª
CAMEL¤Ï¡¢²ñ°÷ÅÐÏ¿¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ø¤Î½Ð»ñ¡¢±¿ÍÑ¾õ¶·¤Î³ÎÇ§¤Þ¤ÇÁ´¤ÆWEB¾å¤Ç¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ì½ê¤ä»þ´Ö¤òÌä¤ï¤º¡¢¹¥¤¤Ê»þ¤Ë¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤«¤éCAMEL¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚCAMEL ¸ø¼°Instagram¡Û
²ñ¼Ò¾ðÊó¤ä¿·¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¢¥É¥Ð¥¤¾ðÊó¡¦¥é¥¹¥¢¥ë¥Ï¥¤¥Þ¾ðÊó¤Ê¤É¤¤¤í¤ó¤Ê¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸«¤Æ²¼¤µ¤ëÊý¤Î¤ªÌò¤ËÎ©¤Æ¤ë¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¥Õ¥©¥íー¡¦¤¤¤¤¤Í¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
https://www.instagram.com/camel201201?igsh=amh5Mncyb2E4eHE4(https://www.instagram.com/camel201201?igsh=amh5Mncyb2E4eHE4)
¡Ú¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Û
¡Ø¤¤ã¤á¤ë¤ó¡Ù
CAMEL10¹æ¥Õ¥¡¥ó¥ÉÊç½¸³«»Ï¤òµÇ°¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤¹¡£
³§ÍÍ¤ÎÅê»ñ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ä»ñ»º·ÁÀ®¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤ã¤á¤ë¤ó¤ÎSNS¤Ï¤³¤Á¤é¢
¡ÚInstagram¡Û
https://www.instagram.com/cameln.2?igsh=OGxmNzJmb2JyMGF1(https://www.instagram.com/cameln.2?igsh=OGxmNzJmb2JyMGF1)
¡ÚTikTok¡Û
https://www.tiktok.com/@cameln8?_t=8nXcIzAkXhM&_r=1(https://www.tiktok.com/@cameln8?_t=8nXcIzAkXhM&_r=1)
¡Ú¤¤ã¤á¤ë¤ó¤È³Ø¤ÖÉÔÆ°»º¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Û
https://www.tiktok.com/@cameln.no.nichijyo?_t=ZS-8v1SFENfG6s&_r=1(https://www.tiktok.com/@cameln.no.nichijyo?_t=ZS-8v1SFENfG6s&_r=1)
¤¤ã¤á¤ë¤óLINE¥¹¥¿¥ó¥×È¯ÇäÃæ¡ª¡ª¡ª
³µÍ×¡§1¥»¥Ã¥È16¼ï
²Á³Ê¡§\120 (ÀÇ¹þ) ¤Þ¤¿¤Ï50¥³¥¤¥ó
¥¹¥È¥¢URL¡§https://line.me/S/sticker/28563987(https://line.me/S/sticker/28563987)
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥íー¥Ð¥ë¥¯¥é¥¦¥É¥¨¥¹¥Æー¥È
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»ÔÀîºê¶è¾®ÀîÄ®7ÈÖÃÏ4¡¡¥¢ー¥Ó¥éÀîºê3³¬
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²ÏÌî Í¦¼ù
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§»ö¶ÈÆâÍÆÉÔÆ°»ºÆÃÄê¶¦Æ±»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÉÔÆ°»º¡ÊÇäÇã¡¦ÄÂÂß¡¦´ÉÍýµÚ¤ÓÃç²ð¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶È
ÀßÎ©¡§2012Ç¯1·î
HP¡§https://camel-ftk.com/hbr(https://camel-ftk.com/hbr)
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§0120-853-936
Ã´Åö¡§ÉðÅÄ