ËüÇî¤ÇK-POP¤òÍÙ¤í¤¦¡ª

株式会社NESTAL

キービジュアル

株式会社NESTAL(ネスタル)(愛知県名古屋市、代表取締役:長田 直也)は、「K-POP DANCE SHOW」 powered by Dance it Upを2025年5月16日(金)に大阪・関西万博 「KOREA Connected」 韓国観光フェスタ(主催:大韓民国 文化体育観光部、主管:韓国観光公社) EXPOメッセ「WASSE」内ステージにて開催します。

【Webページ】https://korea-connected.com/(https://korea-connected.com/)

https://www.nestal.info/(https://www.nestal.info/)

キッズ・学生ダンサーを中心に全国各地でたくさんのK-POPファンが出演しているダンスイベントDance it Up(ダンスイットアップ)。 今回は、Kカルチャーを通じて韓国と日本が繋がる「KOREA Connected」をテーマに大阪・関西万博で開催が決定!

キッズから大人まで総勢25チームによる笑顔あふれるK-POPダンスショーをお楽しみください。

出演予定チーム:自然界隈 from Rgrey , Square , Rouge , 향상 , K-Ripple , だんご三姉妹 , 10TXHX , STUDIO HAPPY , S+++ , 4HU- , Pirouettrois , K*Dear , 트메걸스 , JUZY ,

STUDIOHAPPY男子K2NR , N.connection , satellite , I’m IDOL , NCT 135 , Lakit , Uprise

HAPPY華やか大人チーム , WIИK , Mily , dominATE

【開催概要】

イベント名称:韓国観光フェスタ

ステージ名:K-POP DANCE SHOW powered by Dance it Up

開催日:2025年5月16日(金) 1部:12:00-13:00 2部:16:00-17:00

開催場所:大阪・関西万博 「KOREA Connected」 韓国観光フェスタ EXPOメッセ「WASSE」内ステージ

【お問い合わせ】

株式会社NESTAL

Email : kpop.danceitup@gmail.com