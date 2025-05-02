¹Êó»ï¡Ø³Ø±àÄÌ¿®¡Ù¡ÊÂè79¹æ¡Ë¤òÈ¯¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿
Ê¡²¬Âç³Ø¤Î¸½¶·¤ä³ØÀ¸¡¦¶µ¼ø¿Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡¢Â´¶ÈÀ¸¤Î³èÌö¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¹Êó»ï¡Ø³Ø±àÄÌ¿®¡Ù¡ÊÂè79¹æ¡Ë¤òÁ´ÌÌ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤ÆÈ¯¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ½¸¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤¼¡¢Âç³Ø¤Ç³Ø¤Ö¤Î¤«¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Î¥Ý¥ë¥«¥É¥Ã¥È¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥ì¥¤¤Î¼¶¤µ¤ó¡ÊËÜ³ØË¡³ØÉôÂ´¶È¡Ë¤¬¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºß³ØÀ¸¤È¶µ°÷¤Ë¤è¤ëºÂÃÌ²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡Ø³Ø±àÄÌ¿®¡Ù¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ
¢£¡Ø³Ø±àÄÌ¿®¡Ù¥Ð¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ðー
¡ãÆÃ½¸¡ä
º£¡¢³Ø¤Ö¤³¤È¤Î°ÕÌ£¤òÌä¤¦
¡¦¥Ý¥ë¥«¥É¥Ã¥È¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥ì¥¤¡ÊV¡õG¡Ë¼¶ »á¡Ê2015Ç¯Ë¡³ØÉôÂ´¡Ë¡¡¡Ö¤Ê¤¼¡¢Âç³Ø¤Ç³Ø¤Ö¤Î¤«¡×
¡¦ºß³ØÀ¸¤È¶µ°÷¤Ë¤è¤ëºÂÃÌ²ñ¡¡¡Ö³Ø¤Ö¤³¤È¡¢¤È¤Ï¡»¡»¡»¤À¡ª¡×
¡ã¸¦µæ¾Ò²ð¡ä
¡¦¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤Ï¡¢·ë²Ì¤ò¡ÖÃÎ¤ë¡×¤«¤é¡ÖÀ¸¤«¤¹¡×»þÂå¤Ø
¡¦°äÅÁ»ÒÊÔ½¸¤ÎºÇÀèÃ¼ RNAÊÔ½¸µ»½Ñ¤Î¸¦µæ¡¦³«È¯
¡ã¥Ô¥¢¥µ¥Ýー¥È¡ä
³Ø²Ê¤äÎÀ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö³ØÀ¸Æ±»Î¤Î»Ù¤¨¹ç¤¤¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð
¡ã°åÎÅ¡ä
¡¦ºÇÀèÃ¼¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È»Ù±ç²¼¼ê½Ñ