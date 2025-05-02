¥­¥Î¥í¥ó·Ï¹³¶ÝÌôÅÀ´ã¤Î»È¤¤¤¹¤®¤¬ÌäÂê¤Ë¡ªÀµ¤·¤¤¿Ç»¡¤È¿µ½Å¤Ê½èÊý¤¬É¬Í×～·ëËì±ê¼£ÎÅ¤È¹³¶ÝÌôÅ¬Àµ»ÈÍÑ～

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¢¨3 World Health Organization, AWaRe classification of antibiotics for evaluation and monitoring of use, 2023
¢¨4 Eguchi H et al: J Ocul Pharmacol Ther 37(2): 2021 https://doi.org/10.1089/jop.2020.0091
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