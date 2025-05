MUSICAL¡ØMORIARTY THE PATRIOT¡ÙREPRISE¡¢ZAIKO¤Ë¤Æ³¤³°¸þ¤±¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä·èÄê¡ª

ZAIKO株式会社MUSICAL『MORIARTY THE PATRIOT』 REPRISE

ZAIKO株式会社は、2025年5月31日 (土) に実施される「ミュージカル『憂国のモリアーティ』大英帝国の醜聞 Reprise」の海外向けアーカイブ配信チケット販売を決定いたしました。

ZAIKO Inc. is pleased to announce that global archive streaming tickets for the stage production MUSICAL『MORIARTY THE PATRIOT』 REPRISE, scheduled for May 31, 2025 (Saturday), will be made available.

配信概要 / Streaming Details

- タイトル / Event name:MUSICAL『MORIARTY THE PATRIOT』 REPRISE- 配信視聴可能期間 / Streaming Availability Period:Full Stage View Ticket - May 17, 1:00 PM PerformanceSwitched Camera Edit - May 17, 6:00 PM PerformanceThe streaming availability period is from 05/31 (Sat) 12:00 to 06/22 (Sun) 23:59 JSTFull Stage View Ticket - Jun 8, 12:00 AM PerformanceSwitched Camera Edit - Jun 8, 5:00 PM PerformanceThe streaming availability period is from 06/21 (Sat) 12:00 to 07/13 (Sun) 23:59 JST※どちらの公演も視聴開始から1週間となります。*All performances will be available for one week from the start of streaming.- チケット販売期間 / Ticket Sales Period:Full Stage View Ticket - May 17, 1:00 PM PerformanceSwitched Camera Edit - May 17, 6:00 PM PerformanceThe ticket sales period is from 05/31 (Sat) 12:00 to 06/15 (Sun) 23:59 JSTFull Stage View Ticket - Jun 8, 12:00 AM PerformanceSwitched Camera Edit - Jun 8, 5:00 PM PerformanceThe ticket sales period is from 06/21 (Sat) 12:00 to 07/06 (Sun) 23:59 JST- 配信チケット / Streaming Ticket:https://marv.zaiko.io/item/371731(https://marv.zaiko.io/item/371731?pr)

作品紹介 / Introduction

時は19世紀末、大英帝国最盛期(パクス・ブリタニカ)のロンドン――。



古くから根付く完全階級制度により、上流階級の人間達に支配されている「大英帝国」。

生まれ落ちた時から一生涯の身分が決まるこの社会制度は、

必然的に人間同士の差別を生んだ。

そんな中、階級制度による悪を取り除き、理想の国を作ろうとする青年がいた。



これはジェームズ・モリアーティ、

或いはシャーロック・ホームズの 敵(かたき)の話――。



■出演

鈴木勝吾、平野良

廣瀬智紀、百名ヒロキ、佐々木崇、横山賀三

橋本真一、能條愛未、伊藤裕一

彩凪翔

ほか

In the late 19th century, Great Britain rules over a quarter of the world.



An antiquated system of absolute social hierarchy placed the reins of the Empire firmly in the hands of the nobility.

Social rank was fixed from the moment of birth, inevitably breeding discrimination.

In the midst of injustice, one youth was determined to end the evils of social caste and create an ideal country.



Thus began the story of James Moriarty, also as the nemesis of Sherlock Holmes.



■Performers

SHOGO SUZUKI, RYO HIRANO

TOMOKI HIROSE, HIROKI HYAKUNA, TAKASHI SASAKI, KAZAN YOKOYAMA

SHINICHI HASHIMOTO, AMI NOUJO, YUICHI ITO

SHO AYANAGI

and more

世界中からアクセス可能なアーカイブ配信 / Global Archive Streaming - Accessible from Anywhere

今回の配信では、ZAIKOのグローバル配信機能を活用し、インターネット環境があればどこからでも本作をご視聴いただけます。

ZAIKOは多言語対応・高画質配信・国際決済などを備え、これまで数多くのアーティスト・舞台作品の海外展開をサポートしてきました。

本作をまだ観たことがない方も、もう一度感動を味わいたい方も、ぜひこの機会にご覧ください。

Through ZAIKO’s global streaming capabilities, this production will be available for viewing from anywhere in the world with an internet connection.

ZAIKO offers multilingual support, high-definition streaming, and secure international payment options, and has supported the overseas expansion of countless artists and stage productions.

Whether you are discovering this performance for the first time or wish to relive the excitement once again, don't miss this opportunity to experience it.

■ZAIKO株式会社について / About ZAIKO

「ZAIKO」は電子チケットを通じてアーティストとファンが直接繋がることができるプラットフォームをコンセプトにアーティスト・イベント主催者ファーストのサービスを展開して参りました。2020年3月よりライブ配信付き電子チケットサービスをどこよりも早く導入し、会場イベントも含めると、これまで4万件を超えるイベントの開催に貢献した実績があります。

ZAIKO is a platform built on the concept of directly connecting artists and fans through digital ticketing, with a strong commitment to artist- and organizer-first services.

In March 2020, ZAIKO was one of the first to launch digital ticketing combined with live streaming. To date, ZAIKO has contributed to the success of over 40,000 events, including both online and in-person experiences.

https://zaiko.io/