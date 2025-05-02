¥Þ¥¤¥¯¥í¥µー¥Ó¥¹·¿¤Ç³°Éô¥µー¥Ó¥¹¤ÈÏ¢·È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖSyncLect AI Agent¡×¤ÎMCPÏ¢·È³«»Ï
¡¡AI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤ò¼ê³Ý¤±¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ø¥Ã¥É¥¦¥©ー¥¿ー¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¼ÄÅÄ ÍÇ²ð¡¢°Ê²¼¡Ö¥Ø¥Ã¥É¥¦¥©ー¥¿ー¥¹¡×¡Ë¤Ï¡¢´ë¶ÈÆÈ¼«¤Î¹âÅÙ¤ÊAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¹½ÃÛ¤ò¹Ô¤¦¡ÖSyncLect AI Agent¡×¤ÎMCPÏ¢·È¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÇØ·Ê
¡¡ºòº£¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ù¥¹¥È¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¤òµá¤á¤ëÃæ¡¢½¾Íè¤ÎÃ±°ìAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¥â¥Ç¥ë¤Ç¤ÏÊ£»¨¤Ê¥¿¥¹¥¯½èÍý¤ä¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºÂÐ±þ¤Ë¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¤È¤ÎÀ¼¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Î¸þ¾å¤¬½ÅÍ×²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤ò²ò·è¤¹¤ë¿·¤·¤¤¥¢¥×¥íー¥Á¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ø¥Ã¥É¥¦¥©ー¥¿ー¥¹¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿ーAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡Ê¢¨£±¡Ë¡¢±Ø°÷¶ÈÌ³AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡Ê¢¨£²¡Ë¡¢¥Þ¥¤¥°¥ìー¥·¥ç¥óAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡Ê¢¨£³¡Ë¡¢¼ÖºÜ¥¨¥Ã¥¸AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡Ê¢¨£´¡Ë¡¢SLM AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡Ê¢¨£µ¡Ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ê¸¾Ï¹»ÀµAI¤äËÝÌõAI¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Î³«È¯»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ç¼¡À¤Âåµ»½Ñ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡ÖMCP(Model Context Protocol)¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖMCP¡×¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¼«Î§Åª¤Ê¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤¬¶¨ÎÏ¤·¤ÆÆ°ºî¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¡¢³Æ¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ÏÆÈ¼«¤ÎÈ½ÃÇ´ð½à¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¹ÔÆ°¤·¤Æ¡¢Â¾¤Î¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤È¾ðÊó¤ò¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ê£»¨¤Ê¥¿¥¹¥¯¤ò¤³¤Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢ÆÃÄê¤Î¥¿¥¹¥¯¤ä¥Çー¥¿¤ËÆÃ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°Û¤Ê¤ë¾ðÊó¸»¤ä¥Äー¥ë¤òÏ¢·È¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ç¤·¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¸ÜµÒ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊCRM¡Ë¤Î¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¥áー¥ë¤òºîÀ®¤¹¤ëAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤È¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´ÉÍý¥Äー¥ë¤Î¥¿¥¹¥¯¤ò¹¹¿·¤¹¤ëAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ï¡¢ÊÌ¡¹¤ÎÂ¸ºß¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡MCP¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥µ¥¤¥í²½¤µ¤ì¤¿AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤òÅý¹ç¤·¡¢¥³¥ó¥Æ¥¥¹¥È¤ò¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤éÊ£¿ô¤Î¥¿¥¹¥¯¤òÏ¢·È¤·¤Æ¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Îã¤¨¤Ð¡ÖºÇ¿·¤Î¸ÜµÒ¥Çー¥¿¤ò»²¾È¤·¡¢Ì¤´°Î»¤Î¥¿¥¹¥¯¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¥Õ¥©¥íー¥¢¥Ã¥×¥áー¥ë¤òºîÀ®¤·¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤òCRM¤È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´ÉÍý¥Äー¥ë¤ËµÏ¿¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤è¤êÊ£»¨¤Ç¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤Ê¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤¬¼Â¸½²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Þ¥ë¥ÁAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Î¤¿¤á¤Î¥Þ¥¤¥¯¥í¥µー¥Ó¥¹·¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¢¤ë¡ÖSyncLect AI Agent¡×¤Ï¡¢Azure¡¢Excel¡¢OneNote¡¢Teams¡¢Cosmos DB¡¢GitHub¡¢Deep Research¡¢Databricks¡¢Elasticsearch¡¢Dify¡¢Stripe¡¢Salesforce¤Ê¤É³Æ¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ëMCP¥µー¥Ð¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÁá¤¯AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¹½ÃÛ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡¤Þ¤¿¡¢´ûÂ¸¤ÎMCP¥µー¥Ð¤ò»È¤Ã¤¿¥«¥¹¥¿¥àAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ò¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È²½¤·¡¢¥Þ¥ë¥Á¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¸þ¤±¤ËÊÝ»ý¡¦¸Æ¤Ó½Ð¤·¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¢£MCP¤È¤Ï
¡¡MCP¡ÊModel Context Protocol¡Ë¤Ï¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¾ðÊó¤ä³°Éô¥Äー¥ë¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¤è¤ê¹âÅÙ¤Ê¥¿¥¹¥¯¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶¦ÄÌ´ðÈ×¤Ç¤¹¡£Anthropic¼Ò¤¬Äó¾§¤·¡¢Microsoft¼Ò¤äOpenAI¼Ò¤¬»¿Æ±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ëµ¬³Ê¤Ç¤¹¡£
¢£SyncLect AI Agent¤È¤Ï
¡¡SyncLect AI Agent¤Ï¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥ÈÆ±»Î¤¬Ï¢·È¤·¡¢Ê£»¨¤Ê¥¿¥¹¥¯¤ò¸úÎ¨Åª¤«¤Ä½ÀÆð¤Ë¿ë¹Ô¤¹¤ë¼¡À¤Âå·¿AI¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ï¥Þ¥¤¥¯¥í¥µー¥Ó¥¹·¿¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´ë¶È¤Î¶ÈÌ³´Ä¶¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¹â¤¤¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºÀ¤ò¸Ø¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È³èÍÑ¤ÎÉý¤òÂç¤¤¯¹¤²¡¢¡Ö¶ÈÌ³Á´ÂÎ¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ëAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
https://www.headwaters.co.jp/news/synclect_ai_agent_release.html
Æ°²è¥Ç¥â¡§https://www.youtube.com/watch?v=5mmW4YjgKJk
¢£º£¸å¤ÎÅ¸³«
¡¡º£¸å¡¢¥Ø¥Ã¥É¥¦¥©ー¥¿ー¥¹¤Ï¡ÖSyncLect AI Agent¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Microsoft¼Ò¤ÎMicrosoft 365 Copilot Chat¤äCopilot Studio¡¢Azure AI Foundry¤ÈÏ¢·È¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤ËGoogle¼Ò¤¬Äó¾§¤¹¤ë¡ÖAgent To Agent¡ÊA2A¡Ë¡×µ¡Ç½¤òMicrosoft Azure¤ÈSemantic Kernel¤òÍÑ¤¤¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤ÎAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È³èÍÑ¤ò¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤Ø°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡°ú¤Â³¤¥Ø¥Ã¥É¥¦¥©ー¥¿ー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ä¥³¥¹¥Èºï¸º¡¢¥æー¥¶ーÂÎ¸³¤Î¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊAI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÜ·ï¤Ë¤è¤ëÅö¼Ò¤ÎÅö´ü¶ÈÀÓ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ï·ÚÈù¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å³«¼¨¤¹¤Ù¤»ö¹à¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏÂ®¤ä¤«¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
°Ê¾å
¢£AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤È¤Ï
¡¡AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ï¡¢¼«Î§Åª¤ËÆÃÄê¤Î¥¿¥¹¥¯¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ï¡¢Ê£¿ô¤ÎAI¥â¥Ç¥ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Ã±°ì¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ïº¤Æñ¤Ê¹âÅÙ¤Ê¥¿¥¹¥¯¤ò¼«Æ°¤Ç¼Â¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢ÅÅÏÃ±þÂÐ¤ä¥¹¥±¥¸¥åー¥ë´ÉÍý¡¢¥Çー¥¿ÆþÎÏ¤Ê¤É¤Î¶ÈÌ³¤ò¼«Æ°²½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¡¢¸úÎ¨Åª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹À®²Ì¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Î¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Î¹ñÆâ»Ô¾ì¤ÏµÞÂ®¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2024Ç¯¤«¤é2030Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë¤Ï44.8¡ó¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Þ¥ë¥Á¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤È¤Ï
¡¡¥Þ¥ë¥Á¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤¬Áê¸ß¤ËºîÍÑ¤·¡¢¶¨Ä´¤·¤Æ¥¿¥¹¥¯¤òÃ£À®¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£³Æ¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ï¼«Î§Åª¤Ë¹ÔÆ°¤·¡¢¼þ°Ï¤Î´Ä¶¤äÂ¾¤Î¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤È¾ðÊó¤ò¸ò´¹¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤ÎÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Agent to Agent¡ÊA2A¡Ë¤È¤Ï
¡¡¡ÖAgent to Agent¡×¤Ï¡¢Google¼Ò¤¬Äó¾§¤¹¤ë°Û¤Ê¤ëAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È´Ö¤ÎÏ¢·È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¤ÎÄÌ¿®¥×¥í¥È¥³¥ë¤Ç¤¹¡£A2A¤Ï¡¢°Û¤Ê¤ë¥Ù¥ó¥Àー¤ä¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤Ç¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤¬¡¢¸ß¤¤¤Ë¶¨Ä´¤·¤Æºî¶È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢ÄÌ¿®¤òÉ¸½à²½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢50¼Ò°Ê¾å¤¬¥µ¥Ýー¥È¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢MCP¤ÈÊä´°Åª¤Ê´Ø·¸¤Ë¤¢¤ê¡¢MCP¤È¹ç¤ï¤»¤ÆAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥ÈÏ¢·È¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨£±
ÂçÏÂ¾Ú·ô¤È¶¨Æ¯¤·¡¢AI¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¤ò³«È¯¡¡～ À¸À®AI³èÍÑ¤Ë¤è¤ë¸ÜµÒÂÎ¸³¡ÊCX¡ËÊÑ³×¤ò¼Â¸½ ～
https://www.headwaters.co.jp/news/hws_daiwa_ai_operator.html
¢¨£²
JRÀ¾ÆüËÜ¤ÎÀ¸À®AI¡ÖCopilot for ±Ø°÷¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë³«È¯»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹
https://www.headwaters.co.jp/news/jr_west_ai_copilot_for_ekiin.html
¢¨£³
¡ÖAzure OpenAI Service OpenAI o1¡×¤ä¡ÖGitHub Copilot¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¸À®AI¤ò¥Þ¥¤¥°¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥¤¥°¥ìー¥·¥ç¥óAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È ¥µー¥Ó¥¹¡×¤ò³«»Ï
https://www.headwaters.co.jp/news/migration_aiagent_service.html
¢¨£´
¼«Æ°¼Ö¶È³¦¸þ¤±À¸À®AI¥µー¥Ó¥¹¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¶¯²½¡¡ ～Âè°ìÃÆ¤Ï¼ÖºÜ¥¨¥Ã¥¸AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È～
https://www.headwaters.co.jp/news/Invehicle_edge_ai_agent_hws.html
¢¨£µ
ÉÙ»ÎÄÌ¤È¥Ø¥Ã¥É¥¦¥©ー¥¿ー¥¹¡¢ÆüËÜ¹Ò¶õµÒ¼¼¾èÌ³°÷¤Î¥ì¥Ýー¥ÈºîÀ®¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Ë¸þ¤±¶ÈÌ³ÆÃ²½·¿¥ª¥ó¥Ç¥Ð¥¤¥¹À¸À®AI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¼Â»Ü
https://www.headwaters.co.jp/news/headwaters_fujitsu_generative_ai_jal_cabin_crew_workflows.html
¢£»²¹Í¾ðÊó
¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È ¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥Ñー¥È¥Êー ¥ª¥Ö ¥¶ ¥¤¥äー 2024¤Ë¤ª¤¤¤Æ ¡ÖAI ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó ¥Ñー¥È¥Êー ¥ª¥Ö ¥¶ ¥¤¥äー ¥¢¥ïー¥É¡×¤ò¼õ¾Þ
https://www.headwaters.co.jp/news/microsoft_Japan_partner_year_award_2024.html
¢£¾¦É¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Microsoft¡¢Azure¡¢Azure AI Foundry¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ Microsoft Corporation¤ÎÊÆ¹ñ¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ½ÉÊÌ¾¤Ê¤É¤Î¸ÇÍÌ¾»ì¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò¾ðÊó
¡¡²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ø¥Ã¥É¥¦¥©ー¥¿ー¥¹
¡¡½êºßÃÏ¡§¢©163-1304¡¡ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É6-5-1 ¿·½É¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥¿¥ïー£´³¬
¡¡ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¼ÄÅÄ ÍÇ²ð
¡¡Àß¡¡Î©¡§2005Ç¯11·î
¡¡URL¡¡¡§https://www.headwaters.co.jp