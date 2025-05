¡ÚFEMMUE¡Û¥í¥ó¥°¥»¥éー¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö¥íー¥º¥¦¥©ー¥¿ー ¥¹¥êー¥Ô¥ó¥°¥Þ¥¹¥¯¡×¤¬ºÇ¿·¤ÎÈ©´Ä¶­¤Ë´ó¤êÅº¤¦½èÊý¤Ø¿Ê²½¤·¤Æ¿·È¯Çä¡£

株式会社アリエルトレーディング

花たちが持つエッセンスでINNER&OUTER BEAUTYを実現するMODERN BOTANICAL(TM)スキンケアブランドFEMMUE〈ファミュ〉から、翌朝の肌にハリと透明感を満たす「ローズウォーター スリーピングマスク」がリニューアル新発売いたします。

日本市場に“スリーピングマスク”を根付かせたロングセラーが、過酷な“今”に合った処方に

「ローズウォーター スリーピングマスク」の誕生から、まもなく6年。

当時日本ではなじみのなかった「スリーピングマスク」は、ユニークな発想と心地よい使用感で発売当初から話題となり、新たなスキンケア習慣として広まりました。

2022年には唇専用の「リップスリーピングマスク」も登場し、以来、眠っている間に美しさを育むという発想で、忙しい日常をおくるみなさまに寄り添い続けています。

そして2025年。「ローズウォーター スリーピングマスク」はこの数年の間にさらに過酷になった肌環境に合わせて、より心地よく、より確かにメンテナンスする処方に進化し、さらにお求めやすい価格となって生まれ変わりました。

ダマスクローズウォーター*1がベースとなった、ぷるんとしたジェル状の質感はそのままにローズPDRN*2やレチナール、ナイアシンアミド、ビタミンC*3など、肌本来の輝きを保つために欠かせない美容成分を凝縮して配合。夜が明けるたびに新たな美しさを咲かせるローズのように、目覚めたときに感じる確かなうるおいを、ぜひその肌でご堪能ください。

What's New?

蓄積された肌ストレスのメンテナンス力を強化。

話題の美容成分を追加配合し、さらに心地よく、使いやすい処方へ。

〈肌への効果〉

~保湿・鎮静効果・透明感*4が進化

さらに、ハリ・毛穴ケアも

新たに8種のヒアルロン酸*5やナイアシンアミド、ビタミンK*6を配合し、保湿・鎮静効果を強化。透明感*4を引き出し、よりなめらかな肌へと導きます。さらにローズPDRN*2やレチナール、ビタミンC*3などの新成分によって毛穴レスのハリ肌へ。

〈テクスチャー〉

~ふわっとやわらかな質感で、デイクリームとしても使いやすく

見た目はぷるん、指にとるとふわっとやわらかい、軽やかなクリームジェルテクスチャー。肌表面に均一にのびて、顔のすみずみまで保湿します。塗り重ねてもべたつかないのでデイクリームとしてもさらに使いやすくなりました。

〈配合成分〉

~ローズPDRN*2をはじめとする話題の美容成分を贅沢ブレンド

もっと心地よく、手応えを感じられる仕上がりを目指して、トレンドの美容成分を贅沢に追加配合しました。

1.ローズPDRN*2

バラの花や花粉から抽出した、植物性PDRN。紫外線ダメージや加齢などによって乾燥に傾きがちな肌に寄り添い、ハリや弾力のある肌へ整えます。うるおいを与えて乾燥による小じわも目立たなくします。

2.レチナール(ビタミンA)

ビタミンAの中でもスムーズに肌に働きかけ、ハリ・ツヤのある肌へと導く整肌成分。

3.ナイアシンアミド

透明感*4アップやエイジングケア*7を担う成分。肌の水分・油分のバランスを整え、すこやかに。

4.ビタミンC*3

紫外線や外的ダメージから肌を守る成分。肌を引き締め、なめらかに。透明感*4のケアにも。

5.ビタミンK*6

美容施術後のケアにも活用される、鎮静効果のある成分。敏感肌の乾燥を防ぎ、うるおいを保ちます。

環境の変化によって、肌負担は増え続けている

気温の上昇や紫外線量の増加、大気汚染の影響により、肌への負担は増すばかり。とくにこの数年はPM2.5や花粉、黄砂、猛暑によるエアコン使用時間の増加や新型コロナによるマスク習慣などによって、肌にはこれまで以上の外的ストレスが与えられています。これからは、環境の変化に応じた、“今”の肌に寄り添うお手入れが必要不可欠。最新のスキンケアへのアップデートで、すこやかな肌を保ちましょう。

・製品名:ローズウォーター スリーピングマスク[保湿マスク]

内容量:50g

価格:4,290円(税込)

※リニューアル前の販売価格 4,620円(税込)

眠っている間に、ストレスにさらされた肌をメンテナンス。

現代を生きる人に「スリーピングマスク」という新習慣を。

ダマスクローズウォーター*1を高配合し、眠っている間に肌を整えるスリーピングマスク。

ローズPDRN*2やレチナール、ビタミンC*3などの美容成分が肌ストレスにアプローチして、ハリと透明感*4を与えます。ぷるんとみずみずしいテクスチャーで、べたつかずにすっきり。日中の保湿クリームとしても使えます。やさしく自然なローズ*8の香り。

○KEY INGREDIENTS:ダマスクローズウォーター(80%)*1、ローズPDRN*3、レチナール、ナイアシンアミド、ビタミンC*3、8種のヒアルロン酸*5、セラミド*9

※太文字はリニューアルによる新配合成分です

○効果:UP GRADE>保湿、トラブル鎮静、透明感*4

NEW>ハリ、毛穴の引き締め

○香り:ダマスクローズ*10

※合成香料不使用

ダマスクローズウォーター*1を贅沢に80%配合

ダマスクローズの花々を蒸留して得た純水は美容成分がたっぷり。

肌も心も、優雅にそっと包み込みます。

〈肌の保湿〉

天然保湿成分によって、透明感*4のある肌へ。水分・油分のバランスを整える効果も。

〈肌の鎮静〉

日焼け後などの肌をすこやかに。また収れん作用によって肌を引き締め、キメを整えます。

〈リラクゼーション〉

華やかで上品なローズの香りには感覚的なヒーリング効果もあると言われています。

HOW TO USE

●おやすみ前にたっぷり塗れば翌朝、ハリと透明感*4のある肌へ

夜は寝ている間に集中ケア。スキンケアの最後にパール3粒大を肌にのせ、よくなじませます。拭き取らずお休みください。

●朝のスキンケア時に少量塗って日中の乾燥から肌を保護

朝はさっぱりとした保湿クリームとして使用。洗顔後、化粧水で整えてからパール1~2粒大を肌にのせ、よくなじませます。

【全成分】

ダマスクバラ花水、グリセリン、1,2ーヘキサンジオール、ナイアシンアミド、ジステアリン酸ポリグリセリルー3メチルグルコース、カルボマーNa、スクワラン、ベタイン、セスキオレイン酸ソルビタン、オリーブ果実油、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、水、パンテノール、BG、アデノシン、タカサブロウエキス、レモン果皮油、ニオイテンジクアオイ花油、プロパンジオール、ツボクサエキス、メリアアザジラクタ葉エキス、マツリカ花油、ダマスクバラ花油、ジュニペルスメキシカナ油、ベルガモット果実油、イタドリ根エキス、オウゴン根エキス、ヒアルロン酸Na、チャ葉エキス、塩化Mg、カンゾウ根エキス、ベンジルグリコール、ワサビノキ種子油、加水分解ムコ多糖、ローズマリー葉エキス、カミツレ花エキス、シア脂、ヒアルロン酸クロスポリマーNa、加水分解ヒアルロン酸、エチルヘキシルグリセリン、レチナール、セラミドNP、フィトスフィンゴシン、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、リボフラビン、DNAーNa、葉酸、ヒアルロン酸、メナジオン、アセチルヒアルロン酸Na、ビオチン、シアノコバラミン、アスコルビン酸、ビオフラボノイド、チアミンHCI、ピリドキシン

*1ダマスクバラ花水 *2DNAーNa *3アスコルビン酸 *4うるおいを与えて透明感をもたらす *5ヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸クロスポリマーNa、加水分解ヒアルロン酸、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、ヒアルロン酸、アセチルヒアルロン酸Na *6メナジオン *7年齢に応じたうるおいを与えるケア *8ダマスクバラ花油 *9セラミドNP *10ダマスクバラ花油

【FEMMUE 取扱店舗】

FEMMUE公式オンラインストア、楽天公式ストア

Cosme Kitchen 全店、Biople 全店、及び各WEBストア

@cosme TOKYO、伊勢丹新宿店 ビューティアポセカリー、渋谷ロフト、銀座ロフト、Amazon、LINEギフト、ZOZOCOSME

【FEMMUE〈ファミュ〉公式HP/SNS】

オンラインストア:https://femmue.jp/

Instagram:@femmue_japan

Twitter:@FEMMUE_japan

【会社概要】

会社名:株式会社アリエルトレーディング

本社:〒150-0001 東京都渋谷区神宮前3-35-8-3F

代表取締役:平野 恵介

資本金:2,500万円

https://www.arieltrading.co.jp/